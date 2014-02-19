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Spike Aerospace'in süper iş jeti Spike S-512, pencere barındırmayan kabin yapısına sahip olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spike Aerospace'in süper iş jeti Spike S-512, pencere barındırmayan kabin yapısına sahip olacak
Geçtiğimiz yılın sonunda ayrıntılı bilgileri gelen Spike Aerospace'in süpersonik yani ses hızının üzerindeki hızlara çıkabilen hava aracı Spike S-512, firma tarafından yapılan son duyuruya göre pencere barındırmayan bir kabin yapısına sahip olacak.
Kağıt üstünde sunduğu 1.8 Mach (Yaklaşık 2200 km/s) maksimum hızı ile hali hazırda testleri devam eden dünyanın en hızlı iş jeti Citation X'in 0.935 Mach'lık hızını ciddi oranda geride bırakabileceği söylenen ve bu hız değerleri sayesinde New York ile Londra arasındaki mesafeyi 6-7 saatten 3-4 saate, Los Angeles ile Tokyo arasındaki mesafeyi ise 14-16 saatten 8 saat seviyesine çekebileceği belirtilen süpersonik iş jeti, 60 ile 80 milyon dolar arası bir fiyat etiketine sahip olacak ve 18 yolcuya kadar rahatlıkla taşıyabilecek. Teknik olarak maksimum 7,400km menzile sahip olacağı açıklanan S-512, gövde olarak ise 40 metre uzunluk ile 18 metre kanat açıklığı ile geliştirilecek.
 
Spike Aerospace'in süper iş jeti Spike S-512, pencere barındırmayan kabin yapısına sahip olacak
Firmadan gelen son bilgiye göre yakıt sarfiyatını düşürmek (Cam sistem ağırlığı ve sürtünme temelli) ve güneş parlaması gibi istenmeyen sorunları önlemek adına pencere yerine kabin içerisinde geniş LCD ekranlar kullanacağını açıklayan firma, uçağın dışına yerleştirilen ufak kameralar ile bu LCD ekranlara panoramik görüntü aktaracak ve böylece çok daha keyifli / etkili bir yolculuk süreci elde edilmiş olacak. Aynı zamanda bu görüntüler sistemde bulunan başka görüntülerle de değiştirilebilecek.
Her şey yolunda giderse 2018 yılının Aralık ayında satın alan kişilere teslim edileceği belirtilen Spike Aerospace S-512 süpersonik iş jeti, iş adamlarına ya da devlet görevlilerine kıtalar arası yolculuk yaparken büyük bir zaman avantajı sağlayabilecek. Uçak hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosuna ve LCD ekran temelli kabin için hazırlanan görsellere aşağıda göz atabilirsiniz. Firmanın geliştirdiği süpersonik iş jetini hayata geçirmek adına Indiegogo üzerinde 250,000$'lık bir proje başlattığını da hatırlatmakta fayda var.
 
Spike Aerospace'in süper iş jeti Spike S-512, pencere barındırmayan kabin yapısına sahip olacak

http://www.spikeaerospace.com/blog/2014-02-supersonic-jet-to-have-windowless-cabin/ Yorum Yaz
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Soul741 5 yıl en beğenilen
Boşa okumayın, anlayamazsınız...
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Mianfei 5 yıl
En çokta motorların bulutları dalgalandırmasını seviyorum..
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Guest-4631892BE 5 yıl
PENCERE KENARI TARİH Mİ OLUYOR :)
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Virtual Reality 5 yıl
Anlayamazsınız siz



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killnOd 5 yıl
Efsanevi ucak Concorde u sacma sapan bahaneler ve yalanlarla emekliye ayiranlar utansinlar.
Bu yeni jet ise hakikaten dedikleri gibi yapabilirlerse muhtesem olacak gibi gozukuyor.Ama bu LCD ekran olayi umarim istendigi zaman gercek gokyuzunu gorme secenegi olur.Kimi gercek bulut ister.Neyse bizim bunlari alacak ne paramiz var nede bunlari alacak tanidiklarimiz , hayallerle yasamaya devam. :)
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gokooo 5 yıl
Hafif ve sürtünmesiz olsun diye boydan boya cam yerine boydan boya lcd döşeyeceğiz demişler ama lcd aynı doğallığı verebilecek mi? Ben iPade bile fazla yakından bakınca rahatsız oluyorum demek ki bi optimizasyon düşünmüşlerdir.
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einhander 5 yıl
burdan bakınca cok havalı duruyor ucak tasarımı
gercekten anlayamadım !
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E_Aydin35 5 yıl
Hız değilde manzara için alınabilir.. :P :)
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Kraaz 5 yıl
indiegogo.com/...

4 günde 726 dolar , kalmış 26 gün 250 000 dolar için.

Ancak 3-5 tane arab şeyhi bağış yaparsa , o zaman toplanır.

Amaç zengin birini denk getirelim ,para kazanalım gibi duruyor.

Sitesine baktım da , uçak ancak kağıt üstünde var henüz.

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bugatti1907 5 yıl
beni en çok çeken ses duvarını parçalayınca çıkan köpükler
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mehmedaltair 5 yıl
Sipariş ettim 10 tane eşe dosta da dağıtırız
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mk2kill 5 yıl
250000 $ biraraya getiremeyen ve bağış arayan adamlar süperjet mi yapacakmış. hem de 5 yıl içinde. hey yavrum hey. zaten bu fikir dünyanın en büyük özel jet üreticlerinin aklına gelmemiş. bir bakın bakalım concorde neden kullanımdan kaldırıldı. ses hızını aşan uçak yaptığın zaman uçağın yakıt ,işletme maliyetleri katlanarak artıyor. çıkardığı inanılmaz yüksek ses ve kıta üzeri uçuşlarda kıstlamalar da cabası.
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Mianfei 5 yıl
En çokta motorların bulutları dalgalandırmasını seviyorum..
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DarthLuca 5 yıl
yalan haber!!! Los Angeles ile Tokyo arasını 8 saatte kağıt üstünde açar ama bu uçuşu gerçekleştiremedikten sonra neye yarar. 1000km üstünde ilave bir menzile ihtiyacı var, pasifikin ortasında yakıt için incek yerde yok
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Bradley Cooper 5 yıl
çok mu hızlı uçuyor bu uçak


HEMDE NE

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