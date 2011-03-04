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Sparkle altın kaplı GeForce GTX 580 modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25b
1
78
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modeliyle gündemde olan Sparkle, Nvidia'nın en hızlı grafik çözümü olan GeForce GTX 580 için de farklı bir modele imza attı. GeForce GTX 580 Captain adını taşıyan yeni ekran kartı, soğutucusundaki farklılık ve üzerinde barındırdığı portların sayısı ile referans tasarımlı GeForce GTX 580'den ayrılmayı başarıyor.

Sparkle'ın GeForce GTX 580 modeliyle ilgili olarak gözümüze çarpan ilk detay soğutucusu oluyor. Altın kaplı soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartının saat hızları ise henüz bilinmiyor. 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan üzerinde yer alan portlar açısından GeForce GTX 580'in en gelişmiş örneği olarak nitelendirilebilir zira iki adet DVI ve üç adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyor.

Sparkle GeForce GTX 580 Captain modelinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.


http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/nvidia/2011/maerz/sparkle-mit-single-slot-gtx-570-und-vielem-mehr/ Yorum Yaz
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leech 8 yıl en beğenilen
Nederler bilirsin sparkle, mersaya altın semer vursan da mersa yine mersadır
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ozkan_tpc 8 yıl
Fantaziye gel...
Tahminimce araplar için üretilmiştir.
Onların altından klozet kapakları bile var.
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real_kuru 8 yıl
bugra34
dellino
1 Gram altın ile bir futbol sahasını kaplayabilirsiniz.
Altının bu özelliği sayesinde altın kaplama maliyeti oldukça düşüktür.

hadı canım sende şaka yapıosun ozaman herkez arabasını 0,25gram altın ıle altın kaplardı olurmu oyle sey.


Bir arabayı altın kaplamada kullanılacak altın işin en küçük maliyetidir. Siz aracınızı sökmeden komple bir elektroliz kabına sokacak cesarete sahipseniz birkaç gram altınla bütün araç kaplanır merak etmeyin.
bugra34dellino1 Gram altın ile bir futbol sahasını kaplayabilirsiniz.Altının bu özelliği sayesinde altın kaplam...
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f(x) 8 yıl
Abartmışlar çikolatasını da kabartmışlar.
Pahalı olsun diye yapmışlardı. VIP alıcılara...
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DH Misafiri 8 yıl
Tek taş pırlantılısı çıksın belki o zaman alırım :)))))))))yatırım amaçlı üretilmiş ilerde sıkıstımı paraya çevirilir
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emrahrasa 8 yıl
Haberde "Altın kaplı soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartı.." denmiş, ürünün fotoğrafında DVI çıkışı da altın gibi görünmüyor, soğutucunun altın olmasının ne gibi getirisi olabilir? İletkenlik desek soğutucu neyi iletecek vs.?
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DH Misafiri 8 yıl
Porselen en iyi iletken demiş biri. Gülmekten yarıldım ya.
Porselen en iyi yalıtkandır desen anlayacağım. LOL.
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Muhibbi- 8 yıl
Düğünlerde geline hediye ederler artık
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CWaRRioR 8 yıl
Konektörlerin altın kaplanmasının nedeni oksitlenmeye olanak vermeyen ve süper iletken sınıfına giren bir metal olmasıdır. En iyi iletken diye gümüşle kaplarsanız zamanla oksitleneceğinden iletkenliği azalır. Bu nedenle altın tercih sebebidir ;)
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TURK SITH 8 yıl

CWaRRioR

Konektörlerin altın kaplanmasının nedeni oksitlenmeye olanak vermeyen ve süper iletken sınıfına giren bir metal olmasıdır. En iyi iletken diye gümüşle kaplarsanız zamanla oksitleneceğinden iletkenliği azalır. Bu nedenle altın tercih sebebidir ;)


Bir hatayı düzeltiyorum bakır, gümüş, altın süper iletken değillerdir, bunun sebebi dış halkada sadece bir serbest elektron taşımalarıdır, oysa süper iletken olabilmeleri için çift oluşturabilecek serbest elektronlara sahip olmaları gerekmektedir...

kaynak: superconductors.org/...
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musAKka 8 yıl
CWaRRioR

Konektörlerin altın kaplanmasının nedeni oksitlenmeye olanak vermeyen ve süper iletken sınıfına giren bir metal olmasıdır. En iyi iletken diye gümüşle kaplarsanız zamanla oksitleneceğinden iletkenliği azalır. Bu nedenle altın tercih sebebidir ;)


Altın süper iletken değildir ancak diğer söylediklerini doğru.
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theyapici 8 yıl
bence süper olmuş ama şu var ki sıradan bir altın kaplamalı 580 e 50 kişi yorum yaptığına göre firma iyi iş çıkarmış demektir dikkat çekici olmuş
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atiktuk 8 yıl
dikkat cekebılır de kım alır orası mechul...ayrıca dikkat çekmekten çekmeye de fark var..yorum yapanların %90 ı dalga gecmiş nerdeyse..bu aslında hoş değil..
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Doppelgangbanger 8 yıl theyapici
theyapici

bence süper olmuş ama şu var ki sıradan bir altın kaplamalı 580 e 50 kişi yorum yaptığına göre firma iyi iş çıkarmış demektir dikkat çekici olmuş

Saydın mı lan?
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sfrr 8 yıl
Altın kaplama kartı alacak olan veya vitrine koyacak olan apple'cılardır,alternatifi yok :)
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atiktuk 8 yıl
elmas taşlarla kaplama olan model ne zaman cıakcak acaba?
iyice saçmalıyorlar başka birşey değil..altın kaplama lol..nikel kaplasa benim için daha değerli olurdu..
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nevom 8 yıl
Kuyumcular bu ekran kartını kullansın!
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adilazimdegilx 8 yıl
Uçmayın arkadaşlar. 1 gram altınla 1000 kartı kaplayabilirler...
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ebehram 8 yıl
Bunun kadar bos iş gormedim. 6 ayda eskiyen karta altın kaplasan ne olur kaplamasan ne olur.
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dogo argentino 8 yıl
amma da kimyacı varmış forumda
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