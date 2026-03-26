Nisan ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Nisan ayı oldukça çeşitli ve zengin bir vizyon programına sahip. Bir yandan yeni Super Mario. Bros filmi ve Lee Cronin'den Mumya gibi gişe potansiyeli yüksek filmler sinemalara gelirken, diğer yandan The Drama ve Michael gibi dikkat çekici dramalar da izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Açlık Oyunları filmleri de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.

Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Michael

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Michael Jackson son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olsa da şarkıcının hala ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu yüzden, ailesinin izniyle çekilen ve şarkıları kullanılan bu biyografi filminin 2026'nın en çok konuşulan filmlerinden biri olması bekleniyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Oyuncular :Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller Çıkış Tarihi: 22 Nisan / Vizyon

Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.

2️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

Tam Boyutta Gör İlk başta Mumya serisinin yeni filmi olarak duyurulan, ancak daha sonra ismi "Lee Cronin's The Mummy" olarak değiştirilen bu yapım, özellikle korku tutkunları için Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici film olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Lee Cronin

: Lee Cronin Oyuncular : Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy

: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

3️⃣ Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

Tam Boyutta Gör 2023 yılında çıkan ve gişede büyük başarı yakalayan Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi önümüzdeki ayın başında izleyici ile buluşacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmenler : Aaron Horvath & Michael Jelenic

: Aaron Horvath & Michael Jelenic Çıkış Tarihi: 1 Nisan / Nisan

Mario, Luigi ve arkadaşları, bu kez Mantar Krallığı’nın dışına çıkarak galaksiler arasında geçen bir yolculuğa katılır. Farklı gezegenlerde ilerleyen ekip, yeni karakterlerle karşılaşırken evrendeki dengeyi tehdit eden bir planla da yüzleşir. Bowser ve Bowser Jr.’ın kontrolü ele geçirme girişimi, Mario ve ekibini yıldızlar arası bir mücadeleye sürükler. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller ve ittifaklar, bu kez çok daha büyük bir tehdide karşı birlikte hareket etmelerini gerektirir.

4️⃣ Drama (The Drama)

Tam Boyutta Gör Robert Pattinson ve Zendaya gibi ünlü iki ismi bir araya getirmesiyle dikkat çeken Drama, daha önce Sick of Myself ve Dream Scenario gibi filmlerle adından söz ettiren Kristoffer Borgli'nin imzasını taşıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Kristoffer Borgli

: Kristoffer Borgli Oyuncular : Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim

: Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim Çıkış Tarihi: 3 Nisan / Vizyon

Mutlu bir nişanlı çift olan Emma Harwood ve Charlie Thompson, evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalır. Sevgi, güven ve bağlılık üzerine kurulu bu ilişki; sarsıcı bir gerçekle yüzleşince romantik bir hikayeden duygusal bir keşfe dönüşür.

5️⃣ Apex

Tam Boyutta Gör Nisan ayında Netflix'e gelecek en dikkat çekici film ise korku ve gerilim türlerini harmanlayan Apex olacak. Başrolde ünlü oyuncu Charlize Theron var.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Baltasar Kormákur

: Baltasar Kormákur Oyuncular : Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana

: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana Çıkış Tarihi: 24 Nisan / Netflix

Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

6️⃣ Fünye (Fuze)

Tam Boyutta Gör Nisan ayında sinemaseverlerle buluşacak bir diğer gerilim-aksiyon filmi de oyuncu kadrosunda tanıdık simaları barındıran Fuze olacak.

Tür : Gerilim, Aksiyon, Suç

: Gerilim, Aksiyon, Suç Yönetmen : David Mackenzie

: David Mackenzie Oyuncular : Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw

: Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw Çıkış Tarihi: 23 Nisan / Vizyon

Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.

7️⃣ Mother Mary

Tam Boyutta Gör Arthouse sinemadan, yani daha alternatif filmlerden hoşlananlar için Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri Mother Mary olacak. Anne Hathaway'in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight) oturuyor.

Tür : Drama, Müzik

: Drama, Müzik Yönetmen : David Lowery

: David Lowery Oyuncular : Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Ünlü bir müzisyen olan Mother Mary, kariyerinin zirvesindeyken hem sanatsal üretimi hem de özel hayatıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalır. Onunla yakın bir ilişki kuran moda tasarımcısı, Mary’nin hayatına dahil oldukça ikili arasında giderek derinleşen ve sınırları belirsizleşen bir bağ oluşur. Şöhret, yaratıcılık ve kimlik arayışı ekseninde ilerleyen hikâye, iki karakter arasındaki ilişkinin dönüşümünü ve bunun kariyerleri ile kişisel hayatları üzerindeki etkilerini takip eder.

8️⃣ Başıbozuklar

Tam Boyutta Gör Yerli film tarafında Nisan ayının öne çıkan yapımı ise komedi türündeki Başıbozuklar.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Hakan Algül

: Hakan Algül Oyuncular : Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı

: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon

Serenay, Hayati, Nevra, Vural, Saki ve Halime’den oluşan ve profesyonellikten uzak bir müzik grubu olan Başıbozuklar, Alaçatı’da sahne almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak grup, yol karıştırmaları sonucu kendilerini sınırın ötesinde, Suriye’de yer alan bir Amerikan füze üssünde bulur. Bu koordinat hatası, ekibi askeri bir kaosun tam ortasına bırakır. Beceriksiz ama hayatta kalma motivasyonu yüksek olan grup üyeleri, içine düştükleri bu yabancı ortamda hem kendi canlarını kurtarmaya çalışır hem de istemeden tetikledikleri küresel ölçekteki bir felaketi engellemek için mücadele eder.

9️⃣ Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)

Tam Boyutta Gör Tarihi hikâyelerden hoşlananlar ise ABD-Özbekistan ve Kazakistan ortak yapımı olan Timur: Bir Fatih'in Yükselişi filmine şans verebilirler.

Tür : Tarihi, Savaş, Macera

: Tarihi, Savaş, Macera Yönetmen : Jacob Schwarz

: Jacob Schwarz Oyuncular : Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo

: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo Çıkış Tarihi: 16 Nisan / Vizyon

"Timur: Bir Fatih'in Yükselişi", Orta Asya bozkırlarından çıkarak tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri haline gelen Timur’un destansı hayatını ve iktidara geliş sürecini odağına alıyor. Siyasi entrikalar, kanlı meydan muharebeleri ve bir imparatorluk kurma tutkusuyla örülü olan hikaye; Timur'un sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bilim ve sanata önem veren bir hükümdar olarak portresini çizerken, onun acımasızlığı ile vizyonerliği arasındaki ince çizgiyi beyaz perdeye yansıtıyor.

🔟 Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

Tam Boyutta Gör Son dönemin yükselen yıldızlarından Glenn Powell'ın başrolünü üstlendiği How to Make a Killing, gerilim dolu bir hikâyeyi eğlenceli bir uslupla anlatıyor.

Tür : Gerilim, Komedi

: Gerilim, Komedi Yönetmen : John Patton Ford

: John Patton Ford Oyuncular : Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace

: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace Çıkış Tarihi: 10 Nisan / Vizyon

Film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

