SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak

Uzay taşımacılığı konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan ve NASA ile de birçok ortak projeye imza atan Space X, yeni roketinin fırlatılışını erteledi. SpaceX'in bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket olan Falcon 9'un dün gece uzaya fırlatılması planlanmıştı, ancak son anda alınan kararla roketin kalkışı 24 saat ertelendi.

SpaceX tarafından alınan erteleme kararı, firmanın kurucusu Elon Musk tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Musk, SpaceX ekibiyle birlikte verileri incelediklerini ve Falcon 9'u planlanandan 24 saat sonra fırlatmanın başarılı bir iniş şansını yüzde 10 arttıracağını tespit ettiklerini açıkladı. Bu veriler ışığında ertelenen kalkış, bu gece Türkiye saatiyle 03:33'te gerçekleşecek. Falcon 9'un uzaya fırlatılışı, SpaceX.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu gece, Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak olan Falcon 9 roketi, telekomünikasyon firması ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyacak.

SpaceX'in en güçlü roketi olan Falcon 9'un kullanıldığı ilk 18 fırlatma başarıyla sonuçlanmış olsa da, Haziran ayında gerçekleşen bir fırlatmanın başarısız olması roketin kusursuz karnesine gölge düşürdü. Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak ve malzeme taşımak amacıyla Haziran ayında fırlatılan Falcon 9, kalkıştan iki dakika sonra havada infilak etmişti.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/21/spacex-delays-the-launch-of-its-most-powerful-rocket-to-monday-for-a-better-landing/