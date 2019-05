İşte Ay'da madencilik yapacak ilk şirket "16 katrilyon dolarlık maden peşindeler"

ABD'li şirket Moon Express, Ay madenciliğini çok yakında başlatmayı hedefliyor. 2017'nin sonuna kadar ilk uzay araçlarını Ay'a indirmeyi planlayan uzay firması, her şey yolunda gittiği takdirde 2020 itibariyle de Ay'daki 16 katrilyon dolar değerindeki madenleri çıkarmaya başlayacak.

Lunar X PRIZE isimli bir yarışmayı kazanmaya çalışıyor. Google'ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı Lunar X PRIZE, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde, yani 2017'nin sonuna kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket 20 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olacak. Bu şirketin ayrıca uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.

16 katrilyon dolarlık madenin peşinde (16.000.000.000.000.000$)

Kurulduğu günden bu yana Ay madenciliğinin peşinde koşan Moon Express, bu işe nasıl başlayacaklarıyla ilgili detaylı planlarını ise bu hafta şirket web sitesi üzerinden paylaştı . İlk Ay inişini daha önce de belirttiğimiz gibi 2017'in son aylarında planlayan Moon Express, bu görev için MX-1E isimli hidrojen peroksitten güç alan çok hafif bir robotik uzay aracını hazırlıyor. Şirket, "Uzayın iPhone'u" olarak tanımladığı MX-1 uzay aracıyla birlikte öncelikle Ay'daki helyum 3 gibi inanılmaz değerli mineralleri ve suları keşfetmek istiyor.

Moon Express MX-1E sonrasında ise MX-2, MX-5 ve MX-9 isimli çok işlevli uzay araçlarının geliştirme sürecine başlayacak. Tüm bu uzay araçları Moon Express'in "çevre dostu" olarak nitelediği PECO isimli motordan güç alacak ve farklı boyutlarda yükleri Ay'a taşıyabilecek. Moon Express'in uzay aracı takımının en küçüğü MX-1E aynı zamanda yüzeyden toplanan madenlerle birlikte Ay'a iniş yaptıktan sonra tekrar uzaya fırlatılabilecek.

Maliyetleri minimuma indirmek

Şirketin maliyet konusundaki en büyük stratejik hamlesiyse Rocket Lab isimli Yeni Zelanda'lı bir roket firmasıyla anlaşmak olmuş. Uzay araştırmalarındaki yüksek fırlatma maliyetlerini minimuma indirmek amacıyla lityum polimer bataryalarla çalışan dünyanın ilk roketi Electron'u geliştiren Rocket Labs, yepyeni bir itki sistemi geliştirerek fırlatma ücretini 4.9 milyon dolara indirmiş. Rocket Lab'ın belirlediği bu fiyat SpaceX'in fırlatma maliyetlerine oranla tam 22 kat daha ucuz.

Elbette söz konusu bu tarz zorlu uzay görevleri olunca en ufak bir hata bile çok fazla şeye mal olabiliyor. Dolayısıyla bu sektörde henüz pek bir tecrübeye sahip olmayan Moon Express ve Rocket Lab ikilisinin önlerinde daha gidecekleri çok yol var. Bakalım Moon Express hedeflediği gibi 2020 itibariyle Ay madenciliğine başlayabilecek mi.

Moon Express'in planlarını anlattığı temsili videosu:

Lunar X PRIZE yarışmasını kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Moon Express CEO'su Bob Richards, yine de gözünü 16 katrilyon dolarlık "büyük ödüle" dikmiş durumda. Asıl amaçlarının her zaman Ay madenciliği olduğu belirten Richards,"Ödülü kazanabilecek bir pozisyonda olacağımızı umuyorum; ancak bizim iş perspektifimize göre bu yarışma bir zorundalık değil, hiçbir zaman da olmadı. En yakın zamanda uzay araçlarımızı Ay'a göndereceğiz." ifadelerini kullanıyor.Lunar X PRIZE yarışması önceleri 34 farklı ekip ile start vermiş olsa da 2017 itibariyle hala yarışmaya devam edebilen yalnızca 4 şirket bulunuyor. Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon şu anda Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir mücadele içerisinde.Ay madenciliğinden minimum yatırımla maksimum kazancı elde etmeyi hedefleyen Moon Express, uzay araçlarının yapımından fırlatma sürecine kadar her şeyde maliyetleri düşürmenin peşinde. Moon Express'in 3 kurucusundan biri olan Naveen Jain, teknolojinin gelişmesiyle beraber uzay yolculuklarının da artık çok daha ucuza yapılabildiğini söylüyor. Jain, NASA'nın önceleri milyarlarca dolar harcayarak hayata geçirdiği görevlerin artık 10 milyon dolardan daha az bir maliyetle gerçekleştirilebildiğini belirtiyor.2006 yılında kurulan Rocket Lab aslında uzay sektörü için çok genç sayılabilecek bir şirket. Electron roketinin geliştirilme sürecini henüz geçtiğimiz aylarda tamamlayan Yeni Zelandalı firma, roketin ilk testini ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirmişti . Şirket bu fırlatmadan büyük anlamda başarıyla ayrılmış olsa da şu an için bir uzay aracını Ay'a gönderebilecek seviyeye ulaşamadıkları da kesin.Rocket Lab'ın Electron roketi ilgili konuşan Bob Richards, henüz MX-1E uzay aracının da geliştirilme sürecinin tamamlanmadığını hatırlatarak,"2017'nin sonuna kadar Ay'a iniş yapabilmemiz için çok kısa bir zaman çerçevesi içerisinde çok fazla iş yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde Rocket Lab'ın da kısa zamanda çok iş yapması gerek" ifadelerini kullanıyor.