SpaceX, bu yıl 150. Falcon 9 görevini tamamladı: Starlink uydu sayısı 9.000’i geçti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SpaceX, Cumartesi gecesi Kaliforniya’dan 28 uyduyu yörüngeye fırlatarak 2025 yılındaki 150. Falcon 9 misyonunu gerçekleştirdi ve önemli bir kilometre taşına ulaştı.

2,4 günde bir roket gönderiyor

Bu kilometre taşı, SpaceX’in 2024’te gerçekleştirdiği 132 Falcon 9 fırlatmasına kıyasla dramatik bir hızlanma anlamına geliyor. Bu uçuşla birlikte şirket 2025’te toplam 155 fırlatma yaptı: 150 Falcon 9 görevi ve beş yörünge altı Starship test uçuşu. Bu da yıl boyunca ortalama 2,4 günde bir fırlatma anlamına geliyor.

Falcon 9’un birinci kademe güçlendiricisi B1080, dokuzuncu görevini tamamladı ve Atlantik Okyanusu’ndaki “A Shortfall of Gravitas” isimli drone gemisine başarılı bir şekilde indi. En son görevle birlikte, 2010’dan bu yana gerçekleştirilen Falcon 9 uçuşlarının toplamı 568’e yükseldi.

SpaceX, bir sonraki Starlink görevi için 23 Kasım Pazar günü Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ndeki fırlatma penceresini hedefliyor. Roket, Uzay Fırlatma Kompleksi 4E’den güneydoğu rotası izleyecek ve 28 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıyacak.

ABD'li şirket, kablosuz elektrik iletiminde dünya rekoru kırdı 2 gün önce eklendi

Starlink uydu sayısı 9.000'i geçti

Cumartesi günü eklenen 29 uyduyla, 2019’dan bu yana fırlatılan 10.400’den fazla uydu arasından aktif Starlink uydu sayısı 9.000’i geçti. Uydu takipçisi Jonathan McDowell’e göre SpaceX sadece 2025’te 109 Starlink görevi gerçekleştirdi ve bu yıl toplam 2.814 uydu yörüngeye yerleştirdi.

Şirket, bu ayın başlarında dünya genelinde 8 milyon aktif müşteriyi aştığını duyurdu. Starlink şu anda 150’den fazla ülke ve bölgede yüksek hızlı internet hizmeti sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

SpaceX, bu yıl 150. Falcon 9 görevini tamamladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: