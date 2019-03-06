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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'e Avrupa'dan rakip: İşte yeni nesil tekrar kullanılabilir roket

SpaceX, tekrar kullanılabilir roket teknolojisiyle uzay sektöründeki rakiplerini birer birer alt ediyor. Sektörün diğer firmaları SpaceX'e yetişebilmek için yeni roketler üzerinde çalışmaya başladı.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzay sektörüne kazandırdığı tekrar kullanılabilir roket teknolojisiyle bildiğiniz gibi çok büyük devrime imza attı. Şirket, sunduğu cazip kalkış ücretleriyle çok kısa bir süre içerisinde Boeing ve Lockheed Martin gibi sektörün dev isimlerini geride bırakmayı başardı. Şu anda NASA ve ABD ordusu başta olmak üzere dünyanın her tarafından inanılmaz yatırımlar alan SpaceX, uzay taşımacılığında adeta bir tekel olmaya doğru ilerliyor.

SpaceX'in uzay sektöründeki rakipleri ise bu duruma bir dur demek için şu sıralar sıkı bir çalışma içerisinde. Boeing ve Lockheed Martin ortak kuruluşu olan United Launch Alliance (ULA), geçtiğimiz yıl yeni nesil tekrar kullanılabilir roketi Vulcan'ı tanıtmıştı. Şimdiyse Avrupa'nın dev roket şirketi Ariane Group'tan yeni bir hamle geldi.

Falcon 9'dan çok daha ucuz


Ariane Group ve Fransız uzay ajansı CNES, yeni nesil tekrar kullanılabilir roketlerini geçtiğimiz hafta yayınlanan bir videoyla ilk kez ortaya çıkardı. Videoda verilen detaylarda; roketin gücünü tekrar kullanılabilir roket motoru Prometheus'tan alacaği ifade edilmiş. 100 tonluk itici güce sahip olan Prometheus'un yakıt olarak sıvı oksijen ve metan kullandığı belirtiliyor.

Roketin en dikkat çeken tarafıysa elbette maliyeti olmuş. Ariane Group, yeni nesil roketlerinin sadece 1 milyon euro maliyetle üretilebileceğini söylüyor. Bu rakam gerçekten de epey etkileyici zira sektörün diğer roketlerine baktığımızda inanılmaz uçuk maliyetler görüyorduk. SpaceX'in Falcon 9 roketi bile 15-20 milyon dolarlık bir üretim maliyetine sahip.

Bu anlamda düşündüğümüzde Ariane Group'un yeni nesil roketiyle birlikte uzay taşımacılığındaki ücretleri ciddi anlamda düşüreceğini söyleyebiliriz. Şu anda en cazip kalkış fiyatlarını sunan şirket olan SpaceX, bir Falcon 9 kalkışı için 60 milyon dolar gibi bir ücret istiyor. Ariane Group bundan çok daha düşük ücretlerle görevlere çıkabilecek. Dolayısıyla SpaceX için ciddi bir tehdit geliyor diyebiliriz.

SpaceX'e yetişmeleri zor olacak


Ancak tabiki Ariane Group'un yeni roketi şu an için yalnızca geliştirme sürecinin ilk evrelerinde bulunuyor. Roketin ilk kez ne zaman test edileceği konusunda bile henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca roket uçmaya başlasa dahi muhtemelen tekrar kullanılabilmek için hemen hazır olmayacak.

Diğer taraftan SpaceX ise Falcon 9 roketini uzun yıllardır başarılı bir şekilde kullanıyor. Şirket en son geçtiğimiz ay aynı roketi dördüncü kez fırlatarak tekrar kullanılabilirlik konusunda inanılmaz bir işe imza atmıştı. Diğer firmaların roketleri uçmaya başlayana kadar SpaceX muhtemelen tekrar kullanılabilirlikte iyice uzmanlaşmış olacak. Ayrıca şirketin devasa Mars roketi Starship de önümüzdeki yıllarda geliyor.

Tüm bu etkenleri göz önüne aldığımızda Ariane Group veya United Lauch Alliance gibi şirketlerin SpaceX'e yetişebilmeleri için daha alacakları çok yol var diyebiliriz.
 

https://arstechnica.com/science/2019/02/europe-unveils-design-of-reusable-rocket-that-looks-a-lot-like-a-falcon-9/ Yorum Yaz
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
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scorpion20 2 ay
daha bunlar denemeyse nasıl rakip oluyor?
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Askaparta 2 ay
Roketi alan Mars'ı geçti.
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tahir40 2 ay
1 milyon $a anca bi Helyum balonu gönderirler...
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hardtracker 2 ay
Daha ortada ne ucan roket var ne prototip, uretecekler de ucuracaklar da SpaceX e rakip olacaklar.
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Milli Füzemiz göklerde..
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BekirHan 2 ay
Sen...milyarrrrr, milyooonnnn!!!
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stalker(1979) 2 ay
Ariane Group, yeni nesil roketlerinin sadece 1 milyar euro maliyetle üretilebileceğini söylüyor. Bu rakam gerçekten de inanılmaz etkileyici zira sektörün diğer roketlerine baktığımızda inanılmaz uçuk maliyetler görüyorduk. SpaceX'in Falcon 9 roketi bile 15-20 milyon dolarlık bir üretim maliyetine sahip.

Ben mi yanlış anlıyorum? Ariane Group un roketi 1 milyar euroya mal oluyorsa Falcon 9 çok daha ucuz olmuyor mu?
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LKLC 2 ay stalker(1979)
1 milyon euro olacak elbette. düzelttim şimdi teşekkürler
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