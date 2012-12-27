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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sözleri yazın Samsung bestelesin! Samsung'tan size özel Yeni Yıl Şarkısı

Samsung'un Single Bells isimli projesinde;kullanıcıların yazdıkları dizeler profesyonel müzisyenler tarafından bestelenip, şarkıya dönüştürülüyor ve youtube.com üzerinden isme özel olarak yayınlanıyor
6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kullanıcılarla daha sıcak iletişim kurmak isteyen şirketlerin her geçen gün daha fazla kullanmaya başladığı sosyal medya üzerinde yeni yılın da yaklaşmasıyla birbirinden farklı bir çok etkinlik görmeye başladık.
Fakat bunlardan bir tanesi var ki şu ana kadar yapılanlar arasında çok farklı bir yere sahip. Elektronik devi Samsung'un Single Bells isimli projesinde; kullanıcıların yazdıkları dizeler profesyonel müzisyenler tarafından bestelenip, şarkıya dönüştürülüyor ve youtube.com üzerinden isme özel olarak yayınlanıyor.
Hemen aşağıda bununla ilgili bir video bulabilirsiniz :) Katılmak için tek yapmanız Samsung'un Single Bells sayfasını ziyaret etmek.



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ksk_kaan 6 yıl en beğenilen
Bu Türk milletine yaranilmaz.Adamlar karsiliksiz olarak bir sey yapiyorlar ona bile laf ediyorsunuz.Adamlar 1 milyon tl verseler niye 2 vermediniz diye soracaksiniz.
Bu Türk milletine yaranilmaz.Adamlar karsiliksiz olarak bir sey yapiyorlar ona bile laf ediyorsunuz.Adamlar 1 milyon tl verseler niye 2 vermediniz diye soracak...
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2 Avatar Avatar
Recharged 6 yıl
[__Zahid__]
bunu es geçmeyelim. bende hemen beste yapıcaklar sandım. oturup şarkı yazıcanda beğenilecekte amaaaaan.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Her katılana yapmaları imkansız.1 milyondan fazla beğeneni var Facebook üzerinde.
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Relative Minors 6 yıl
fikir güzel fakat ilgi göreceği meçhul
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Mr. Jingles 6 yıl
Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim
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12 Angry Men 6 yıl
zıplayanpırasa
12 Angry MenGereksiz.
Bu forumda niye takiliyorsun.. Cok gereksiz

sanamı sorucaktım takılırken sen kimsinki benım düşünceme karışıyorsun ?
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[__Zahid__] 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
zıplayanpırasa
Orijinalden alıntı: 12 Angry MenGereksiz.
Bu forumda niye takiliyorsun.. Cok gereksiz

sanamı sorucaktım takılırken sen kimsinki benım düşünceme karışıyorsun ?

Nick meşaz uyumu
1 Yanıt Yanıtla
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Rothture 6 yıl
Bi teknoloji devinden böyle bir hareket beklemezdim. Gerçekten farklı bi boyut katmışlar. Bu arada bazı besteler çok iyi
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ksk_kaan 6 yıl en beğenilen
Bu Türk milletine yaranilmaz.Adamlar karsiliksiz olarak bir sey yapiyorlar ona bile laf ediyorsunuz.Adamlar 1 milyon tl verseler niye 2 vermediniz diye soracaksiniz.
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eulogy 6 yıl
Şayzede deli gönül şayze
ich liebe dich
söyle o yare...
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12 Angry Men 6 yıl
Gereksiz.
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Jül Sezar 6 yıl
Ali Kocatepe – Ne Olur Kız Aklımı Çalma

samsunga gelsin
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zıplayanpırasa 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Gereksiz.

Bu forumda niye takiliyorsun.. Cok gereksiz
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PeerNet* 6 yıl
iyi gibi
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[__Zahid__] 6 yıl
bunu es geçmeyelim. bende hemen beste yapıcaklar sandım. oturup şarkı yazıcanda beğenilecekte amaaaaan.

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