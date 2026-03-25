Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin devam filmi geliyor; İlk detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen film ve kitap serileri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), sinemalara heybetli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan The Hunt for Gollum filminin çekimlerine çok yakında başlanacak. İlk Yüzüklerin Efendisi filmiyle aynı dönemde geçecek olan The Hunt for Gollum, Gandalf ve Frodo gibi karakterleri yeniden bir araya getirecek. Ancak hazırlanan tek Yüzüklerin Efendisi filmi bu değil. Warner Bros., başka bir Yüzüklerin Efendisi filminin daha yolda olduğunu duyurdu.

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi; Sam, Merry ve Pippin'in Hikâyesini Sürdürecek

Orijinal üçlemenin yönetmeni olan Peter Jackson'ın da yer aldığı kısa bir videoyla duyurulan bu yeni film, The Lord of the Rings: Shadows of the Past (Yüzüklerin Efendisi: Geçmişin Gölgeleri) adını taşıyacak ve orijinal üçlemenin devamı niteliğinde olacak. The Hunt for Gollum'dan sonra çekilecek bu film; Frodo'nun Orta Dünya'dan ayrılırken geride bıraktığı üç sadık dostunun, Sam, Merry ve Pippin'in yeni maceralarını konu alacak.

"Frodo'nun vedasının üzerinden 14 yıl geçmiştir. Sam, Merry ve Pippin, birlikte atıldıkları macerayı yad etmek için aynı yolculuğu tekrar yapmaya karar verirler. Bu sırada Sam'in kızı Elanor, yıllardır gömülü kalan bir sırrı açığa çıkarır. Elanor, Yüzük Savaşı'nın az kalsın daha başlamasına kaybedilmesine sebep olacak bu gizemi çözmeye kararlıdır."

Warner Bros. tarafından paylaşılan bu sinopsisten de anlaşılacağı üzere Geçmişin Gölgeleri her ne kadar bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin geçmişine de ışık tutacak. Zaten film orijinal üçlemenin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği'nin sinemaya uyarlanmayan kısımlarını kaynak olarak kullanılacak. İlk film çekilirken hikâyeye dâhil edilmeyen bu kısımlar, şimdi geçmiş ile geleceğin iç içe geçtiği bu yeni hikâye ile perdeye taşınacak.

Hobbit'leri Canlandıran Oyuncuların Geri Dönmesi Bekleniyor

Tam Boyutta Gör Bu projenin ortaya çıkmasına ünlü talk show sunucusu Stephen Colbert vesile olmuş. Sıkı bir Tolkien hayranı olan Colbert, sinemaya uyarlanmayan bu bölümleri bir şekilde perdeye taşımak için yeni bir hikâye tasarlamaya başlamış. Daha sonra yanına senarist oğlu Peter McGee ve Peter Jackson'ı da alınca, ortaya Shadows of the Past çıkmış. Orijinal üçlemenin senaristi olan Phillippa Boyens da senaryonun şekillendirilmesine katkı sunmuş.

Stephen Colbert'in oğlu Peter McGee ile birlikte senaryosunu yazdığı filmi kimin yöneteceği henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde oyuncu kadrosu da açıklanmadı. Ancak Sam, Merry ve Pippin'i canlandıran Sean Astin, Dominic Monaghan ve Billy Boyd'un aynı rollerde geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zaten bu ekip orijinal üçlemeden beri birlikte vakit geçirmeye, birlikte fuarlara, hayran etkinliklerine katılmaya devam ediyor. O yüzden ekibi yeniden toplamak hiç de zor olmayacaktır.

