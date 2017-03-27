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Spider Man Homecoming’in yeni tanıtım videosu paylaşıldı

Spider Man Homecoming filminin yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Bu video ile filmin ikinci fragmanının yarın yayınlanacağı duyuruldu. Videoyu haberimizden izleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
14
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Marvel, Spider Man Homecoming filminin yeni bir tanıtım videosunu yayımladı. Yalnızca 6 saniye uzunluğunda olan videonun asıl yayımlanma amacı, yarın paylaşılacak olan fragmanı duyurmak. Paylaşılacak fragman Spider Man Homecoming’in ikinci fragmanı olacak.

Tanıtım videosu oldukça kısa olmasına rağmen son derece önemli detaylar barındırıyor. İlk detay Tony Stark, yani Iron Man tarafından geliştirilen Spider Man kostümünün göğüs kısmındaki örümcek ambleminin aslında bir robot olması. Videoda da görebileceğiniz gibi kostümden çıkan ve uçarak uzaklaşan minik robot, tepkisine bakarsak Peter tarafından yeni keşfedilmiş. İkinci detay ise Spider Man’in bir uçak üzerinde Vulture ile dövüşmesi. Uçabilme yeteneğiyle Spider Man’i alt etmeye çalışan Vulture, Peter ile olan kavgasını bir şekilde hareket halindeki uçağa taşımayı başarmış.

Bazı internet kullanıcıları bu tanıtım videosunun ve ardından gelecek olan fragmanın meydanı Justice League’e bırakmamak için gündeme getirildiğini iddia ediyor. İddiaların doğruluk payının olup olmadığı bilinmez ancak Justice League fragmanının büyük ilgi gördüğü kesin.


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tmk20 2 yıl en beğenilen
Ne günlere geldik artık fragmanlar spoiler içerdiği için fragmanın da fragmanını yayınlıyolar, zaten cıkan 2-3 tam fragmanı izlediğin zaman filmin tüm can alıcı noktalarını izlemiş oluyorsun geriye kalan sıkıcı kısımlarını izlemek içinde para ödüyorsun ne güzel deyilmi para veripte izleyecekseniz filmi fragman izlemeyi bırakmaya başlamak lazım artık. En son Skiptrace izledim ve keske fragmanı izlemeden izleseydim dedim 1,5 saat yazık oldu zaten film fragmandan ibaretmiş.
Ne günlere geldik artık fragmanlar spoiler içerdiği için fragmanın da fragmanını yayınlıyolar, zaten cıkan 2-3 tam fragmanı izlediğin zaman filmin tüm can alıcı...
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Kartal Göz 2 yıl
Amazing Spidernan rezilliğinden sonra bu film biraz daha iyi gelecektir. Bir de keşke şu ergenleri süper kahraman filmlerine koymasalar çok iyi olacak.
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sergentooo 2 yıl
aperture science'a selam çakılmış. sarı cekette logosu var. ayrıca portal gun benzeri silahlar var kötü karakterlerin elinde.
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axaxa 2 yıl
İlk seri güzeldi.
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aycibin 2 yıl
spiderman3'ten sonra spiderman'i neden tekrar çevirdiler anlamadım.hiç farklı bir etki yaratmadı.öte yandan şimdi avengers'ın arasına girerek bir daha canlanıyor.artık çok etkisizleşti.
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Aboyhasnoname1 2 yıl
10 numara fragman baya müthiş olacak gibi
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sadrag 2 yıl
Ergen filmine dönmüş sanki..
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mbs02 2 yıl
deadpool'dan hallice olmuş
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ceo-tr 2 yıl
nerde o eski sıpaydır menler. ilk iki film güzeldi ama gerisi tırt bence.
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tmk20 2 yıl en beğenilen
Ne günlere geldik artık fragmanlar spoiler içerdiği için fragmanın da fragmanını yayınlıyolar, zaten cıkan 2-3 tam fragmanı izlediğin zaman filmin tüm can alıcı noktalarını izlemiş oluyorsun geriye kalan sıkıcı kısımlarını izlemek içinde para ödüyorsun ne güzel deyilmi para veripte izleyecekseniz filmi fragman izlemeyi bırakmaya başlamak lazım artık. En son Skiptrace izledim ve keske fragmanı izlemeden izleseydim dedim 1,5 saat yazık oldu zaten film fragmandan ibaretmiş.
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redoracle 2 yıl
Lütfen awesome demesin artık.
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