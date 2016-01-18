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SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı

Bilim ve teknoloji dünyasının Tony Stark'ı olarak anılan Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, Falcon 9 roket modeli ile yaptığı son iniş denemelerinde yine önemli sorunlar yaşadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı
Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u geçtiğimiz haftalarda başarılı şekilde "dikey olarak" karaya indirmeyi başarmıştı. Kısa süre önce gerçekleştirilen üçüncü deniz denemesi ise maalesef olumsuz sonuçlandı.
Daha önceki denemelerde de olduğu gibi Pasifik Okyanusu üzerine konumlandırılan "Just Read the Instructions" isimli yüzer rampaya dikey şekilde iniş yapmayı deneyen Falcon 9, bünyesinde yer alan bacaklardan birinde yaşanan kilit sorunu nedeniyle başarılı şekilde konduğu gemi üzerinde dengede kalamadı ve devrilerek parçalarına ayrıldı. Sonucunda başarısız bir deneme de olsa da dev roket dikey olarak iniş yaptı ve bu açıdan gelecek uzay taşımacılığı için önemli bir ilerleme daha elde edilmiş oldu.
Şuan için çok fazla detayın yer almadığı bu gelişme hakkında ElonMusk tarafından paylaşılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2016/01/17/spacex-sea-landing-fails/ Yorum Yaz
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Logic_Man 3 yıl en beğenilen
Bu adamın sıradışılığı sıradan birşeymiş gibi yapması hiç dikkatinizi çekmedimi. Millet instagramı ne için kullanıyor, bu adam ne için kullanıyor.
Bir durunda roket indirme videosu paylaşıyım gibi birşey bu.
Bu adamın sıradışılığı sıradan birşeymiş gibi yapması hiç dikkatinizi çekmedimi. Millet instagramı ne için kullanıyor, bu adam ne için kullanıyor....
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edd121 3 yıl
yazmış da zaten uzaydaki buzlanmadan dolayı gg wp olmuş diyor yanlış anlamadıysam tabi.iron man in ilk filmi aklıma geldi bi an.
-Buzlanma sorununu nasıl çözdün ?
-Buzlanma sorunu mu ?!?!?
yazmış da zaten uzaydaki buzlanmadan dolayı gg wp olmuş diyor yanlış anlamadıysam tabi.iron man in ilk filmi aklıma geldi bi an.-Buzlanma sorununu nasıl çö...
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serafon 3 yıl
Bizde olsa ilk hatada proje iptal edilir. Şu arge/üretim kültürünü öğrenmemiz lazım artık 7 den 70 e.
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Osakawa 3 yıl
burda benim en dikkatimi çeken şey adamın videoyu kendisinin çekinmeden paylaşabilmesi, diğer şirketler ufacık bir hatada bile ya çalışanlarını suçlar yada parçayı aldığı üreticiyi ve olayıda gizli tutmak için neler yaparlar, bu adama helal olsun ki paylaşmış başarısızlık videosunuda. zaten btam başarısızlıkta sayılmaz, roket iniş yapıyo, yaptıktan sonra düşüyo, muhtemelen dalgaların sarsılmasından platform sabit olmadığından dolayı düştü, fakat küçücük bir sorun bu, rahatlıkla geliştirebilirler roketin ayaklarına amortisör koyarak.
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DigitalWorld 3 yıl
Edison ampulü bulana kadar 2000 deney yapmış ve 2000 defa başarısız olmuş.
Bunu sorduklarında onun cevabı ; "2000 defa başarısız olmadım, ampul yapmamanın 2000 yolunu buldum" olmuş.
Yani bu hatalar olacak. Her seferinde bir adım adım atıp bir hatayı düzeltip mükemmelleştireceğiz.
Aya ayak basma işini tek roketle yapmadık. Onlarca başarısız roket oldu. Hatta daha kokpit testinde bile ( Roket falan yok astronotlar sığacakmı rahat olacak mı vb onu deniyorlar. ) 4 astronot yanarak can verdi. 4 can yitirildi ve bize verdiği ders şu oldu. Yoğun miktardaki oksijen her şeyin yanmasına neden olur. Sonraki kokpit tasarımında her şey alev almaz malzemeden tasarlandı. Kontak noktaları ekstra izole edildi ve oksijen yoğunluğu azaltıldı. Ayrıca bir yanma durumunda oluşan fark ile kapının mühürlendiğini öğrendiler ve kapı tasarımını da değiştirdiler.
Yani yavaş ve emin adımlar ile gitmek gerekiyor uzay yolculuklarında.
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KaleyDeskop 3 yıl
inişte bi destek sistemi koyabilirlerdi az hasarla iniş yapabilirdi,gerçi bu b,le bana göre devrim
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Public_Enemy 3 yıl
bu Falcon9 aslında teknoloji demonstrasyonu gibi birşey, geçen attığı uyduların astarı yüzünden pahalı idi, maksat reklam yapıp daha çok yatırımcının ilgisini çekmek, kamuoyu yaratmak vs.. idi, asıl bununla ufak tefek kalan sorunlar çözüldükten sonra kapasitesi oldukça yüksek bir model gelecek ve şu an fiyat avantajı olarak çok önde görünen rusların (proton, angara vs.. ) yarı maliyetinden aşağı uydu atabilecek.
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H34RTL3SS 3 yıl
hakyurek
bunun ne kadar buyuk bir is oldugunun farkinda bile degil cogu insan.. rusyada gecen basarili inis yaptiginda roket yer yerinden oynadi ..adamlar nasil olurda bizim boyle bir calismamiz yok diye saatlerce tartisma yaptilar.. biz de bu roket inisin basarili oldugunda ne buyuk sonuclar vereceginin farkinda bile degiliz.. adam roketi geri yere indirmeyi basarmak uzere bizde daha firlatmaya yeni basladik

