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Spotify Windows Phone’a destek vermeyi durdurmayacak

Kullanıcı bazında en popüler dijital müzik servisi konumundaki Spotify'ın Windows Phone için gündemde olan desteğin kesileceği söylentilerine karşılık yeni bir güncelleme müjdesi geldi. İşte detaylar:
3 yıl
2,5b
1
7
Windows
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Geçtiğimiz günlerde ülkemiz içinde ve yurt dışında çeşitli haber kaynaklarında Spotify'ın Windows Phone desteğinin kesileceği iddiası ortaya atılmıştı. Söylenenlere göre sevilen müzik servisi, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile sessiz sedasız Windows Phone desteğini kaldırmıştı. En son bir yıldan daha uzun bir süre önce, 2015 yılı Şubat ayında güncellenen servisin Windows Phone uygulaması bundan böyle yeni bir güncelleme almayacak deniliyordu.
İşin aslının ise pek de öyle olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Spotify destek sayfalarında konuyu gündeme taşıyan kullanıcılara topluluk yöneticilerinden resmi yanıtlar geldi. Buna göre Spotify Windows Phone 8.1 sürümüne destek vermeyi kesmiyor aksine yeni bir güncelleme hazırlığında.
Üzerinden bir yıl geçen 5.1 sürümünün ardından Spotify 5.2 güncellemesini kısa bir süre içinde Windows 8.1 temelli cihazlara göndermiş olacak. Gelecek olan uygulamanın Windows 10 temelli cihazlarda da çalışabileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Spotify kullanıcılarının beklediği hem masaüstünde hem de mobilde çalışabilen ortak uygulama için de yakın süreçte güzel gelişmeler görebiliriz.

https://community.spotify.com/t5/Help-Other-Partners-Windows/Spotify-for-Windows-Phone-Windows-Mobile-10/m-p/1306997 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
açmayın-bağıran-karı 1 yıl
1 senedir uygulama 5.2 sürümünde. Hani destek kesilmeyecekti
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drjacob 1 yıl
bir zahmet artık wp mi kaldı
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e-Militarist 1 yıl
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e-Militarist 1 yıl e-Militarist
e-Militarist
Spotify Free ve Windows 10 Mobile... 0,00 TL



  • Karışık çal

  • Reklamsız

  • Sınırsız atlama hakkı

  • Çevrimdışı dinle

  • İstediğin parçayı çal.

  • Yüksek kaliteli ses



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Yukarıdaki modern ara yüzdü, klasik ara yüz de fena değil.
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GenkaNuank 3 yıl
Bu ne bicim tasarim la hehehehehhehehehe
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TheMuyu 3 yıl
Ya bırak allasen 7 ay Spotify kullanmak zorunda kaldım Windows Phone da ya adam gibi optimize etsinler uygulamayı yada çeksinler marketten bu kadar yavaş sorunlu kendini kapatan kitleyen başka bir uygulama yok hele wp10 da Spotify açıp parça değiştireceksin bekle 5 dk ekrandaki sürdürülüyor yazısını
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