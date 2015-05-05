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SpaceX'in Dragon kapsülü ilk kez insanlı uçuş testi gerçekleştirecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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SpaceX'in Dragon kapsülü ilk kez insanlı uçuş testi gerçekleştirecek

Dragon V2 
Tesla Motors ve Paypal gibi şirketlerin de kurucusu Elon Musk'ın bir başka projesi olan SpaceX şirketi uzay gemileri konusunda çalışmalar yapan özel bir şirket. Bu konuda ilginç adımlara imza atan şirketin çözümleri bir hayli dikkat çekici.

Şirket geçtiğimiz dönemlerde Dragon adını verdiği bir kapsül geliştirmişti. Bu kapsülün en büyük özelliği ise tüm parçalarıyla yeniden dünya yüzeyine iniyor oluşu. Fırlatıldıktan sonra iki parçaya ayrılan kapsülün tüm parçaları tekrar dünya yüzeyine inecek şekilde geliştirilirken artık bu konudaki testlerde de önemli bir gelişme kaydedilmiş durumda.

Şirketin son hedefi kapsülü bir insanla birlikte fırlatarak tekrar dünyaya indirmek. Bu test için ise çok erken bir tarih belirlenmiş durumda. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek insanlı uçuşta kapsül yörüngeye kadar yükselecek. Çok uzun bir zaman zarfı gerektirmeyecek deneyin NASA tarafından canlı yayınlanacağı belirtiliyor.
SpaceX'in Dragon kapsülü ilk kez insanlı uçuş testi gerçekleştirecek
 

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St Batuhan 4 yıl
6 Nisan ise çok erken değil, 1 seneden hallice, 11 ay var şurada. 6 Mayıs ise ciddi manada erken yani TR dahiliyetinde yarın tabii zaman farkı falan dersek 1,5 gün olsun maksimum. Hadi hayırlısı, Edirne semalarından geçip de bizim evin üstüne inmesin de.
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Veinglory 4 yıl
6 mayista olacak,nisan değil.
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dmrc1143 4 yıl
Hangi 6 nisan?
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