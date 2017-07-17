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İşte Ay'da madencilik yapacak ilk şirket "16 katrilyon dolarlık maden peşindeler"

Ay'ın 16 katrilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen madenleri bazı uzay şirketlerinın iştahını kabartmaya başladı. ABD merkezli Moon Express, 2020 itibariyle kazmaya başlamayı planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,1b
1
37
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD'li şirket Moon Express, Ay madenciliğini çok yakında başlatmayı hedefliyor. 2017'nin sonuna kadar ilk uzay araçlarını Ay'a indirmeyi planlayan uzay firması, her şey yolunda gittiği takdirde 2020 itibariyle de Ay'daki 16 katrilyon dolar değerindeki madenleri çıkarmaya başlayacak.
 
2010 yılında 26 farklı Silikon Vadisi girişimcisi ve mühendis tarafından temelleri atılan Moon Express, aslında şu sıralar Google'ın düzenlediği Lunar X PRIZE isimli bir yarışmayı kazanmaya çalışıyor. Google'ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı Lunar X PRIZE, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde, yani 2017'nin sonuna kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket 20 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olacak. Bu şirketin ayrıca uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.
  
Ayrıca Bkz. "NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok""
 
Lunar X PRIZE yarışmasını kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Moon Express CEO'su Bob Richards, yine de gözünü 16 katrilyon dolarlık "büyük ödüle" dikmiş durumda. Asıl amaçlarının her zaman Ay madenciliği olduğu belirten Richards,"Ödülü kazanabilecek bir pozisyonda olacağımızı umuyorum; ancak bizim iş perspektifimize göre bu yarışma bir zorundalık değil, hiçbir zaman da olmadı. En yakın zamanda uzay araçlarımızı Ay'a göndereceğiz." ifadelerini kullanıyor.

Lunar X PRIZE yarışması önceleri 34 farklı ekip ile start vermiş olsa da 2017 itibariyle hala yarışmaya devam edebilen yalnızca 4 şirket bulunuyor. Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon şu anda Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir mücadele içerisinde.
 

16 katrilyon dolarlık madenin peşinde (16.000.000.000.000.000$)

Kurulduğu günden bu yana Ay madenciliğinin peşinde koşan Moon Express, bu işe nasıl başlayacaklarıyla ilgili detaylı planlarını ise bu hafta şirket web sitesi üzerinden paylaştı. İlk Ay inişini daha önce de belirttiğimiz gibi 2017'in son aylarında planlayan Moon Express, bu görev için MX-1E isimli hidrojen peroksitten güç alan çok hafif bir robotik uzay aracını hazırlıyor. Şirket, "Uzayın iPhone'u" olarak tanımladığı MX-1 uzay aracıyla birlikte öncelikle Ay'daki helyum 3 gibi inanılmaz değerli mineralleri ve suları keşfetmek istiyor. 

Moon Express MX-1E sonrasında ise MX-2, MX-5 ve MX-9 isimli çok işlevli uzay araçlarının geliştirme sürecine başlayacak. Tüm bu uzay araçları Moon Express'in "çevre dostu" olarak nitelediği PECO isimli motordan güç alacak ve farklı boyutlarda yükleri Ay'a taşıyabilecek. Moon Express'in uzay aracı takımının en küçüğü MX-1E aynı zamanda yüzeyden toplanan madenlerle birlikte Ay'a iniş yaptıktan sonra tekrar uzaya fırlatılabilecek.
 
 

Maliyetleri minimuma indirmek

Ay madenciliğinden minimum yatırımla maksimum kazancı elde etmeyi hedefleyen Moon Express, uzay araçlarının yapımından fırlatma sürecine kadar her şeyde maliyetleri düşürmenin peşinde. Moon Express'in 3 kurucusundan biri olan Naveen Jain, teknolojinin gelişmesiyle beraber uzay yolculuklarının da artık çok daha ucuza yapılabildiğini söylüyor. Jain, NASA'nın önceleri milyarlarca dolar harcayarak hayata geçirdiği görevlerin artık 10 milyon dolardan daha az bir maliyetle gerçekleştirilebildiğini belirtiyor.
 
Şirketin maliyet konusundaki en büyük stratejik hamlesiyse Rocket Lab isimli Yeni Zelanda'lı bir roket firmasıyla anlaşmak olmuş. Uzay araştırmalarındaki yüksek fırlatma maliyetlerini minimuma indirmek amacıyla lityum polimer bataryalarla çalışan dünyanın ilk roketi Electron'u geliştiren Rocket Labs, yepyeni bir itki sistemi geliştirerek fırlatma ücretini 4.9 milyon dolara indirmiş. Rocket Lab'ın belirlediği bu fiyat SpaceX'in fırlatma maliyetlerine oranla tam 22 kat daha ucuz.
  
