Spider-Man: Far From Home fragmanı yayınlandı

Avengers: Endgame filmini henüz izlemeyenlerin bu videodan uzaklaşması şiddetle tavsiye edilir.

Türkiye’de 5 Temmuz’da vizyona girmesi beklenen Spider-Man: Far From Home filminin ikinci resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanın açılışında spoiler uyarısı veren Tom Holland, Avengers: Endgame filmini izlemeyenlerin dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

Endgame sonrası olayların nasıl geliştiğini anlatacak film, öncelikle Örümcek Adam’ın derin üzüntüsünden bahsediyor. Bu üzüntüyle birlikte gelişen olaylarda, Endgame’deki zaman yolculuğunun ardından çoklu evrenlerin oluştuğundan da ufakça bahsediliyor.

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İlk fragmanda olduğu gibi bunda davegibi karakterlerin dönüşünü görüyoruz.Fragman hakkında daha fazla bilgi verip sizlerin seyrine engel olmayalım.