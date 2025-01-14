SpaceX roketiyle Plan-S ve Fergani Uzay’ın yeni uyduları bugün fırlatılıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin öne delen uzay şirketleri Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, yörüngeye 4 yeni uydu daha fırlatmaya hazırlanırken Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay ise ilk uydusunu yörüngeye gönderecek. İlgili uydular SpaceX’e ait Falcon 9'un Transporter-12 görevi ile ABD’deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak.

Türkiye’nin yeni uyduları fırlatılıyor

SpaceX’in açıklamasına göre Falcon 9'un Transporter-12 görevi Türkiye saatli ile 21:49’da gerçekleşecek. Fırlatma, SpaceX'in X hesabından canlı olarak verilecek. Eğer hava koşulları fırlatma için uygun bulunmazsa görev 15 Ocak’ta aynı saate ertelenecek.

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Transporter-12, CubeSat'lar, MicroSat'lar ve bu yüklerden 30'unu taşıyan yörünge transfer araçları da dahil olmak üzere 131 faydalı yüke sahip. Bu faydalı yükler arasında Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri tarafından Türkiye’de üretilen Connecta IoT (Connecta IOT-5, 6, 7, 8) Network uyduları yer alacak. Ayrıca Fergani Uzay’ın yörüngeye göndereceği ilk test uydusu FGN-100-d1’de yine yükler arasında yer alıyor.

Plan-S, 4 yeni uydu konuşlandıracak

Tam Boyutta Gör Plan-S’in ilave yeni uyduları ile daha yüksek kapasiteye erişilecek. Uydu sayısının artmasıyla ticari hizmet için ileriye doğru önemli de bir adım atılmış olunacak. Firmanın şu ana kadar uzaya 5’i test uydusu olmak üzere 9 uydu gönderdi. Bunlardan bir tanesi yeryüzü gözlem uydusuyken 4 tanesi ise ticari Connecta IoT haberleşme uydusu. Firma, IoT uydu sayısının önümüzdeki yıllarda 200’e kadar çıkarmayı planlıyor.

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Plan-S kurucusu Sami Aslanhan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada firmanın planının bu uydulardan daha büyük olduğunu ifade ederken Nihai olarak da IoT haberleşmesinden cebimizdeki cep telefonlarına kadar giden bir haberleşme ağı kurmak istiyoruz” demişti. Buna NTN (Non-terrestrial networks, karasal olmayan ağlar) dendiğini aktaran Aslanhan, 6G NTN üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti. Uydu üzerinden doğrudan telefonlara 6G bağlantısı ile ses ve data aktarımı sağlanacak.

Fergani Uzay, ilk uydusunu fırlatıyor

Fergani uyduları, haberleşme sistemi ve yüksek veri iletim hızlarına sahip olacak. Bunlar Starlink benzeri şekilde takımyıldızı halinde kurulacak. Fergani takım uyduları denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer alanlarda kullanılacak. Bunlar 100 kg sınıfında uydular olacak ve 500-600 km irtifada hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan uydular küresel kapsama sunacak.

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