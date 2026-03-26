Netflix'ten yeni aksiyon filmi: Charlize Theron'lu Apex filminden fragmanı yayınlandı

Baltasar Kormákur'un (Everest, 2 Guns) yönettiği Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.
Apex, 24 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak
Apex'in başrollerinde Charlize THeron'a son yıllarda Carry-On, Rocketman, Tetris gibi filmlerde dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncu Taron Egerton eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Eric Bana da yer alıyor.
24 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak Apex'in Türkçe altyazılı yeni fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
