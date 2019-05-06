GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Grand Theft Auto 6, Rockstar Games tarafından resmi olarak henüz ilan edilmedi, ancak söylentiler, uzun zamandır beklenen oyunun GTA 5'e göre ne kadar gelişitirileceğini ve ne gibi yenilikler olacağını ortaya koyuyor.

Bulut versiyonu da olabilir

Bir reddit kullanıcısına göre Grand Theft Auto 6 hakkında sızan bilgiler kısa bir süre önce Pastebin sitesine yükledi. Sızıntıda yer alan bilgilere göre oyunda birden fazla şehir yer alacak. Oyuncular küçük bir şehir suçlusu olarak başlayacakları GTA 6 macerasında, çetelere katılarak kendilerini Vice City'de büyük bir uyuşturucu baronu yapmaya çalışacaklar.

https://www.reddit.com/r/GTA6/comments/bhaccj/some_gta_6_info_for_you_fans/em73dhe/

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Sızıntıda, Rockstar Games'in oyunupiyasaya süreceği belirtilmiş olmasa da, GTA 6'nın ilk olarak yeni nesil oyun konsollarıveiçin piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Görünüşe göre, PlayStation 4 ve muhtemelen Xbox One, bellek kısıtlamaları nedeniyle Grand Theft Auto 6'yı çalıştıramayacak. GTA 6'da ayrıcageri dönüş olacağı ve bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları ifade ediliyor. Rockstar Games'in ayrıca GTA 6'nın bulut versiyonu içinveile birlikte çalışmalar yürüttüğü de sızan haberler arasında.