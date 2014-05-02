SpaceX hem kalkış hem de iniş yeteneklerine sahip roket geliştirdi

Amerikalı SpaceX firması geliştirdiği yeni roketiyle 1000 metre yükseliğe yükselip tekrar sorunsuzca iniş sağladı.

Falcon9R ismini taşıyan roket daha önceden inişi başarıyla tamamlamıştı, ancak bu seferki uçuşunun en büyük özelliği tamamen kameraya kaydedilmesi oldu. Şu anki prototipinde ayakların sürekli dışarıda olduğu roketin ilerideki versiyonlarında ayakların sadece iniş ve kalkış anlarında dışarı çıkması planlanıyor.

İleride uzaya yapılacak yolculukları daha sorunsuz hale getirme amacıyla geliştirilen projeye ait uçuş videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/05/02/space-x-reusable-falcon-9r-test-video/