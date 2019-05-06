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Spider-Man: Far From Home fragmanı yayınlandı

Spider-Man: Far From Home filminin ikinci resmi fragmanı sonunda yayınlandı. Avengers: Endgame hakkında çok ciddi spoiler içeren fragman, eğer filmi izlemediyseniz uzak durmanız gereken bir video.
2 hf.
4,4b
1
6
Sinema ve Dizi
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Avengers: Endgame filmini henüz izlemeyenlerin bu videodan uzaklaşması şiddetle tavsiye edilir.

Türkiye’de 5 Temmuz’da vizyona girmesi beklenen Spider-Man: Far From Home filminin ikinci resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanın açılışında spoiler uyarısı veren Tom Holland, Avengers: Endgame filmini izlemeyenlerin dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
Endgame sonrası olayların nasıl geliştiğini anlatacak film, öncelikle Örümcek Adam’ın derin üzüntüsünden bahsediyor. Bu üzüntüyle birlikte gelişen olaylarda, Endgame’deki zaman yolculuğunun ardından çoklu evrenlerin oluştuğundan da ufakça bahsediliyor. 
İlk fragmanda olduğu gibi bunda da Mysterio, Nick Fury ve Happy Hogan gibi karakterlerin dönüşünü görüyoruz.
Fragman hakkında daha fazla bilgi verip sizlerin seyrine engel olmayalım.

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sözleşmeyiokudum 2 hf.
Bu nedir ya. Her ay bir süper kahraman filmi çıkıyor. Sinema sektörü hangi ara bu kadar vasat hale geldi? Tüm sinema izleyicisi 10-12 yaştan mı oluşuyor anlamıyorum. Bu kaçınca spiderman filmi.. Hey allahım.
Bu nedir ya. Her ay bir süper kahraman filmi çıkıyor. Sinema sektörü hangi ara bu kadar vasat hale geldi? Tüm sinema izleyicisi 10-12 yaştan mı oluşuyor anlamı...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Moueson 2 hf. en beğenilen sözleşmeyiokudum
Sen izleme o zaman konuya da yorum yapma! Biz seviyoruz izliyoruz.
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Moueson 2 hf.
Fragman çok güzel. Bu film ile birlikte çoklu evren olayına girecekler anlaşılan.
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sözleşmeyiokudum 2 hf.
Bu nedir ya. Her ay bir süper kahraman filmi çıkıyor. Sinema sektörü hangi ara bu kadar vasat hale geldi? Tüm sinema izleyicisi 10-12 yaştan mı oluşuyor anlamıyorum. Bu kaçınca spiderman filmi.. Hey allahım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Moueson 2 hf. sözleşmeyiokudum
Sen izleme o zaman konuya da yorum yapma! Biz seviyoruz izliyoruz.
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keremec 2 hf.
%50 ye girmeyen kısım galiba okulu bitirip mezun oldu bunlar kaldığı yerden devam mı ediyor şimdi?
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Taheri 2 hf.
Harika olacak çok beğendim ??
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a_y_k_u_t 2 hf.
Endgame'in sonrasında geçmesi en mantıklı olandı zaten iyi olmuş. Hispanic MJ'i gördükçe kusasım geliyor ya neyse. Bir de her filmde olan ya biz bu adamı yeneriz de captain marvel nerde olayı sıkmaya başladı.
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