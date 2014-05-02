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SpaceX hem kalkış hem de iniş yeteneklerine sahip roket geliştirdi

Amerikalı SpaceX firması geliştirdiği yeni roketiyle 1000 metre yükseliğe yükselip tekrar sorunsuzca iniş sağladı
5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Amerikalı SpaceX firması geliştirdiği yeni roketiyle 1000 metre yükseliğe yükselip tekrar sorunsuzca iniş sağladı.
Falcon9R ismini taşıyan roket daha önceden inişi başarıyla tamamlamıştı, ancak bu seferki uçuşunun en büyük özelliği tamamen kameraya kaydedilmesi oldu. Şu anki prototipinde ayakların sürekli dışarıda olduğu roketin ilerideki versiyonlarında ayakların sadece iniş ve kalkış anlarında dışarı çıkması planlanıyor.
İleride uzaya yapılacak yolculukları daha sorunsuz hale getirme amacıyla geliştirilen projeye ait uçuş videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2014/05/02/space-x-reusable-falcon-9r-test-video/ Yorum Yaz
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Escapetolife 5 yıl en beğenilen
Bu teknolojiyi FEZA'dan beklerdik ama olmadı :)
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PowerPC 5 yıl
çarşaf gibi hava biraz esse...
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Seaside Rendezvous 5 yıl

vay anasını
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Bl00dyHell 5 yıl
Testleri uzun zamandır devam ediyordu bu roketin. 1000m'ye ulaşabilmişler demek. Bize de izlemek düşüyor maalesef.
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Tobiobito 5 yıl
Bu şimdi nasıl iniyor roket bilimciler açıklasın bi
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Escapetolife 5 yıl en beğenilen
Bu teknolojiyi FEZA'dan beklerdik ama olmadı :)
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unforgiven1127 5 yıl
Bizde böyle şeyler yapalım yurt dışında videolarımız paylaşılsın. Türkler devrim açtı denilsin
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