Roborock, beklenen robot süpürgelerini tanıttı: İşte tüm detaylar

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Tam Boyutta Gör Dünyanın öncü akıllı temizlik çözümleri markalarından birisi olan Roborock, 10. yıl dönümünü kutladığı IFA 2024'te dikkat çeken yeni ürünlerini tanıttı. Markanın inovatif yaklaşımlarını yansıtan bu yeni modeller, akıllı ev teknolojilerinde çıtayı yükseltirken kullanıcı dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Firma fuar kapsamında Roborock Qrevo Curv, Roborock Qrevo Edge, Roborock Qrevo Slim, Roborock H5 ve Roborock Zeo Lite modellerini kullanıcılarla buluşturdu.

Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge

Tam Boyutta Gör IFA 2024'te tanıtılan Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge modelleri, AdaptiLift yapısıyla sektöründe bir ilke imza atıyor. Üç tekerlekli kontrol sistemi sayesinde cihazlar, temizlik sırasında 10 mm'ye kadar yükselebiliyor. Bu sayede, orta-uzun kıllı halıları temizleyip, 4 cm yüksekliğindeki çift katmanlı eşikleri geçebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, DuoDivide ana fırça ve FlexiArm yan fırça teknolojisi, saç dolanmasını önleyerek daha verimli bir temizlik sunuyor. Cihazlar, 18,500 Pa HyperForce güçlü emiş gücü ile donatılmış olup, köşelerde bile derinlemesine temizlik yapabiliyor. Ayrıca, multifonksiyonel istasyon 3.0, 75°C sıcak mop yıkama özelliğiyle hijyen sağlarken, döner moplarda bakterilerin yüzde 99.99'unu temizliyor.

Roborock Qrevo Slim

Tam Boyutta Gör Roborock Qrevo Slim, 8.2 cm'lik yüksekliği ile sektörün en ince robot süpürgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Gelişmiş 3D ToF sensörü ve StarSight otonom sistemi sayesinde, engelleri tespit edip bunlara hızlı ve verimli bir şekilde tepki veriyor. Bu teknoloji, 21,600'den fazla sensör noktasına sahip yüksek yoğunluklu bir lazer kullanıyor. Cihaz, 38,400Hz örnekleme frekansının yanı sıra akıllı RGB kamerasıyla, navigasyon gücünü de kullanarak engelleri daha kolay tanır hale geliyor.

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11,000 Pa emiş gücü ile donatılan bu model, evcil hayvanların olduğu evler için ideal çözümler sunuyor. Ayrıca, gelişmiş navigasyon sistemi, cihazın 73 farklı engel türünü tanımasını ve bu engellerden kaçınmasını sağlıyor. Roborock Qrevo Slim, geliştirilmiş mop yıkama ve kendini temizleme özelliklerine sahip multifonksiyonel istasyon 3.0 ile kendisini de kolayca temizleyebiliyor.

Roborock H5

Tam Boyutta Gör IFA 2024'te tanıtılan bir diğer ürün ise Roborock H5 kablosuz süpürge oldu. Bu model, 158AW emiş gücüyle öne çıkarken, dokuz-siklon toz ayrıştırma teknolojisi ve beş aşamalı filtrasyon sistemi ile donatılmış. Hafif yapısı (1.82 kg) ve yüksek performansıyla evdeki en ince detayları bile kolayca temizleyebiliyor.

Roborock Zeo Lite

Tam Boyutta Gör Roborock’un IFA 2024'te tanıttığı diğer bir yenilik ise Zeo Lite çamaşır yıkama ve kurutma makinesi oldu. Dünyanın ilk Zeo-cycle kurutma teknolojisine sahip bu model, düşük sıcaklıkta kurutma yaparak hassas kumaşların ömrünü uzatıyor. Roborock Zeo Lite, 10 kg yıkama ve 6 kg kurutma kapasitesiyle çamaşırları makineden çıkarmaya gerek kalmadan sadece bir saatte hem yıkayıp hem de kurutabiliyor. Roborock uygulaması aracılığıyla erişilebilen 27 özelleştirilebilir yıkama ve kurutma modu ile bu akıllı sistem, su ve kurutma ayarlarını analiz ederek otomatik olarak uygun modu bulup ağırlığa göre otomatik deterjan dağıtımı da yapıyor.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik

Roborock Qrevo Curv ve Roborock H5 Türkiye pazarında da satışa sunulacak. Fiyatlandırma ve stok detayları için Roborock Türkiye’yi takip edebilirsiniz.

Ürünlerin yurt dışı fiyatları ise şu şekilde:

Roborock Qrevo Curv: 1.499 €

Roborock Qrevo Slim: 1.299 €

Roborock H5: 299,99 €

Roborock Zeo Lite: 999 €

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