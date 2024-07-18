Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkarma planlarını paylaştı

    NASA ve SpaceX yetkilileri, 2030 yılında operasyonel ömrünün sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yörüngeden çıkarma planlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Süreç nasıl işleyecek?
    NASA ve SpaceX, ISS'yi yörüngeden çıkarma planlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA ve SpaceX yetkilileri, 2030 yılında operasyonel ömrünün sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yörüngeden çıkarma planlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Geçtiğimiz ay, NASA ile SpaceX ISS'yi yörüngeden çıkaracak aracı geliştirmek üzere 843 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu araç, ISS'ye kenetlenecek ve onu Dünya'ya doğru itecek.

    NASA, bugün düzenlediği bir medya konferansında, ISS'nin yörüngeden çıkarılmasının uzun bir süreç olacağını ve yörüngeden çıkarma aracının istasyon yanmadan 1,5 sene önce istasyona kilitleneceğini açıkladı.

    SpaceX ve Northrop Grumman tarafından yürütülen ISS'ye yönelik diğer görevlerden farklı olarak, yörüngeden çıkarma aracı NASA tarafından çalıştırılacak. Ayrıca NASA, fırlatma şirketini kendisi seçecek. NASA geliştirilen aracı depolayacak ve periyodik bakımlarını yapacak. 

    NASA'nın Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Dana Weigel, istasyonun aşağı inmesinin yaklaşık bir ila bir buçuk yıl süreceğini ve mürettebatın mümkün olduğunca uzun süre istasyonda kalmasının sağlanacağını söyleyerek, mürettabatın 6 ay kala istasyonu terkedeceğini söyledi. Weigel, ISS'nin son yörüngeden çıkma manevralarının 220 kilometre yükseklikte gerçekleşeceğini belirtti.

    Güçlendirilmiş Dragon uzay aracı görev alacak

    Fırlatma profili ve özellikle de saniyede 57 metrelik delta-v gereksinimi nedeniyle, yörüngeden çıkarma aracı 35.000 pounddan fazla itici yakıt taşıyacak. Weigel'e göre, bir roketin tedarik edilmesi en az 3 yıl sürerken NASA bunu biraz daha erken yapabilir.

    NASA ve SpaceX, ISS'yi yörüngeden çıkarma planlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yörüngeden çıkarma aracı istasyonu tek başına etkili bir şekilde uçurması gerekeceği için, SpaceX'in şu anki ISS'e mürettebat ve kargo teslim eden Dragon gemilerinden önemli ölçüde daha büyük olacak. Dragon görev yönetimi direktörü Sarah Walker, aracın mevcut Dragon uzay aracına göre 6 kat daha fazla faydalı yakıta ve 3 ila 4 kat daha fazla enerji üretimi ve depolamaya ihtiyaç duyacağını paylaştı. Bu yakıt, istasyonun yörüngede çalıştırılması ve yörüngeden çıkarılması için gerekli olan ateşleme gücünü sağlayacak.

    Walker, Dragon yörüngeden çıkarma aracının toplamda 46 Draco motorunu içereceğini söyledi. Bu motorlardan 16'sı kapsülde zaten duruş kontrolü için bulunuyor. 30'u, gövde üzerinde delta-v manevraları için kullanılacak. Walker ayrıca, arkaya bakan Dracos'lardan 22 ila 26'sının yörüngeden çıkarma manevrası için aynı anda ateşleneceğini ve yaklaşık 10 bin newton itme gücü sağlayacağını belirtti.

    NASA'dan Weigel, NASA'nın ISS'nin Dünya'daki nihai varış noktasını kesin olarak belirlememiş olmasına rağmen, Güney Pasifik Okyanusu'nun potansiyel konumlardan biri olduğunu belirtti. Sonuç olarak NASA'nın tahminlerine göre ISS'nin, 2030'un sonlarında ömrünü tamamlaması ve 2031'in başında okyanusa düşürülmesi hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    katlanır bisiklet tavsiye bosch klima yorumları mercedes vito 111 cdi yorum sayara izle otellerde içilecek kokteyller

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    POCO M6 Pro
    POCO M6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus M6500QF-OF061 R5-5600H
    Asus M6500QF-OF061 R5-5600H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız