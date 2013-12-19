Spor takip uygulaması ARGUS artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

iOS 6.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch modelleri için hazırlanan spor takip uygulaması ARGUS, Apple App Store üzerinden artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Azumio adlı geliştirici tarafından hazırlanan ARGUS, GPS ya da destekli sağlık ekipmanları üzerinden spor aktivitelerini kayıt altına alıyor, yakılan kalori ve sağlık bilgilerini gösterebiliyor, gıda amaçlı günlükler ortaya koyuyor, Apple'ın iPhone 5S ile karşımıza çıkarttığı M7 işlemcisine destek veriyor ve gerçekten oldukça şık bir ara yüz ile geliyor. Yakındaki arkadaşlar ile sosyalleşmek için yeni olanaklar sunan, profil fotoğrafının değiştirilmesine imkan tanıyan, Bluetooth destekli kalp monitörlerine destek veren ve aktivite sayfasıyla daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilen uygulama, 2.8.65 sürümüyle de Retina ekranlı iPad Mini ile iPad Air modelleriyle kullanılabiliyor.

Daha önce 3.59 TL fiyat etiketiyle satılan AGUS uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id624329444?mt=8