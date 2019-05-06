GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Grand Theft Auto 6, Rockstar Games tarafından resmi olarak henüz ilan edilmedi, ancak söylentiler, uzun zamandır beklenen oyunun GTA 5'e göre ne kadar gelişitirileceğini ve ne gibi yenilikler olacağını ortaya koyuyor.
Bulut versiyonu da olabilir
Bir reddit kullanıcısına göre Grand Theft Auto 6 hakkında sızan bilgiler kısa bir süre önce Pastebin sitesine yükledi. Sızıntıda yer alan bilgilere göre oyunda birden fazla şehir yer alacak. Oyuncular küçük bir şehir suçlusu olarak başlayacakları GTA 6 macerasında, çetelere katılarak kendilerini Vice City'de büyük bir uyuşturucu baronu yapmaya çalışacaklar.Sızıntıda, Rockstar Games'in oyunu ne zaman piyasaya süreceği belirtilmiş olmasa da, GTA 6'nın ilk olarak yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Scarlett için piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Görünüşe göre, PlayStation 4 ve muhtemelen Xbox One, bellek kısıtlamaları nedeniyle Grand Theft Auto 6'yı çalıştıramayacak. GTA 6'da ayrıca görevler arasında geri dönüş olacağı ve bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları ifade ediliyor. Rockstar Games'in ayrıca GTA 6'nın bulut versiyonu için Sony ve Microsoft ile birlikte çalışmalar yürüttüğü de sızan haberler arasında.
https://www.reddit.com/r/GTA6/comments/bhaccj/some_gta_6_info_for_you_fans/em73dhe/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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