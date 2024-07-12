Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink uydularını taşıyan SpaceX Falcon 9 motoru uzayda feci bir arıza yaşadı

    SpaceX'in kısa süre önce fırlattığı Falcon 9 roketi nadir görülen bir anomali yaşadı. Roketin Starlink uydularını taşıyan üst kademesi uzayda feci bir motor arızası yaşadı.
    SpaceX Falcon 9 motoru uzayda feci bir arıza yaşadı Tam Boyutta Gör
    12 Temmuz tarihinde SpaceX'in Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılan Falcon 9 roketinde nadir ve katastrofik bir sorun yaşandı. Roketin fırlatılışı ve iki aşamanın birbirlerinden ayrılması sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş, ilk aşama planlandığı gibi Dünya'ya geri dönmüş olsa da üst kademe feci bir motor arızası yaşadı. Starlink uydularının kurtarılma ihtimali ise düşük.

    Falcon 9 motoru uzayda arızalandı

    Falcon 9 roketinin ilk aşaması planlandığı gibi fırlatmadan sekiz dakika sonra Dünya'daki Of Course I Still Love You adlı dron gemisine iniş yaptı. Firma böylece 2024'te 70'inci inişini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Ancak uzayda yoluna devam eden ikinci kademede yaşanan sorun başarıyı gölgeledi. Zira bu, 2016'dan bu yana 335 ardışık başarılı fırlatmanın sonu anlamına geliyor. Firma arıca 344 başarılı uçuş gerçekleştirdi. Her iki sayı da açık ara endüstri rekorları konumunda.

    SpaceX Falcon 9 motoru uzayda feci bir arıza yaşadı Tam Boyutta Gör
    20 Starlink (13 tanesi telefonlar için olan Direct to Cell uydusuydu) uzay aracını alçak Dünya yörüngesine taşıyan roketin üst kademesinin bir "RUD" olayı yaşadığı Elon Musk tarafından açıklandı. RUD, SpaceX dilinde patlama, parçalanma yada felaket anlamına gelen "rapid unscheduled disassembly" ifadesinin kısaltması. Aşağıdaki Twitter bağlantısında yer alan videoda sağ tarafta ikinci aşamadaki sızıntıyı ve buzlanmayı da görebilirsiniz.

    Musk'ın bu paylaşımının ardından SpaceX, X'te yaptığı paylaşımda olayı detaylandırdı. Firma, Falcon 9 fırlatılışı sırasında, ikinci aşama motorunun ikinci ateşlemesini tamamlayamadığı belirtildi. Sonuç olarak ise Starlink uyduları amaçlanandan daha düşük bir yörüngeye yerleştirildi. Öte yandan SpaceX, halihazırda uydulardan 5'i ile temas kurmuş durumda ve iyon iticileri ile onları olması gereken yörüngeye çıkarma çalışıyor.

    Musk ise SpaceX'in paylaşımının altına şirketin iyon iticileri "warp 9" eşdeğerinde çalıştırmak için uydu yazılımını güncellemeye çalıştığını söyledi. Buradaki warp 9 terimi iyon iticilerden maksimum gücü almayı ifade ediyor. Ancak Musk, Star Trek'in aksine bunun muhtemelen işe yaramayacağını ancak denemeye değer olduğunu söyledi. SpaceX, iyon iticiler ile uyduları üst yörüngeye taşıyamazsa atmosferik sürüklenme nedeniyle uydular atmosfere girerek yanacak. SpaceX'in yörüngede toplamda 6.100'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Falcon 9'da yaşanan bu sorun önümüzdeki birkaç SpaceX görevinin ertelenmesine neden olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oh my gosh ile oh my god arasındaki fark 1 yılda tıp kazanılır mı fiat egea 1.3 yakıt tüketimi yorumları esenyurt cumhuriyet mahallesi nasıl bir yer baskısı çıkan tişört nasıl düzeltilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1605ZA-MB070W WUXGA
    Asus Notebook Laptop, X1605ZA-MB070W WUXGA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız