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Spor aletleri ile oyunu birleştiren ilginç ürün: Goji Play

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spor aletleri ile oyunu birleştiren ilginç ürün: Goji Play
Spor salonlarında ya da evler içerisinde kullanılan kardiyo ekipmanlarının sıkıcı olduğu düşünülerek hazırlanan Goji Play sistemi, bu süreci oyunlar ile bileştirerek farklı bir deneyim yaşatabiliyor.
Dünyaca ünlü Guitar Hero'un yaratıcıları Kai ve Charles Huang tarafından geliştirilen Goji Play, kardiyo ekipmanları ile kullanılmak üzere hazırlanmış bir sistem. Beraberinde iki adet kablosuz oyun kontrolcüsü ve bir adet aktivite sensörü gelen ürün, destek verdiği iPad 3+, iPad Mini, iPhone 4s+ ve iPod Touch 5G ile Bluetooth 4.0 üzerinde kablosuz olarak bağlantı kuruyor ve ekipmanlar üzerinde yapılan spor ile oyunların bir parçası haline gelinmesine imkan tanıyor. Firma tarafından 30 dakikalık egzersizleri 5 dakika gibi hissettirebildiği söylenen Goji Play, şimdilik Smash the Blocks, Fisticuffs, Riptide GP, Blimp Breaker, Shine Runner, Spin or Die, APO Snow, Beat Drop, Super Moto X, Ralaga, Try Your Luck, Goji Reader ve Goji Play App isimli oyun ile uygulamalara destek veriyor ve devamının geleceği söyleniyor. Oyunlar yanında kişilerin yaktıkları kalori miktarı, spor zamanı ya da tur zamanı gibi bilgileri de gerçek zamanlı olarak özel uygulamasında gösterebilen ilginç aksesuar, farklı bireyler için de kişiselleştirilebiliyor. Goji Play Micro USB üzerinden şarj oluyor.
Firmanın resmi sitesi üzerinden 99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Goji Play hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Spor aletleri ile oyunu birleştiren ilginç ürün: Goji Play
Spor aletleri ile oyunu birleştiren ilginç ürün: Goji Play

http://bluegoji.com Yorum Yaz
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