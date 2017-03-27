Spider Man Homecoming’in yeni tanıtım videosu paylaşıldı

Marvel, Spider Man Homecoming filminin yeni bir tanıtım videosunu yayımladı. Yalnızca 6 saniye uzunluğunda olan videonun asıl yayımlanma amacı, yarın paylaşılacak olan fragmanı duyurmak. Paylaşılacak fragman Spider Man Homecoming’in ikinci fragmanı olacak.

Tanıtım videosu oldukça kısa olmasına rağmen son derece önemli detaylar barındırıyor. İlk detay Tony Stark, yani Iron Man tarafından geliştirilen Spider Man kostümünün göğüs kısmındaki örümcek ambleminin aslında bir robot olması. Videoda da görebileceğiniz gibi kostümden çıkan ve uçarak uzaklaşan minik robot, tepkisine bakarsak Peter tarafından yeni keşfedilmiş. İkinci detay ise Spider Man’in bir uçak üzerinde Vulture ile dövüşmesi. Uçabilme yeteneğiyle Spider Man’i alt etmeye çalışan Vulture, Peter ile olan kavgasını bir şekilde hareket halindeki uçağa taşımayı başarmış.

Bazı internet kullanıcıları bu tanıtım videosunun ve ardından gelecek olan fragmanın meydanı Justice League’e bırakmamak için gündeme getirildiğini iddia ediyor. İddiaların doğruluk payının olup olmadığı bilinmez ancak Justice League fragmanının büyük ilgi gördüğü kesin.