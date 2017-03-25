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Justice League’in fragmanı paylaşıldı

21 Kasım tarihinde vizyona girecek olan Justice League filminin fragmanı paylaşıldı. Fragman filmin içeriğiyle ilgili birçok detayı açığa çıkardı. Videoyu haberimizden izleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
10
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Justice League’in fragmanı paylaşıldı
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Justice League filminin fragmanı paylaşıldı. Justice League’in beş kurucu üyesinin öne çıktığı fragman, daha önceden görmediğimiz birçok detayı barındırıyor. Bunlar arasında Victor Stone’un Cyborg’a dönüşmesini sağlayan motherbox ve League’in toplanmasını sağlayacak olan parademonlar da yer alıyor.

Fragmanla Kraliçe Mera rolündeki Amber Heard ve Commissioner Gordon rolündeki J.K. Simmons da ilk defa izleyebilme şansına eriştik.



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seker1adam 2 yıl en beğenilen
Süper kahraman filmlerini mundar ettiler hiçbir heyecanı kalmadı nerde cristian bale in oynadığı batman serisi nerde bu filmler
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Barni Moloztaş 2 yıl
Beklentiye girmiyorum nedense, hep aynı şeyler gibi geliyor
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sommet de la montagne 2 yıl
dc lütfen çizgi filmlerden dışarı çıkmasın. film çekmeyi marvel hallediyor
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catador 2 yıl
Batman V Superman filmini izleyenler Superman'in akibetini biliyordur. Fakat bu filmde olacağını bile bile fragmana koymamışlar. Hala gizem yaratmaya çalışıyorlar. Bu filmde Superman hakkında çok iyi bir senaryo olması lazım ki, izleyeciler bu gizeme hak versin. Yoksa Supermansiz bir Justice League olmayacağını zaten herkes biliyor.
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LeSRiSeL 2 yıl
tek kelime ile müthiş gözüküyor..özellikle aquaman :)
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seker1adam 2 yıl
Şimdi fragmana baktım sanki 300 spartalı filminin içine süper kahramanları bırakmışlar savaş filmi gibi olmuş
Batman in bir ağırlığı bir karizması vardır karanlık bir atmosferi gotik bir ortamı vardır gidip öyle harala gürele dövüşüp saldırmaz bir stratejisi bir kurgusu vardır bu fragmandaki zıpır bstman olamaz
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seker1adam 2 yıl en beğenilen
Süper kahraman filmlerini mundar ettiler hiçbir heyecanı kalmadı nerde cristian bale in oynadığı batman serisi nerde bu filmler
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BekirTemel 2 yıl
Eskiden kahraman filmleri geleceği zaman heyecan tavan yapardı, beklenirdi şimdi alayı peş peşe geliyor, konular özgün değil genelde ve hepsini aynı filme ayrıyetten tıktıkları filmlerde geliyor, süper kahraman filmleri de git gide her tarz oldğu gibi hızla tüketiliyor.
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Aga boyle olmuyor ya. Suicide squad filminde de ayni hataya dustuler. Filmin icinde karakterleri falan tanitmaya calisiyorlar. Cizgi romana uzak olan kisiler karakterleri taniyamadan filme geciyorlar apar topar. Sonra oldu bitti oluyor.
Cizgi romana hakim olanlar icin zaten hayal kirikligi. Alakasiz huylariyla cikiyor kahramanlar.
Marveli pek sevmezdim o yuzden takip etmezdim kucukken cizgi romanlarini. Ama filmleriyle daha fazla yer ediyor insanin aklinda. Dc bin cogu cizgi romani var ama filme baktikca ulan okumadiniz mi hic oluyorum
Nolan uclemesi haric tabi
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ShadowofDeath06 2 yıl
İnsan Gordon rolünde bir Gary Oldman izledikten sonra kolay kolay beğenmiyor gerçekten :)
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KaleyDeskop 2 yıl
animasyonlar biraz tuhaf geldi, avangers'da bu kadar animasyon olduğu belli etmezken jl'de çok belli ediyor. Tabi herkes gibi bende aquaman'ı bekliyorum :D
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Barni Moloztaş 2 yıl
Beklentiye girmiyorum nedense, hep aynı şeyler gibi geliyor
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