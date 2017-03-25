Justice League’in fragmanı paylaşıldı

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Justice League filminin fragmanı paylaşıldı. Justice League’in beş kurucu üyesinin öne çıktığı fragman, daha önceden görmediğimiz birçok detayı barındırıyor. Bunlar arasında Victor Stone’un Cyborg’a dönüşmesini sağlayan motherbox ve League’in toplanmasını sağlayacak olan parademonlar da yer alıyor.

Fragmanla Kraliçe Mera rolündeki Amber Heard ve Commissioner Gordon rolündeki J.K. Simmons da ilk defa izleyebilme şansına eriştik.



