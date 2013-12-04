SpaceX, iki erteleme sonrası ticari uydu taşıyan roketini uzaya yollamayı başardı

Elon Musk tarafından kurulan Amerika Kaliforniya merkezli özel uzay araştırma şirketi SpaceX ( Firma özellikle dikey iniş yapabilen Grasshooper isimli roket modeliyle tanınıyor), 25 ve 28 Kasım tarihlerinde teknik problemler nedeniyle iki kere ertelenen kalkışını dün sonunda gerçekleştirmeyi başardı.

Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan havalanan ve üzerinde SES World Skies tarafından sağlanan SES-8 iletişim uydusu (Asya bölgesine yönelik) taşıyan Falcon 9 roket (Merlin 1D roket motoru) modeli, başarılı şekilde yörüngeye yerleşti. Firmanın ilk ticari taşıma amaçlı kalkışı olması nedeniyle önem taşıyan gelişme, şirketten gelen bilgilere göre burada kalmayacak ve devamı gelecek. Şimdiden 50 kalkış daha planladıklarını açıklayan SpaceX, bu kalkışların %60 oranında ticari amaçlar için yapılacağını belirtiliyor ve bu kalkış SES teknoloji şefi Martin Halliwell tarafından uydu endüstrisi için oyun değiştirici olarak nitelendiriliyor.

SpaceX'in başarıyla gerçekleştirdiği bu önemli kalkışı aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilirsiniz.