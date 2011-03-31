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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sparkle GDDR3 bellekli GeForce GTS 450 modelini duyurdu

8 yıl
6,5b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sparkle, GeForce GTS 450 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Orjinal tasarımdan farklı olarak yüksek maliyetli GDDR5 bellek yerine GDDR3 bellek yongalarına yer verilen ekran kartı, tercihe bağlı olarak 1GB ve 2GB GDDR3 olmak üzere iki farklı seçenek ile alınabilecek.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, mavi renkli baskılı devre üzerinde özel tasarımlı soğutucu ile geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 783MHz'de, paralel işlemcileri ise 1566MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ayrıca çoklu GPU kurulumları için SLI desteği sunan kartın son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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dhsacit 8 yıl
karın bellek bant genişlgi düşük dolayısıyla pek işe yaramaz giriş seviyesi bişet olmus işte ama fiyatı iyi olursa hd 4670 gibi satar
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Reddemon35 8 yıl
penta sparkle satmaya baslamıs iyi haber
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LEON-X 8 yıl
TR'de alınmayacak bir marka
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diemcizone 8 yıl
Arkadaşlar fazla küçümsemeyin, 9800GT - GTS250 yerini doldurması için yeterli kart bence. 9800GTX+'nın DX11 versiyonlu ve cuda sayısı yükseltilmiş, üretim teknolojisi 40NM'ye düşürülmüş versiyonu olarak düşünün.
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MÜŞAVİR 8 yıl
GDDR5 olanı bile doğru düzgün iş göremezken GDDR3 belleklisine ne gerek vardı. Hani fiyatı 140-150 TL olsa derimki HD5670 e rakip olacak ama 200,00 TL den aşağıyada satmazlar zaten.
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born2bemad 8 yıl
Yani resmen adam .... yer arıyolar.
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