karaya indirmeyi başardılar zaten suyada indide indikten sonra sabitlenemedi bacakları başardılar diyebiliriz...
ama biz ne zaman ne fırlattıkki ufak çaplı uydu çalışmaları var al fırlat bunu diyip başkalarına fırlattırıyorlar
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hakyurek 3 yıl
bunun ne kadar buyuk bir is oldugunun farkinda bile degil cogu insan.. rusyada gecen basarili inis yaptiginda roket yer yerinden oynadi ..adamlar nasil olurda bizim boyle bir calismamiz yok diye saatlerce tartisma yaptilar.. biz de bu roket inisin basarili oldugunda ne buyuk sonuclar vereceginin farkinda bile degiliz.. adam roketi geri yere indirmeyi basarmak uzere bizde daha firlatmaya yeni basladik
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Gl4dius 3 yıl
artenis
Zavallı gavurlar nelere para harcıyorlar. Bizim alimler diyor ki e gelsin sorsun bana hepsi yazıyor kitapta, çıkmış yukarda uzalı arıyor salaklar 3. dünya ülkesi olmak kolay değil, çalışcan ;)

afferim sana git o zaman o çok sevdiğin ülkede yaşa donanimhabermiş ahlak edep diye birşeyin kalmadığı bir çöp kutusuna dönmüş adeta.
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simbolmina 3 yıl
Yazık olmuş ya. Üzüldüm hakikaten. Hem de böyle ufak bir hatadan dolayı.
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GenkaNuank 3 yıl
Yav olmadı sadece karaya indirirsiniz. Denizi bosverin bizde care tukenmez:D
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brshr 3 yıl
artenis
Zavallı gavurlar nelere para harcıyorlar. Bizim alimler diyor ki e gelsin sorsun bana hepsi yazıyor kitapta, çıkmış yukarda uzalı arıyor salaklar 3. dünya ülkesi olmak kolay değil, çalışcan ;)

Boş boş konuşmayın Allah aşkına ya.
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elon musk, spacex ve
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