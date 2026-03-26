Nisan ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Nisan ayı oldukça çeşitli ve zengin bir vizyon programına sahip. Bir yandan yeni Super Mario. Bros filmi ve Lee Cronin'den Mumya gibi gişe potansiyeli yüksek filmler sinemalara gelirken, diğer yandan The Drama ve Michael gibi dikkat çekici dramalar da izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Açlık Oyunları filmleri de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.
Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Michael
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Antoine Fuqua
- Oyuncular:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller
- Çıkış Tarihi: 22 Nisan / Vizyon
Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.
2️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Lee Cronin
- Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy
- Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon
Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."
3️⃣ Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)
- Tür: Animasyon
- Yönetmenler: Aaron Horvath & Michael Jelenic
- Çıkış Tarihi: 1 Nisan / Nisan
Mario, Luigi ve arkadaşları, bu kez Mantar Krallığı’nın dışına çıkarak galaksiler arasında geçen bir yolculuğa katılır. Farklı gezegenlerde ilerleyen ekip, yeni karakterlerle karşılaşırken evrendeki dengeyi tehdit eden bir planla da yüzleşir. Bowser ve Bowser Jr.’ın kontrolü ele geçirme girişimi, Mario ve ekibini yıldızlar arası bir mücadeleye sürükler. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller ve ittifaklar, bu kez çok daha büyük bir tehdide karşı birlikte hareket etmelerini gerektirir.
4️⃣ Drama (The Drama)
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Kristoffer Borgli
- Oyuncular: Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim
- Çıkış Tarihi: 3 Nisan / Vizyon
Mutlu bir nişanlı çift olan Emma Harwood ve Charlie Thompson, evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalır. Sevgi, güven ve bağlılık üzerine kurulu bu ilişki; sarsıcı bir gerçekle yüzleşince romantik bir hikayeden duygusal bir keşfe dönüşür.
5️⃣ Apex
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Baltasar Kormákur
- Oyuncular: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana
- Çıkış Tarihi: 24 Nisan / Netflix
Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.
6️⃣ Fünye (Fuze)
- Tür: Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yönetmen: David Mackenzie
- Oyuncular: Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw
- Çıkış Tarihi: 23 Nisan / Vizyon
Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.
7️⃣ Mother Mary
- Tür: Drama, Müzik
- Yönetmen: David Lowery
- Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer
- Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon
Ünlü bir müzisyen olan Mother Mary, kariyerinin zirvesindeyken hem sanatsal üretimi hem de özel hayatıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalır. Onunla yakın bir ilişki kuran moda tasarımcısı, Mary’nin hayatına dahil oldukça ikili arasında giderek derinleşen ve sınırları belirsizleşen bir bağ oluşur. Şöhret, yaratıcılık ve kimlik arayışı ekseninde ilerleyen hikâye, iki karakter arasındaki ilişkinin dönüşümünü ve bunun kariyerleri ile kişisel hayatları üzerindeki etkilerini takip eder.
8️⃣ Başıbozuklar
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Hakan Algül
- Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı
- Çıkış Tarihi: 17 Nisan / Vizyon
Serenay, Hayati, Nevra, Vural, Saki ve Halime’den oluşan ve profesyonellikten uzak bir müzik grubu olan Başıbozuklar, Alaçatı’da sahne almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak grup, yol karıştırmaları sonucu kendilerini sınırın ötesinde, Suriye’de yer alan bir Amerikan füze üssünde bulur. Bu koordinat hatası, ekibi askeri bir kaosun tam ortasına bırakır. Beceriksiz ama hayatta kalma motivasyonu yüksek olan grup üyeleri, içine düştükleri bu yabancı ortamda hem kendi canlarını kurtarmaya çalışır hem de istemeden tetikledikleri küresel ölçekteki bir felaketi engellemek için mücadele eder.
9️⃣ Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)
- Tür: Tarihi, Savaş, Macera
- Yönetmen: Jacob Schwarz
- Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo
- Çıkış Tarihi: 16 Nisan / Vizyon
"Timur: Bir Fatih'in Yükselişi", Orta Asya bozkırlarından çıkarak tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri haline gelen Timur’un destansı hayatını ve iktidara geliş sürecini odağına alıyor. Siyasi entrikalar, kanlı meydan muharebeleri ve bir imparatorluk kurma tutkusuyla örülü olan hikaye; Timur'un sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bilim ve sanata önem veren bir hükümdar olarak portresini çizerken, onun acımasızlığı ile vizyonerliği arasındaki ince çizgiyi beyaz perdeye yansıtıyor.
🔟 Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)
- Tür: Gerilim, Komedi
- Yönetmen: John Patton Ford
- Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace
- Çıkış Tarihi: 10 Nisan / Vizyon
Film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.
