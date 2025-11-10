Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink artık Apple Watch’larda da kullanılabiliyor

    SpaceX’in hücresel Starlink’i artık Japonya ve Kanada’da Apple Watch Ultra 3, Series 11 ve SE 3 modellerinde de kullanılabiliyor. Kullanıcılar mesajlaşma ve veri aktarımı yapabiliyor.

    Starlink artık Apple Watch’larda da kullanılabiliyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in hücresel Starlink sistemi, başlangıçta sadece telefonlara bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştı. Ancak artık Japonya ve Kanada’da Apple Watch modellerine de destek veriliyor. Bu sayede kullanıcıların akıllı saat üzerinden de Starlink uyduları aracılığıyla veri alıp gönderebilmesini mümkün oluyor.

    Japonya’da bu desteği sağlayan operatör KDDI, Au markası üzerinden sunulan hizmetin artık Apple Watch Ultra 3, Series 11 ve SE 3 modelleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Operatörün güncellediği destek sayfasında, kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için Apple Watch’un hücresel versiyonunu satın almaları ve Au’nun Starlink Direct servisine kaydolmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, Apple Watch üzerinden yalnızca mesaj gönderme ve alma işlemlerinin desteklendiği de vurgulanıyor.

    Kanada’da ise SpaceX’in partneri Rogers Communications, benzer şekilde Apple Watch’a Starlink desteği ekledi. Rogers, hizmeti tüm Kanada kullanıcıları için ücretsiz beta olarak sunuyor.

    Kanada ve Japonya’daki kullanıcılara gelen bu özelliğin yakında ABD’de SpaceX’in ortağı olan T-Mobile’ın da suması bekleniyor. T-Mobile, halihazırda Apple Watch’un hücresel planlarını destekliyor ve T-Satellite servisi üzerinden 70’ten fazla telefon modeline uyum sağlıyor. Bu özellik, Apple Watch sahiplerinin hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde bile uydu bağlantısı üzerinden mesajlaşabilmesini ve veri aktarabilmesini mümkün kılacak.

    Öte yandan Apple’ın iPhone özelinde de daha fazla uydu bağlantısı özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu özellikler arasında fotoğraf gönderimi gibi önemli gelişmeler de yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cm 03 04 indir dtc p1693 hyundai kıvanç tatlıtuğ saç ekimi ruhsatta hususi kamyonet nedir enjektör temizleyici işe yarıyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum