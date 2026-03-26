    Netflix'ten yeni aksiyon filmi: Charlize Theron'lu Apex filminden fragmanı yayınlandı

    Netflix, ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Apex'in yeni fragmanını paylaştı. Film, bir seri katile karşı hayatta kalmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

    Netflix'ten yeni aksiyon filmi: Charlize Theron'lu Apex filminden fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in önümüzdeki ay izleyicilerine sunacağı en dikkat çekici yapımlardan biri de aksiyon filmi Apex olacak. Ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünü üstlendiği Apex, izleyicilere aksiyon ve gerilim dolu bir hayatta kalma mücadelesi vadediyor.

    Baltasar Kormákur'un (Everest, 2 Guns) yönettiği Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

    Apex, 24 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak

    Apex'in başrollerinde Charlize THeron'a son yıllarda Carry-On, Rocketman, Tetris gibi filmlerde dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncu Taron Egerton eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Eric Bana da yer alıyor.

    24 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak Apex'in Türkçe altyazılı yeni fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
