SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı

Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u geçtiğimiz haftalarda başarılı şekilde "dikey olarak" karaya indirmeyi başarmıştı. Kısa süre önce gerçekleştirilen üçüncü deniz denemesi ise maalesef olumsuz sonuçlandı.

Daha önceki denemelerde de olduğu gibi Pasifik Okyanusu üzerine konumlandırılan "Just Read the Instructions" isimli yüzer rampaya dikey şekilde iniş yapmayı deneyen Falcon 9, bünyesinde yer alan bacaklardan birinde yaşanan kilit sorunu nedeniyle başarılı şekilde konduğu gemi üzerinde dengede kalamadı ve devrilerek parçalarına ayrıldı. Sonucunda başarısız bir deneme de olsa da dev roket dikey olarak iniş yaptı ve bu açıdan gelecek uzay taşımacılığı için önemli bir ilerleme daha elde edilmiş oldu.

Şuan için çok fazla detayın yer almadığı bu gelişme hakkında ElonMusk tarafından paylaşılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/17/spacex-sea-landing-fails/