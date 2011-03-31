Sparkle GDDR3 bellekli GeForce GTS 450 modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sparkle, GeForce GTS 450 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Orjinal tasarımdan farklı olarak yüksek maliyetli GDDR5 bellek yerine GDDR3 bellek yongalarına yer verilen ekran kartı, tercihe bağlı olarak 1GB ve 2GB GDDR3 olmak üzere iki farklı seçenek ile alınabilecek.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, mavi renkli baskılı devre üzerinde özel tasarımlı soğutucu ile geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 783MHz'de, paralel işlemcileri ise 1566MHz'de görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ayrıca çoklu GPU kurulumları için SLI desteği sunan kartın son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.