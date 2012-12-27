Sözleri yazın Samsung bestelesin! Samsung'tan size özel Yeni Yıl Şarkısı

Kullanıcılarla daha sıcak iletişim kurmak isteyen şirketlerin her geçen gün daha fazla kullanmaya başladığı sosyal medya üzerinde yeni yılın da yaklaşmasıyla birbirinden farklı bir çok etkinlik görmeye başladık.

Fakat bunlardan bir tanesi var ki şu ana kadar yapılanlar arasında çok farklı bir yere sahip. Elektronik devi Samsung'un Single Bells isimli projesinde; kullanıcıların yazdıkları dizeler profesyonel müzisyenler tarafından bestelenip, şarkıya dönüştürülüyor ve youtube.com üzerinden isme özel olarak yayınlanıyor.

Hemen aşağıda bununla ilgili bir video bulabilirsiniz :) Katılmak için tek yapmanız Samsung'un Single Bells sayfasını ziyaret etmek.