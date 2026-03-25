Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin devam filmi geliyor; İlk detaylar paylaşıldı

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi; Sam, Merry ve Pippin'in Hikâyesini Sürdürecek
Orijinal üçlemenin yönetmeni olan Peter Jackson'ın da yer aldığı kısa bir videoyla duyurulan bu yeni film, The Lord of the Rings: Shadows of the Past (Yüzüklerin Efendisi: Geçmişin Gölgeleri) adını taşıyacak ve orijinal üçlemenin devamı niteliğinde olacak. The Hunt for Gollum'dan sonra çekilecek bu film; Frodo'nun Orta Dünya'dan ayrılırken geride bıraktığı üç sadık dostunun, Sam, Merry ve Pippin'in yeni maceralarını konu alacak.
"Frodo'nun vedasının üzerinden 14 yıl geçmiştir. Sam, Merry ve Pippin, birlikte atıldıkları macerayı yad etmek için aynı yolculuğu tekrar yapmaya karar verirler. Bu sırada Sam'in kızı Elanor, yıllardır gömülü kalan bir sırrı açığa çıkarır. Elanor, Yüzük Savaşı'nın az kalsın daha başlamasına kaybedilmesine sebep olacak bu gizemi çözmeye kararlıdır."
Warner Bros. tarafından paylaşılan bu sinopsisten de anlaşılacağı üzere Geçmişin Gölgeleri her ne kadar bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin geçmişine de ışık tutacak. Zaten film orijinal üçlemenin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği'nin sinemaya uyarlanmayan kısımlarını kaynak olarak kullanılacak. İlk film çekilirken hikâyeye dâhil edilmeyen bu kısımlar, şimdi geçmiş ile geleceğin iç içe geçtiği bu yeni hikâye ile perdeye taşınacak.
Hobbit'leri Canlandıran Oyuncuların Geri Dönmesi Bekleniyor
Stephen Colbert'in oğlu Peter McGee ile birlikte senaryosunu yazdığı filmi kimin yöneteceği henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde oyuncu kadrosu da açıklanmadı. Ancak Sam, Merry ve Pippin'i canlandıran Sean Astin, Dominic Monaghan ve Billy Boyd'un aynı rollerde geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zaten bu ekip orijinal üçlemeden beri birlikte vakit geçirmeye, birlikte fuarlara, hayran etkinliklerine katılmaya devam ediyor. O yüzden ekibi yeniden toplamak hiç de zor olmayacaktır.
