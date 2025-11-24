Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, bu yıl 150. Falcon 9 görevini tamamladı: Starlink uydu sayısı 9.000’i geçti

    SpaceX, Kaliforniya’dan 28 uyduyu yörüngeye fırlatarak 2025 yılındaki 150. Falcon 9 misyonunu gerçekleştirdi ve önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirketin aktif Starlink uydu sayısı 9.000’i geçti.

    SpaceX, bu yıl 150. Falcon 9 görevini tamamladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Cumartesi gecesi Kaliforniya’dan 28 uyduyu yörüngeye fırlatarak 2025 yılındaki 150. Falcon 9 misyonunu gerçekleştirdi ve önemli bir kilometre taşına ulaştı.

    2,4 günde bir roket gönderiyor

    Bu kilometre taşı, SpaceX’in 2024’te gerçekleştirdiği 132 Falcon 9 fırlatmasına kıyasla dramatik bir hızlanma anlamına geliyor. Bu uçuşla birlikte şirket 2025’te toplam 155 fırlatma yaptı: 150 Falcon 9 görevi ve beş yörünge altı Starship test uçuşu. Bu da yıl boyunca ortalama 2,4 günde bir fırlatma anlamına geliyor.

    Falcon 9’un birinci kademe güçlendiricisi B1080, dokuzuncu görevini tamamladı ve Atlantik Okyanusu’ndaki “A Shortfall of Gravitas” isimli drone gemisine başarılı bir şekilde indi. En son görevle birlikte, 2010’dan bu yana gerçekleştirilen Falcon 9 uçuşlarının toplamı 568’e yükseldi.

    SpaceX, bir sonraki Starlink görevi için 23 Kasım Pazar günü Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ndeki fırlatma penceresini hedefliyor. Roket, Uzay Fırlatma Kompleksi 4E’den güneydoğu rotası izleyecek ve 28 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıyacak.

    Cumartesi günü eklenen 29 uyduyla, 2019’dan bu yana fırlatılan 10.400’den fazla uydu arasından aktif Starlink uydu sayısı 9.000’i geçti. Uydu takipçisi Jonathan McDowell’e göre SpaceX sadece 2025’te 109 Starlink görevi gerçekleştirdi ve bu yıl toplam 2.814 uydu yörüngeye yerleştirdi.

    Şirket, bu ayın başlarında dünya genelinde 8 milyon aktif müşteriyi aştığını duyurdu. Starlink şu anda 150’den fazla ülke ve bölgede yüksek hızlı internet hizmeti sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 cd li mi dijital mi passat 1.8 düz motor suzuki vitara alınır mı iki iphone birbirine aktarma egzoz delik olursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum