BMW, Almanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak

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Alman otomotiv devi BMW, 2027 yılı sonuna kadar Almanya'da binlerce çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Şirket, gönüllü işten ayrılma programı kapsamında özellikle idari ve geliştirme birimlerinde personel sayısını azaltacak.

8 bin kişi etkilenecek

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre gönüllü işten ayrılma programı, şirket yönetimi ile işçi temsilcileri arasında varılan anlaşma doğrultusunda uygulanacak. Program üretim tesislerini kapsamayacak, yalnızca idari ve geliştirme departmanlarında görev yapan çalışanları hedef alacak.

Konuya yakın kaynaklara göre şirketin Almanya'daki toplam çalışan sayısının yaklaşık 8 bin kişi azalması bekleniyor. Münih merkezli BMW'nin dünya genelindeki toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 150 bin seviyesinde bulunuyor.

Bu kararla birlikte BMW de işten çıkarmalara imza atan diğer Alman otomotiv üreticilerine katılıyor. Daha önce Volkswagen ve Mercedes-Benz, on binlerce çalışanı kapsayan küçülme programları üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Sektör, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri, Çinli üreticilerle artan rekabet ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle ciddi baskı altında bulunuyor.

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Öte yandan Porsche, hafta başında yeniden yapılanma planını genişleterek 2035 yılına kadar çalışan sayısını yaklaşık yüzde 20 azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Aynı dönemde Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi'nin Neckarsulm fabrikasında binlerce çalışan protesto düzenledi. Söz konusu tesis, Volkswagen'in yeniden yapılanma planları kapsamında kapanma riski taşıyan Almanya'daki dört fabrikadan biri olarak gösteriliyor.

CEO: Sektörün kuralları değişti

BMW Üst Yöneticisi Milan Nedeljkovic, çarşamba günü Münih'te çalışanlarla gerçekleştirdiği toplantıda otomotiv sektörünün işleyişini belirleyen kuralların önemli ölçüde değiştiğini, bunun da şirketin iş modelinin temelini etkilediğini ifade etti.

Nedeljkovic, önlerinde zorlu bir dönemin bulunduğunu kabul ederken alınan önlemlerin BMW'nin daha kârlı ve rekabetçi bir yapıya kavuşması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

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