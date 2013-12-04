Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX, iki erteleme sonrası ticari uydu taşıyan roketini uzaya yollamayı başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
485
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX, iki erteleme sonrası ticari uydu taşıyan roketini uzaya yollamayı başardı
Elon Musk tarafından kurulan Amerika Kaliforniya merkezli özel uzay araştırma şirketi SpaceX ( Firma özellikle dikey iniş yapabilen Grasshooper isimli roket modeliyle tanınıyor), 25 ve 28 Kasım tarihlerinde teknik problemler nedeniyle iki kere ertelenen kalkışını dün sonunda gerçekleştirmeyi başardı.
Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan havalanan ve üzerinde SES World Skies tarafından sağlanan SES-8 iletişim uydusu (Asya bölgesine yönelik) taşıyan Falcon 9 roket (Merlin 1D roket motoru) modeli, başarılı şekilde yörüngeye yerleşti. Firmanın ilk ticari taşıma amaçlı kalkışı olması nedeniyle önem taşıyan gelişme, şirketten gelen bilgilere göre burada kalmayacak ve devamı gelecek. Şimdiden 50 kalkış daha planladıklarını açıklayan SpaceX, bu kalkışların %60 oranında ticari amaçlar için yapılacağını belirtiliyor ve bu kalkış SES teknoloji şefi Martin Halliwell tarafından uydu endüstrisi için oyun değiştirici olarak nitelendiriliyor.
SpaceX'in başarıyla gerçekleştirdiği bu önemli kalkışı aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilirsiniz.
(NBC) / (AI) / (FOX) 
 
SpaceX, iki erteleme sonrası ticari uydu taşıyan roketini uzaya yollamayı başardı
SpaceX, iki erteleme sonrası ticari uydu taşıyan roketini uzaya yollamayı başardı

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CanTnçr 5 yıl en beğenilen olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

uzun pozlama çok güzel olmuş.daha yüksek kalitelisi olsa masaüstü yapardım.

spacex.com/...
olağan_şüpheliuzun pozlama çok güzel olmuş.daha yüksek kalitelisi olsa masaüstü yapardım.spacex.com/...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 5 yıl
uzun pozlama çok güzel olmuş.daha yüksek kalitelisi olsa masaüstü yapardım.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

uzun pozlama çok güzel olmuş.daha yüksek kalitelisi olsa masaüstü yapardım.

spacex.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony taşınabilir şarj istasyonu pil ailesi Sony CycleEnergy video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim