SpaceX, aynı roketi 24 saat içerisinde 2 kez kullanmak istiyor

Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayında ilk kez kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlatmış ve uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir ilke imza atmıştı. Daha sonra aynı başarıyı Haziran ayında BulgariaSat göreviyle bir kez daha gösteren şirket, şimdilerdeyse işi bir kademe daha ileriye taşımak istiyor. SpaceX'in yeni hedefi aynı roketi 24 saat içerisinde iki kez kullanmak.

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Elon Musk, tekrar kullanılabilirliğin insanlığın Mars'a giden yolculuğunda en önemli adımlardan birisi olacağını düşünüyor. Uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birinin yüksek maliyetler olduğunu söyleyen Musk, sadece SpaceX'in değil diğer uzay şirketlerinin de tekrar kullanılabilirlik yönünde çalışmalar yapması gerektiğini savunuyor. Bakalım Musk nihai hedefi olan Mars'a insan gönderme görevini ne zaman gerçekleştirebilecek.

https://techcrunch.com/2017/07/19/spacex-targets-24-hour-first-stage-rocket-re-use-turnaround-by-2018/

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Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırma ve Geliştirme Konferansı'nda konuşan şirket CEO'su Elon Musk, artık yavaş yavaş tekrar kullanılabiliriği sıradan bir işlem haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Uzay araştırmalarının geleceğinin tekrar kullanılabilir roketlerden geçtiğini ifade eden Musk, 2018 itibariyle aynı Falcon 9 roketini 24 saat içerisinde 2 kez fırlatmaya başlayacaklarını belirtiyor.Musk ayrıca yakın zamanda Falcon 9'un en üst kısmında bulunan ve görev sırasında taşınacak yükü koruyan görev-yükü kaplamasının da daha sık bir şekilde tekrar kullanılacağını ifade ediyor. Yaklaşık 6 milyon değerinde olan bu koruma kaplaması bugüne kadar sadece bir kez başarıyla Yeryüzü'ne geri getirilebilmişti. Elon Musk, Falcon 9'un en önemli kısmı olan ilk aşamasının tekrar kullanılmasından sonra artık roketin diğer kısımlarının da tam anlamıyla geri dönüştürülmesini istiyor.6 milyon doları çöpe atamayacaklarını belirten Musk,"6 milyon dolar değerinde nakit paranın gözlerinizin önünde gökyüzünden düştüğünü hayal edin. Bu parayı yakalamaya çalışmaz mıydınız?" ifadelerini kullanıyor.