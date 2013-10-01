SpaceX, geliştirilmiş Falcon 9 roketinin tanıtım uçuşunu gerçekleştirdi

Teknolojin dünyasının ünlü ismi Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firması, yapılan teknik değişiklikler sonucunda geliştirilen yeni Falcon 9 roketinin tanıtım uçuşunu gerçekleştirdi.

Firmanın uzaya güvenli şekilde uydu, uydu malzemeleri ya da uzay aracı taşımak için ürettiği roket modeli Falcon 9, v1.1 versiyonu ile standart versiyona oranla yeni detaylar ile geliyor. Öncelikle 54.9 metre olan uzunluğu 68.4 metreye, taşıma kapasitesi ise 10,450 Kg'dan 13,150 KG seviyesine çıkartılan roket, gücünü yeni Merlin 1-D motorunda alıyor ve bu sayede daha önce kullanılan Merlin 1-C motoruna göre %60 oranında çok daha fazla güç elde edilebiliyor. Yeni modelin tanıtım uçuşunu Güney Afrika'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde yapan SpaceX, başarılı kalkış sonrası ayrıca Kanada'nın CASSIOPE isimli uydusuyla beraber üç farklı diğer uydu modelini de alçak dünya yörüngesine yerleştirmeyi başardı.

56,5 milyon dolar ödendiği taktirde uzaya gönderilebilen SpaceX'in Falcon 9 roketi hakkında hazırlanan en son kalkış videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.spacex.com/webcast/