Starlink artık Apple Watch’larda da kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör SpaceX’in hücresel Starlink sistemi, başlangıçta sadece telefonlara bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştı. Ancak artık Japonya ve Kanada’da Apple Watch modellerine de destek veriliyor. Bu sayede kullanıcıların akıllı saat üzerinden de Starlink uyduları aracılığıyla veri alıp gönderebilmesini mümkün oluyor.

Apple Watch için Starlink zamanı

Japonya’da bu desteği sağlayan operatör KDDI, Au markası üzerinden sunulan hizmetin artık Apple Watch Ultra 3, Series 11 ve SE 3 modelleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Operatörün güncellediği destek sayfasında, kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için Apple Watch’un hücresel versiyonunu satın almaları ve Au’nun Starlink Direct servisine kaydolmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, Apple Watch üzerinden yalnızca mesaj gönderme ve alma işlemlerinin desteklendiği de vurgulanıyor.

Kanada’da ise SpaceX’in partneri Rogers Communications, benzer şekilde Apple Watch’a Starlink desteği ekledi. Rogers, hizmeti tüm Kanada kullanıcıları için ücretsiz beta olarak sunuyor.

Kanada ve Japonya’daki kullanıcılara gelen bu özelliğin yakında ABD’de SpaceX’in ortağı olan T-Mobile’ın da suması bekleniyor. T-Mobile, halihazırda Apple Watch’un hücresel planlarını destekliyor ve T-Satellite servisi üzerinden 70’ten fazla telefon modeline uyum sağlıyor. Bu özellik, Apple Watch sahiplerinin hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde bile uydu bağlantısı üzerinden mesajlaşabilmesini ve veri aktarabilmesini mümkün kılacak.

Apple, iPhone için beş yeni uydu özelliği geliştiriyor 8 sa. önce eklendi

Öte yandan Apple’ın iPhone özelinde de daha fazla uydu bağlantısı özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu özellikler arasında fotoğraf gönderimi gibi önemli gelişmeler de yer alıyor.

