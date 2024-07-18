NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkarma planlarını paylaştı

NASA, bugün düzenlediği bir medya konferansında, ISS'nin yörüngeden çıkarılmasının uzun bir süreç olacağını ve yörüngeden çıkarma aracının istasyon yanmadan 1,5 sene önce istasyona kilitleneceğini açıkladı.
SpaceX ve Northrop Grumman tarafından yürütülen ISS'ye yönelik diğer görevlerden farklı olarak, yörüngeden çıkarma aracı NASA tarafından çalıştırılacak. Ayrıca NASA, fırlatma şirketini kendisi seçecek. NASA geliştirilen aracı depolayacak ve periyodik bakımlarını yapacak.
NASA'nın Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Dana Weigel, istasyonun aşağı inmesinin yaklaşık bir ila bir buçuk yıl süreceğini ve mürettebatın mümkün olduğunca uzun süre istasyonda kalmasının sağlanacağını söyleyerek, mürettabatın 6 ay kala istasyonu terkedeceğini söyledi. Weigel, ISS'nin son yörüngeden çıkma manevralarının 220 kilometre yükseklikte gerçekleşeceğini belirtti.
Güçlendirilmiş Dragon uzay aracı görev alacak
Fırlatma profili ve özellikle de saniyede 57 metrelik delta-v gereksinimi nedeniyle, yörüngeden çıkarma aracı 35.000 pounddan fazla itici yakıt taşıyacak. Weigel'e göre, bir roketin tedarik edilmesi en az 3 yıl sürerken NASA bunu biraz daha erken yapabilir.
Walker, Dragon yörüngeden çıkarma aracının toplamda 46 Draco motorunu içereceğini söyledi. Bu motorlardan 16'sı kapsülde zaten duruş kontrolü için bulunuyor. 30'u, gövde üzerinde delta-v manevraları için kullanılacak. Walker ayrıca, arkaya bakan Dracos'lardan 22 ila 26'sının yörüngeden çıkarma manevrası için aynı anda ateşleneceğini ve yaklaşık 10 bin newton itme gücü sağlayacağını belirtti.
NASA'dan Weigel, NASA'nın ISS'nin Dünya'daki nihai varış noktasını kesin olarak belirlememiş olmasına rağmen, Güney Pasifik Okyanusu'nun potansiyel konumlardan biri olduğunu belirtti. Sonuç olarak NASA'nın tahminlerine göre ISS'nin, 2030'un sonlarında ömrünü tamamlaması ve 2031'in başında okyanusa düşürülmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.