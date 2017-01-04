Ford ve Toyota araç içi uygulama geliştiricilerine yardım için konsorsiyum kurdu

Hem Apple hem de Google, telefonları otomobilin bilgi-eğlence sistemine bağlamak için kendi servislerini sunuyor olsa da, otomobil endüstrisi orta konsolu Silikon Vadisi'ne tamamen teslim etmeye hazır değil. Birkaç yıl önce, AppLink ile Ford, mobil uygulama geliştiricilerine akıllı telefon uygulamalarını Sync bilgi-eğlence sistemi ile bütünleştirme olanağı vermeye başladı. Ardından, 2013 yılında SmartDeviceLink adıyla açık kaynak yapılan sistemi Toyota, otomobilleri için adapte eden ilk üçüncü parti otomobil üreticilerinden birisi oldu.

İki şirket, bu teknolojinin geliştirilmesine devam etmek için SmartDeviceLink (SDL) Konsorsiyumunu başlattıklarını duyurdu. Ford ve Toyota'ya ek olarak, Mazda, PSA Group, Fuji Heavy Industries ve Suzuki de gruba katılırken, Elektrobit, Luxoft ve Xevo'nun yanında Harman ve QNX firmaları da gruba katılmak için başvuruda bulunmuş.

Kaynak kodlarını GitHub üzerinde barındıracak olan SDL Konsorsiyumuna herkes katkılarını burada toplayacak. Son aşamada ise araç üreticileri ve OEM'ler kendi testlerini gerçekleştirmesi ve kendi geliştirici programlarını yönetmesi açısından bağımsız olacak. Yani geliştiriciler SDL uyumlu tüm otomobillerde çalışacak bir uygulama yazarken, bu entegrasyonun arabada nasıl olacağına karar vermek üretici ve OEMlerin sorumluluğunda olacak. Örneğin SDL, gerçek kullanıcı deneyiminin neye benzediğini belirtmemekte.

Geliştiriciler için bu konsorsiyum, SDL için yazdıkları uygulamaların artık uzun vadede çok daha fazla sayıda otomobil tarafından desteklenmesi olasılığını ortaya koyuyor. Benzer şekilde, yer alan araç üreticileri için, tek bir platformda yatırım yapabilmeleri aynı zamanda da Apple ve Google'dan gelen yeniliklere ayak uydurabilmelerini sağlayacak.

https://techcrunch.com/2017/01/03/ford-and-toyota-team-up-to-launch-the-smartdevicelink-consortium/?ncid=txtlnkusaolp00000595