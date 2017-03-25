Justice League’in fragmanı paylaşıldı

Justice League filminin fragmanı paylaşıldı. Justice League’in beş kurucu üyesinin öne çıktığı fragman, daha önceden görmediğimiz birçok detayı barındırıyor. Bunlar arasında Victor Stone’un Cyborg’a dönüşmesini sağlayan motherbox ve League’in toplanmasını sağlayacak olan parademonlar da yer alıyor.
Fragmanla Kraliçe Mera rolündeki Amber Heard ve Commissioner Gordon rolündeki J.K. Simmons da ilk defa izleyebilme şansına eriştik.
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Batman in bir ağırlığı bir karizması vardır karanlık bir atmosferi gotik bir ortamı vardır gidip öyle harala gürele dövüşüp saldırmaz bir stratejisi bir kurgusu vardır bu fragmandaki zıpır bstman olamaz
Cizgi romana hakim olanlar icin zaten hayal kirikligi. Alakasiz huylariyla cikiyor kahramanlar.
Marveli pek sevmezdim o yuzden takip etmezdim kucukken cizgi romanlarini. Ama filmleriyle daha fazla yer ediyor insanin aklinda. Dc bin cogu cizgi romani var ama filme baktikca ulan okumadiniz mi hic oluyorum
Nolan uclemesi haric tabi
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