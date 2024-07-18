NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkarma planlarını paylaştı

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Tam Boyutta Gör NASA ve SpaceX yetkilileri, 2030 yılında operasyonel ömrünün sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yörüngeden çıkarma planlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Geçtiğimiz ay, NASA ile SpaceX ISS'yi yörüngeden çıkaracak aracı geliştirmek üzere 843 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu araç, ISS'ye kenetlenecek ve onu Dünya'ya doğru itecek.

NASA, bugün düzenlediği bir medya konferansında, ISS'nin yörüngeden çıkarılmasının uzun bir süreç olacağını ve yörüngeden çıkarma aracının istasyon yanmadan 1,5 sene önce istasyona kilitleneceğini açıkladı.

SpaceX ve Northrop Grumman tarafından yürütülen ISS'ye yönelik diğer görevlerden farklı olarak, yörüngeden çıkarma aracı NASA tarafından çalıştırılacak. Ayrıca NASA, fırlatma şirketini kendisi seçecek. NASA geliştirilen aracı depolayacak ve periyodik bakımlarını yapacak.

NASA'nın Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Dana Weigel, istasyonun aşağı inmesinin yaklaşık bir ila bir buçuk yıl süreceğini ve mürettebatın mümkün olduğunca uzun süre istasyonda kalmasının sağlanacağını söyleyerek, mürettabatın 6 ay kala istasyonu terkedeceğini söyledi. Weigel, ISS'nin son yörüngeden çıkma manevralarının 220 kilometre yükseklikte gerçekleşeceğini belirtti.

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Fırlatma profili ve özellikle de saniyede 57 metrelik delta-v gereksinimi nedeniyle, yörüngeden çıkarma aracı 35.000 pounddan fazla itici yakıt taşıyacak. Weigel'e göre, bir roketin tedarik edilmesi en az 3 yıl sürerken NASA bunu biraz daha erken yapabilir.

Tam Boyutta Gör Yörüngeden çıkarma aracı istasyonu tek başına etkili bir şekilde uçurması gerekeceği için, SpaceX'in şu anki ISS'e mürettebat ve kargo teslim eden Dragon gemilerinden önemli ölçüde daha büyük olacak. Dragon görev yönetimi direktörü Sarah Walker, aracın mevcut Dragon uzay aracına göre 6 kat daha fazla faydalı yakıta ve 3 ila 4 kat daha fazla enerji üretimi ve depolamaya ihtiyaç duyacağını paylaştı. Bu yakıt, istasyonun yörüngede çalıştırılması ve yörüngeden çıkarılması için gerekli olan ateşleme gücünü sağlayacak.

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Walker, Dragon yörüngeden çıkarma aracının toplamda 46 Draco motorunu içereceğini söyledi. Bu motorlardan 16'sı kapsülde zaten duruş kontrolü için bulunuyor. 30'u, gövde üzerinde delta-v manevraları için kullanılacak. Walker ayrıca, arkaya bakan Dracos'lardan 22 ila 26'sının yörüngeden çıkarma manevrası için aynı anda ateşleneceğini ve yaklaşık 10 bin newton itme gücü sağlayacağını belirtti.

NASA'dan Weigel, NASA'nın ISS'nin Dünya'daki nihai varış noktasını kesin olarak belirlememiş olmasına rağmen, Güney Pasifik Okyanusu'nun potansiyel konumlardan biri olduğunu belirtti. Sonuç olarak NASA'nın tahminlerine göre ISS'nin, 2030'un sonlarında ömrünü tamamlaması ve 2031'in başında okyanusa düşürülmesi hedefleniyor.

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