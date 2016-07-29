SpaceX Mayıs ayında indirdiği roketi işte böyle test etti (VİDEO)

Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roketleri bir hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için çabalayan SpaceX, şu ana kadar beş farklı Falcon 9'u Yeryüzü'ne indirmeyi başarmış olsa da bugüne hiçbirini tekrar uzaya fırlatmamıştı. Tekrar kullanılabilirliği kelimenin tam anlamıyla hayata geçirmek isteyen şirket artık tekrar fırlatacağı ilk roketi için hazırlıklara başladı.

Önümüzdeki ilkbahar aylarında ilk kez tekrar fırlatılacak roketin Nisan ayında veya Mayıs ayının sonlarında indirilen roketlerden birisi olacağı tahmin ediliyor. SpaceX'in Aralık ayında indirdiği roketse müzede hatıra olarak saklanacak.

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Daha önce indirdiği roketlerden birisinin motorlarını ilk kez test eden SpaceX, bu muhteşem anların videosunu da resmi YouTube sayfası üzerinden paylaştı. Şirketin bir Japon iletişim uydusunu yer eş zamanlı yörüngeye taşıdığı JSCAT-14 isimli görevde kullanılan bu roket, Mayıs ayında denizde yüzen bir drone gemiye iniş yapmıştı.Aşağıda görmüş olduğunuz roket yer eş zamanlı yörüngeye(35 bin km) düzenlenen bir görev sonrasında iniş yapabilmiş ilk Falcon 9 roketi. Aynı zamanda şirketin Yeryüzü'ne indirmeyi başardığı üçüncü roket olan bu Falcon 9 her ne kadar başarılı iniş yapmış olsa da yer eş zamanlı yörüngenin yüksekliği nedeniyle normalden biraz hızlı düşmüş ve sonuç olarak hafif hasar almıştı. SpaceX bu roketin tekrar fırlatılmayacağını daha önce duyurmuş; ancak ileriki görevler için üzerinde bazı testlerin gerçekleşeceğini açıklamıştı. Yani aşağıdaki roket tekrar fırlatılamayacak olsa da tekrar fırlatılacak ilk roketin yolunu açacak.