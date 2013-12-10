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Spor takip uygulaması ARGUS güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spor takip uygulaması ARGUS güncellendi
iOS 6.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch modelleri için hazırlanan spor takip uygulaması ARGUS, yeni geliştirmelerle 2.8.63 sürümüne güncellendi.
Azumio adlı geliştirici tarafından hazırlanan ARGUS, GPS ya da destekli sağlık ekipmanları üzerinden spor aktivitelerini kayıt altına alıyor, yakılan kalori ve sağlık bilgilerini gösterebiliyor, gıda amaçlı günlükler ortaya koyuyor, Apple'ın iPhone 5S ile karşımıza çıkarttığı M7 işlemcisine destek veriyor ve gerçekten oldukça şık bir ara yüz ile geliyor. Yayınlanan 2.8.63 sürümüyle ise birçok hatadan kurtulan ve teknik birçok değişiklik yapılan uygulama, yakındaki arkadaşlar ile sosyalleşmek için yeni olanaklar sunuyor, profil fotoğrafının değiştirilmesine imkan tanıyor, Bluetooth destekli kalp monitörlerine destek veriyor ve yeni aktivite sayfasıyla daha ayrıntılı bilgiler sağlayabiliyor.
3.59 TL fiyat etiketiyle satılan AGUS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id624329444?mt=8 Yorum Yaz
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