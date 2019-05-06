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GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Oyun dünyasının efsaneleri arasında yer alan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. İşte yeni nesil konsollara gelecek olan oyunun detayları.
2 hf.
30,1b
1
26
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Grand Theft Auto 6, Rockstar Games tarafından resmi olarak henüz ilan edilmedi, ancak söylentiler, uzun zamandır beklenen oyunun GTA 5'e göre ne kadar gelişitirileceğini ve ne gibi yenilikler olacağını ortaya koyuyor.

Bulut versiyonu da olabilir

Bir reddit kullanıcısına göre Grand Theft Auto 6 hakkında sızan bilgiler kısa bir süre önce Pastebin sitesine yükledi. Sızıntıda yer alan bilgilere göre oyunda birden fazla şehir yer alacak. Oyuncular küçük bir şehir suçlusu olarak başlayacakları GTA 6 macerasında, çetelere katılarak kendilerini Vice City'de büyük bir uyuşturucu baronu yapmaya çalışacaklar.
Sızıntıda, Rockstar Games'in oyunu ne zaman piyasaya süreceği belirtilmiş olmasa da, GTA 6'nın ilk olarak yeni nesil oyun konsolları  PlayStation 5 ve Xbox Scarlett için piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Görünüşe göre, PlayStation 4 ve muhtemelen Xbox One, bellek kısıtlamaları nedeniyle Grand Theft Auto 6'yı çalıştıramayacak. GTA 6'da ayrıca görevler arasında geri dönüş olacağı ve bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları ifade ediliyor. Rockstar Games'in ayrıca GTA 6'nın bulut versiyonu için Sony ve Microsoft ile birlikte çalışmalar yürüttüğü de sızan haberler arasında.

https://www.reddit.com/r/GTA6/comments/bhaccj/some_gta_6_info_for_you_fans/em73dhe/ Yorum Yaz
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MacGyver. 2 hf. en beğenilen
Reddit'te açılan 6-7 yorumlu konuları bile kaynaktan sayıp haber yaptığınız için yayında ve yapımda emeği geçenleri tebrik ederim. Ama siz de haklısınız; GTA-6 ile ilgili haber yapıldığında kaçarı yok, tık alacak... Kaynağın ne olduğu önemli değil...
Reddit'te açılan 6-7 yorumlu konuları bile kaynaktan sayıp haber yaptığınız için yayında ve yapımda emeği geçenleri tebrik ederim. Ama siz de haklısınız; GTA-6 ...
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1 Yanıt Yanıtla +129
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ONURTO 2 hf.
"belirtilmiş olmasa da" yerine belirtilmemiş olsa da" daha doğru bir ifade olurdu.
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ozakin70 2 hf.
“Bir reddit kullanıcısına göre”
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Gamer948 1 hf. yeni yorumcu
Steamdan ücretsiz oyun link.tl/...
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DeepImpact. 1 hf.
Mafia 2 gibi senaryo yaparlar umarım.
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Venüs_us 1 hf. yeni yorumcu
Grafikler çok iyi olur. 2022 den bahsediliyor.
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DH Misafiri 1 hf.
pc'de vram olarak en az 8gb ister. yoksa fps düşüşünden oyunu konsollarda oynamak zorunda bırakır..
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ozakin70 2 hf.
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expressimo 2 hf.
Ben olcam gta vı falan çıkarmam 2030 a kadar ! Gta 5 ile millet iyi eğleniyor ve adamlar muazzam kar elde etti. Gta v hala yetiyor windows 7 misali.
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pUnduli 2 hf.
En son oynadığım GTA versiyonu GTA 2 , kafa rahat bende.
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FreeRun 2 hf.
Grafiklerin gerçekliği arttırma tarzı yamalarla çok daha güzel olduğu bir oyun için bu yeni oyunda efsane grafikler bekliyorum.
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Seyrim 2 hf.
Ps4 pro ve xbox a da gelecektir..
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Wol4onak 2 hf.
Rockstar true crime new york city gibi bir polis oyunu yapsa iyi olurdu, ya da GTA'ya polis ek paketi ekleyebilirler.
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