2006 yılında kurulan Rocket Lab aslında uzay sektörü için çok genç sayılabilecek bir şirket. Electron roketinin geliştirilme sürecini henüz geçtiğimiz aylarda tamamlayan Yeni Zelandalı firma, roketin ilk testini ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Şirket bu fırlatmadan büyük anlamda başarıyla ayrılmış olsa da şu an için bir uzay aracını Ay'a gönderebilecek seviyeye ulaşamadıkları da kesin.

Rocket Lab'ın Electron roketi ilgili konuşan Bob Richards, henüz MX-1E uzay aracının da geliştirilme sürecinin tamamlanmadığını hatırlatarak,"2017'nin sonuna kadar Ay'a iniş yapabilmemiz için çok kısa bir zaman çerçevesi içerisinde çok fazla iş yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde Rocket Lab'ın da kısa zamanda çok iş yapması gerek" ifadelerini kullanıyor.

Elbette söz konusu bu tarz zorlu uzay görevleri olunca en ufak bir hata bile çok fazla şeye mal olabiliyor. Dolayısıyla bu sektörde henüz pek bir tecrübeye sahip olmayan Moon Express ve Rocket Lab ikilisinin önlerinde daha gidecekleri çok yol var. Bakalım Moon Express hedeflediği gibi 2020 itibariyle Ay madenciliğine başlayabilecek mi.
  
Moon Express'in planlarını anlattığı temsili videosu:
  

http://52.2.80.98 Yorum Yaz
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Nostromo- 2 yıl en beğenilen
Dünyanın a.. koydunuz geç kaldınız ayıda mahvedin
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reshthesucker 2 yıl KinopioTaichou
Prengator
Merakımdan dolayı soruyorum da bu madencilik Dünya'nın kütlesi artırıp kötü sonuçlara yol açar mı uzun vadede?

Ben sahsen izin verilmemesi gerektigini dusunuyorum. Ayin dunya uzerinde etkileri var. Ozellikle de okyanuslar uzerinde gelgit gibi. Bunun sonuclari ne olacak ne gibi degisikliklere yol acacak bunlarin cok da hesaplanabilir seyler olabilecegini dusunmuyorum. Ama bayrak dikince amerikanin oluyor tabi oralar. Kapitalizm golgesini satamayacagi agaci keser.
PrengatorMerakımdan dolayı soruyorum da bu madencilik Dünya'nın kütlesi artırıp kötü sonuçlara yol açar mı uzun vadede?Ben sa...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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mert1907 2 yıl
Para için her şeyi yaparlar.
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DH Misafiri 7 ay
Bor yorumunu görünce gülmekten öldüm şimdi dirildim tekrar, bırakın çıkarsınlar ellemeyin :)) uzaylılar gelse çıkarsa daha mı iyi Amerigalılar yine dünyaya getirecek madeni, uzaylı kimbilir nereye götürecek sevgili uydumuzun madenlerini.
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Forum1th 2 yıl
16.000.000.000.000.000
Bu kadar büyük sayılar var mıydı ya ben yeni duydum
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gs09gs09 2 yıl
Komur getircek degil ya ton ton yukte hafif deger olarak yuksek olan altin,platin,elmas vs madenlerden cikarirlar getirirler oda dunyaya hic bir etkisi olmaz zaten yilda bilmem kac milyon ton parcalanan gok taslari yuzunden kutlesi buyuyor birazda hatunlarin parmaklarindaki tasdan buyusun hem afrikali cocuklarda bosa olmemis olur ayda birbirlerini yesinler xD robotlarini savastirirlar
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sniper23 2 yıl
Yorumlardan gene cehalet akıyor.
Dünyadaki maden bitince o zaman herkesin etekler tutaşacak "hemen uzay madenciliğine başlayalım!" diye.
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YusufKalaz00 2 yıl
Biz boru'muzu çıkaralım bekleyin siz.
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axaxa 2 yıl
Bi sömürmedikleri uzay kalmıştı
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KinopioTaichou 2 yıl
Cevaplar için teşekkürler. @darkaura @gun @mementopolis @PurposeLess sinan @reshthesucker @HiqhWoltage
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ardaturco 2 yıl
Ayrıca aynı şirket gözünü Türkiye'deki 25 kattrilyon değerindeki bor madenlerine de dikti
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emre1393 2 yıl
clickbait haberciliğe geçmişsiniz bakıyorum da.
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silversmith 2 yıl
Doğayı parayla ölçersen o da bir gün sana ölçüsüz davranır.
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