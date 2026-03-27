Sinemada bu hafta: Sarı Zarflar, Dracula, Seni Öldürecekler (27 Mart 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Mart ayının son haftası sinemalara yeni gelen filmler açısından biraz sönük geçse de bu haftanın programında da dikkat çekici bir iki yapım bulunuyor. Bunların başında ise İlker Çatak'ın Berlin'den ödülle dönen yeni filmi Sarı Zarflar geliyor. Tabii bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda çıkan Kurtuluş Projesi ve Hoppers gibi filmler de salonlara seyirci çekmeye devam ediyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Sarı Zarflar (Yellow Letters)

Tam Boyutta Gör Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek prestijli Altın Ayı ödülünü kazanan Sarı Zarflar, The Teachers' Lounge filmiyle Oscar adaylığı alan Almanyalı yönetmen İlker Çatak'ın imzasını taşıyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : İlker Çatak

: İlker Çatak Oyuncular: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Film, Türkiye'de geçen bir hikâyeyi Almanya'da anlatıyor. Filmde Berlin Ankara, Hamburg da İstanbul olarak resmediliyor. Hikâyenin merkezinde ise son tiyatro oyunları sonrası kendilerini politik bir krizin ortasında bulan sanatçı bir çift bulunuyor. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul’a, Aziz’in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalır. Aziz, bu geçici sığınakta bir yandan gündelik işlerle ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan etik değerlerinden ödün vermemeye kararlıdır. Derya ise aileyi içinde bulundukları durumdan çıkaracak bir yol ararken, kendisini zorlu kararların eşiğinde bulur.

2️⃣ Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Tam Boyutta Gör Zazie Beetz'in (Atlanta, Deadpool 2) başrolünü üstlendiği They Will Kill You, korku ve komedi türlerini harmanlıyor.

Tür : Korku, Komedi

: Korku, Komedi Y önetmen : Kirill Sokolov

: Kirill Sokolov Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham

"The Virgil" adlı lüks bir apartman kompleksinde çalışmaya başlayan genç bir kadın, kısa süre içinde bina sakinlerinin karanlık bir tarikatla bağlantılı olduğunu fark eder. Şafak vaktine kadar sürecek bir ayinin hedefi haline gelen karakter, binanın ölümcül tuzaklarla dolu labirentinde hayatta kalmaya çalışır.

3️⃣ Drakula (Dracula: A Love Tale)

Tam Boyutta Gör Leon, Beşinci Element, Lucy gibi filmlerin yönetmeni olarak tanıdığımız Luc Besson, yeni filminde Drakula hikâyesine yeni bir soluk getiriyor.

Tür : Fantastik, Korku, Romantik

: Fantastik, Korku, Romantik Y önetmen : Luc Besson

: Luc Besson Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis

15. yüzyılda karısının ölümü üzerine inancını yitiren ve ölümsüz bir vampire dönüşen Kont Dracula, 400 yıl boyunca inzivaya çekilerek yaşamını sürdürür. Ancak günümüzde, geçmişteki büyük aşkına tıpatıp benzeyen bir kadının varlığını keşfetmesiyle yeniden harekete geçer. Bu süreçte bir grup bilim insanı ve din görevlisi, "canlı bir örnek" olarak nitelendirdikleri bu kadim varlığı ele geçirmek ve temsil ettiği karanlığı yok etmek için geniş çaplı bir araştırma başlatır.

4️⃣ Cinzar

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Y önetmen : Onur Aldoğan

: Onur Aldoğan Oyuncular: Uğur Doğan, Sinan Taşkan, Tarkan Göller

İstanbul’da maddi sıkıntılar ve bir tahliye tehdidi altında yaşayan Hasan’ın, hamile kalan kız kardeşi Elif’i korumak için verdiği mücadeleyi anlatırken, onları sığındıkları köyde giderek artan doğaüstü bir kabusun içine sürükler.

5️⃣ Çamaşır Sepeti

Tam Boyutta Gör Bu hafta giren bir diğer yerli film ise komedi türündeki Çamaşır Sepeti olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Y önetmen : Salih Karakaş

: Salih Karakaş Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Aydın

Film, oğlunun hayatına dair büyük bir yanlış anlamaya kapılan bir babanın, para gözlü bir psikolog ve kılık değiştiren komşular arasında kendini içinden çıkılmaz bir durumda bulmasını anlatıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Mike & Nick & Nick & Alice

Tam Boyutta Gör Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González'in başrollerini paylaştığı bu Hulu orijinal yapımı, ülkemizde Disney+'ta izleyici ile buluşuyor.

Tür : Aksiyon, Komedi, Bilim-kurgu

: Aksiyon, Komedi, Bilim-kurgu Y önetmen : BenDavid Grabinski

: BenDavid Grabinski Oyuncular : Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Stephen Root

: Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Stephen Root Yayın Tarihi : 27 Mart

: 27 Mart Platform: Disney+ ve Hulu

İki gangster ve sevdikleri kadının hayatlarının en tehlikeli gecesini atlatmaya çalıştıkları, komik, stilize, yetişkinlere yönelik bir aksiyon komedisi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, karışıma bir de çılgın bir unsur ekleniyor: bir zaman makinesi.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash)

Tam Boyutta Gör James Cameron'ın gişe rekorları kıran Avatar serisi, nihayet ev sinemasına geliyor. Aralık ayında vizyona giren film, 31 Mart'ta öde-izle servislerinde yerini alacak.

Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver Yayın Tarihi: 31 Mart

Avatar 2'de su halkına odaklanan Cameron, bu kez sinemaseverleri Pandora’nın Ateş Halkı ile tanıştıracak. Film, Sully ailesinin yeni bir yerleşim yeri arayışını ve Ateş Halkı ile yaşadıkları ilk teması konu alıyor. Pandora’nın şu ana kadar görülmeyen yüzünü gözler önüne serecek olan Ateş ve Kül'de Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.

2️⃣ Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)

Tam Boyutta Gör Emily Brontë'nin ünlü romanının bu yeni uyarlamasında başrolleri Margot Robbie ve Jacob Elordi (Euphoria, Frankenstein) paylaşıyor.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Emerald Fennell

: Emerald Fennell Oyuncular : Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau

: Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau Yayın Tarihi: 31 Mart

Uğultulu Tepeler, İngiltere kırsalında geçen yıkıcı bir aşk ve intikam hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki tutkulu ama zehirli bağ, zamanla sınıf farkı, kıskançlık ve öfke üzerinden geri dönülmez bir yıkıma dönüşüyor. Filme kaynaklık eden roman, karakterlerin bastırılmış duygularını ve kuşaklar boyunca süren travmaları karanlık bir atmosfer içinde işlerken, aşkın romantik bir kurtuluş mu yoksa her şeyi tüketen bir saplantı mı olduğunu sorguluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: