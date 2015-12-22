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SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak

SpaceX'in en güçlü roketi olan Falcon 9'un kalkışı son anda alınan kararla ertelendi. Dün gece fırlatılması planlanan roket, onun yerine bu gece fırlatılacak. Kalkış anı canlı olarak yayınlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak
Uzay taşımacılığı konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan ve NASA ile de birçok ortak projeye imza atan Space X, yeni roketinin fırlatılışını erteledi. SpaceX'in bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket olan Falcon 9'un dün gece uzaya fırlatılması planlanmıştı, ancak son anda alınan kararla roketin kalkışı 24 saat ertelendi.
SpaceX tarafından alınan erteleme kararı, firmanın kurucusu Elon Musk tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Musk, SpaceX ekibiyle birlikte verileri incelediklerini ve Falcon 9'u planlanandan 24 saat sonra fırlatmanın başarılı bir iniş şansını yüzde 10 arttıracağını tespit ettiklerini açıkladı. Bu veriler ışığında ertelenen kalkış, bu gece Türkiye saatiyle 03:33'te gerçekleşecek. Falcon 9'un uzaya fırlatılışı, SpaceX.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
 
SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak
 
Bu gece, Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak olan Falcon 9 roketi, telekomünikasyon firması ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyacak.
SpaceX'in en güçlü roketi olan Falcon 9'un kullanıldığı ilk 18 fırlatma başarıyla sonuçlanmış olsa da, Haziran ayında gerçekleşen bir fırlatmanın başarısız olması roketin kusursuz karnesine gölge düşürdü. Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak ve malzeme taşımak amacıyla Haziran ayında fırlatılan Falcon 9, kalkıştan iki dakika sonra havada infilak etmişti.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/21/spacex-delays-the-launch-of-its-most-powerful-rocket-to-monday-for-a-better-landing/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Elon Musk inanılmaz bir adam.
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teramit 3 yıl
ve stage 1 başarıyla indi.
Dünya tarihinde ilk defa yörüngeye uydu yerleştiren bir roket ilk kademesini tekrar kullanılmak üzere yere indirdi.
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Castiel 3 yıl
arkadaş ortada çok bır kandırmaca var ama hayırlısı, abd nın elınde o kadar uzay aracı var ve o teknolojıler gızlenıp neden gıdım gıdım ılerlıyorlar bılmıyorum....
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bionic1 3 yıl
İnsanlık kitapta yeni bir bölüme geçerken biz.........
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senersongur 3 yıl
Elon Musk goygoyları devam ediyor. ABDlilerin piyasaya sürdüğü yeni sözde "Steve Jobs".
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Alberto Ascari 3 yıl
Çok büyük başarı.Uzay çalışmalarında oldukça önemli bir aşama kaydedildi.
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The Balance 3 yıl senersongur
İşte ondan dolayı çok pis korkuyorum.

İlk önce Emisyon davası. Ardından gelişen elektrikli arabalar. Bu olayın içine büyük bir dolambaç var ve ki yakında ortaya çıkacak bence.

Umarım yanılırız...

Fakat yaptıkları bu olay devrim niteliğinde... Musk ve SpaceX çalışanlarını tebrik ediyorum.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl senersongur
senersongur

Elon Musk goygoyları devam ediyor. ABDlilerin piyasaya sürdüğü yeni sözde "Steve Jobs".

Sizinle aynı fikirdeyim.Daha Elon Musk'ın mühendislik düzeyinde bir başarını göremedik.İnovasyon konusunda yaptığı bir yeniliği de göremedik.Yaptığı işler ne yazık ki çok parası olan,doğru insanlarla çalışan herkesin gerçekleştirebileceği şeyler.
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Glitz 3 yıl
Şimdi kafam karıştı beyler, yerli uydular yapıyoruz kibrit kutusu kadar falan bunları Fransa, Çin, Kazakistan uzay üslerinden fırlatıyoruz yörüngeye buraya kadar tamam. Şimdi ben yerli uydularımızı yaptığımız için gurur mu duymalıyım yoksa milletin kapısında uydu yaptım hadi fırlatak senin roketten diye yolanırken başkalarının yerli imkanları şirketlerinin uzay yarışına girecek kadar büyük olduğu için utanç mı duymalıyım?

Üzülüyorum arkadaşlar.
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1BilimAdamı 3 yıl
Tesla, spaceX ile inanılmaz prestij yaptı artık
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ukilavuz 3 yıl
Helal olsun adamlara
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umut_baris 3 yıl
Şirket devrim yarattı resmen.

spacex.com/...
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Elon Musk inanılmaz bir adam.
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lapatid 3 yıl
tesla kullananlarin havasina doyum olmaz valla,ayni adamin diger sirketi uzaya cikiyor,var mi esi benzeri ?
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Luc4sHood 3 yıl
O roketin tekrar yere inişini görünce tüylerim diken diken olmadı değil... Merak ettiğim şimdi bu uydular nereye fırlatıldı ? 630KM kadar gidip deplop etmeye başladılar hepsini. Dünya yörüngesine mi oturttular hepsini ?
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