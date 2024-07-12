Starlink uydularını taşıyan SpaceX Falcon 9 motoru uzayda feci bir arıza yaşadı

Falcon 9 motoru uzayda arızalandı
Falcon 9 roketinin ilk aşaması planlandığı gibi fırlatmadan sekiz dakika sonra Dünya'daki Of Course I Still Love You adlı dron gemisine iniş yaptı. Firma böylece 2024'te 70'inci inişini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Ancak uzayda yoluna devam eden ikinci kademede yaşanan sorun başarıyı gölgeledi. Zira bu, 2016'dan bu yana 335 ardışık başarılı fırlatmanın sonu anlamına geliyor. Firma arıca 344 başarılı uçuş gerçekleştirdi. Her iki sayı da açık ara endüstri rekorları konumunda.
Musk'ın bu paylaşımının ardından SpaceX, X'te yaptığı paylaşımda olayı detaylandırdı. Firma, Falcon 9 fırlatılışı sırasında, ikinci aşama motorunun ikinci ateşlemesini tamamlayamadığı belirtildi. Sonuç olarak ise Starlink uyduları amaçlanandan daha düşük bir yörüngeye yerleştirildi. Öte yandan SpaceX, halihazırda uydulardan 5'i ile temas kurmuş durumda ve iyon iticileri ile onları olması gereken yörüngeye çıkarma çalışıyor.
Musk ise SpaceX'in paylaşımının altına şirketin iyon iticileri "warp 9" eşdeğerinde çalıştırmak için uydu yazılımını güncellemeye çalıştığını söyledi. Buradaki warp 9 terimi iyon iticilerden maksimum gücü almayı ifade ediyor. Ancak Musk, Star Trek'in aksine bunun muhtemelen işe yaramayacağını ancak denemeye değer olduğunu söyledi. SpaceX, iyon iticiler ile uyduları üst yörüngeye taşıyamazsa atmosferik sürüklenme nedeniyle uydular atmosfere girerek yanacak. SpaceX'in yörüngede toplamda 6.100'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Falcon 9'da yaşanan bu sorun önümüzdeki birkaç SpaceX görevinin ertelenmesine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.