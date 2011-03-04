Sparkle altın kaplı GeForce GTX 580 modelini gösterdi

Tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modeliyle gündemde olan Sparkle, Nvidia'nın en hızlı grafik çözümü olan GeForce GTX 580 için de farklı bir modele imza attı. GeForce GTX 580 Captain adını taşıyan yeni ekran kartı, soğutucusundaki farklılık ve üzerinde barındırdığı portların sayısı ile referans tasarımlı GeForce GTX 580'den ayrılmayı başarıyor.

Sparkle'ın GeForce GTX 580 modeliyle ilgili olarak gözümüze çarpan ilk detay soğutucusu oluyor. Altın kaplı soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartının saat hızları ise henüz bilinmiyor. 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan üzerinde yer alan portlar açısından GeForce GTX 580'in en gelişmiş örneği olarak nitelendirilebilir zira iki adet DVI ve üç adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor.

Sparkle GeForce GTX 580 Captain modelinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/nvidia/2011/maerz/sparkle-mit-single-slot-gtx-570-und-vielem-mehr/