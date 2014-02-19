Spike Aerospace'in süper iş jeti Spike S-512, pencere barındırmayan kabin yapısına sahip olacak

Geçtiğimiz yılın sonunda ayrıntılı bilgileri gelen Spike Aerospace'in süpersonik yani ses hızının üzerindeki hızlara çıkabilen hava aracı Spike S-512, firma tarafından yapılan son duyuruya göre pencere barındırmayan bir kabin yapısına sahip olacak.

Kağıt üstünde sunduğu 1.8 Mach (Yaklaşık 2200 km/s) maksimum hızı ile hali hazırda testleri devam eden dünyanın en hızlı iş jeti Citation X'in 0.935 Mach'lık hızını ciddi oranda geride bırakabileceği söylenen ve bu hız değerleri sayesinde New York ile Londra arasındaki mesafeyi 6-7 saatten 3-4 saate, Los Angeles ile Tokyo arasındaki mesafeyi ise 14-16 saatten 8 saat seviyesine çekebileceği belirtilen süpersonik iş jeti, 60 ile 80 milyon dolar arası bir fiyat etiketine sahip olacak ve 18 yolcuya kadar rahatlıkla taşıyabilecek. Teknik olarak maksimum 7,400km menzile sahip olacağı açıklanan S-512, gövde olarak ise 40 metre uzunluk ile 18 metre kanat açıklığı ile geliştirilecek.

Firmadan gelen son bilgiye göre yakıt sarfiyatını düşürmek (Cam sistem ağırlığı ve sürtünme temelli) ve güneş parlaması gibi istenmeyen sorunları önlemek adına pencere yerine kabin içerisinde geniş LCD ekranlar kullanacağını açıklayan firma, uçağın dışına yerleştirilen ufak kameralar ile bu LCD ekranlara panoramik görüntü aktaracak ve böylece çok daha keyifli / etkili bir yolculuk süreci elde edilmiş olacak. Aynı zamanda bu görüntüler sistemde bulunan başka görüntülerle de değiştirilebilecek.

Her şey yolunda giderse 2018 yılının Aralık ayında satın alan kişilere teslim edileceği belirtilen Spike Aerospace S-512 süpersonik iş jeti, iş adamlarına ya da devlet görevlilerine kıtalar arası yolculuk yaparken büyük bir zaman avantajı sağlayabilecek. Uçak hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosuna ve LCD ekran temelli kabin için hazırlanan görsellere aşağıda göz atabilirsiniz. Firmanın geliştirdiği süpersonik iş jetini hayata geçirmek adına Indiegogo üzerinde 250,000$'lık bir proje başlattığını da hatırlatmakta fayda var.

http://www.spikeaerospace.com/blog/2014-02-supersonic-jet-to-have-windowless-cabin/