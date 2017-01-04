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Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak

Otomatik pilotlu araçlar için çalışmalara başlayan Intel; bu araçlarda kullanmak için lider harita uygulaması Here Maps’in hisselerinin %15’ini satın alacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak
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Nokia’nın harita birimi olan Here Maps uygulaması, şirket akıllı telefon yarışına havlu attıktan sonra bile popülerliğini korumuş ve 2015 yılında BMW GRUP, AUDI AG ve Daimler AG(Mercedes)’nin oluşturduğu konsorsiyuma yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında satılmıştı. Alman otomotiv üreticilerin bulunduğu bu ortaklığının içinde yakın zamanda uygulamanın %15’lik hissesini satın alacağını açıklayan Intel de yer alacak.

Bir süredir otomatik pilotlu araçlar üzerinde çalışan Intel'in basın açıklamasında, şirket CEO'su Brian Krzanich otomobillerin hızla dünyadaki en akıllı aygıtlar haline geldiğini ve teknolojilerini geliştirmek için Here Maps ile çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi. Here Maps Ceo'su Edzard Overbeek ise yüksek çözünürlüklü ve sürekli güncellenebilen haritaların otomatik pilot teknolojisinin daha işlevsel ve güvenli hale gelmesi için çok önemli olduğunun altını çizdi. Satın almanın ardından Here Maps’in şu an sadece Alman otomobil üreticilerinin kullanabildiği, teknolojisini araçlarına entegre edebilecek olan Intel böylece isteğini gerçekleştirmiş olacak.

Günümüz navigasyon teknolojileri bir aracın bulunduğu noktayı metrelerle ifade ederken Here Maps’in Intel için geliştireceği yeni konsept, araçların yerini santimetrelerle ifade edecek ve daha güvenli bir sürüş sağlayacak. Ayrıca halihazırda MobilEye’ın kullandığı ve anlık yol bilgisi veren Here Hd Live Map uygulamasıyla araçlar sadece yakın çevrelerinde değil çok geniş bir alanda olan bitenden saniye saniye haberdar olacak ve yol planını belirleyecek.

İki taraf da satın alınan hisseler için ne kadar ödeneceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı ancak tarafların birkaç ay içerisinde miktarı belirleyip el sıkışması bekleniyor.


http://www.geomarketing.com/intel-takes-15-percent-stake-in-here-maps Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Bir ara igo vardı ama google maps ten sonra hepsi hikaye oldu. Navigasyon cihazları dahil.
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V4LKyR 2 yıl
Google Maps'ten başka bir şey kullanmam.
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kadirirdem 2 yıl
Ne işte kullanacak acaba...
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Symbianist 2 yıl
N82'den beri kullandım hâlâ da kullanıyorum. O zamanki adı Nokia Maps idi daha sonra Ovi Maps oldu. Çok başarılıydı ama o zamanlar POI noktası azdı ve küçük şehirler yoktu. Fakat GPS'e bağlanma hızı ve konum doğruluğu harikaydı.
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Nu.D.38 2 yıl
Şu here haritaları bi güncelleseler artık.Görüntüler 6-7 yıl eski
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Whippoorwill 2 yıl
Intel'de farklı alanlara yöneliyor.
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atilasat 2 yıl
intel el atmasa olmazdı.bu amerikan şirketleri aynı çakal gibi
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