Spotify Windows Phone’a destek vermeyi durdurmayacak

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz içinde ve yurt dışında çeşitli haber kaynaklarında Spotify'ın Windows Phone desteğinin kesileceği iddiası ortaya atılmıştı. Söylenenlere göre sevilen müzik servisi, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile sessiz sedasız Windows Phone desteğini kaldırmıştı. En son bir yıldan daha uzun bir süre önce, 2015 yılı Şubat ayında güncellenen servisin Windows Phone uygulaması bundan böyle yeni bir güncelleme almayacak deniliyordu.

İşin aslının ise pek de öyle olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Spotify destek sayfalarında konuyu gündeme taşıyan kullanıcılara topluluk yöneticilerinden resmi yanıtlar geldi. Buna göre Spotify Windows Phone 8.1 sürümüne destek vermeyi kesmiyor aksine yeni bir güncelleme hazırlığında.

Üzerinden bir yıl geçen 5.1 sürümünün ardından Spotify 5.2 güncellemesini kısa bir süre içinde Windows 8.1 temelli cihazlara göndermiş olacak. Gelecek olan uygulamanın Windows 10 temelli cihazlarda da çalışabileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Spotify kullanıcılarının beklediği hem masaüstünde hem de mobilde çalışabilen ortak uygulama için de yakın süreçte güzel gelişmeler görebiliriz.

https://community.spotify.com/t5/Help-Other-Partners-Windows/Spotify-for-Windows-Phone-Windows-Mobile-10/m-p/1306997