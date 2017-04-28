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Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı

Dünyanın önde gelen müzik servisi Spotfiy, sanatçılar ve diğer telif hakkı sahipleriyle olan lisans ilişkilerini düzenlemek için blockchainden güç alan Mediachain girişimini satın aldı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı
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50 Milyonun üzerinde premium hesap sahibi kullanıcıya ve bu sayıdan biraz daha fazla miktarda ücret ödemeden müzik dinleyen kullanıcılara hizmet sunan Spotify, oldukça geniş bir arşive sahip olsa da bu arşiv bazen kendisine sorun çıkartabiliyor. Platformdaki müziklere ait telif hakkını elinde bulunduran sanatçılar, stüdyolar veya diğer hak sahipleriyle zaman zaman lisans anlaşmazlıkları yüzünden karşı karşıya gelen Spotify, artık anlaşmaları düzenlemek ve takip altına almak için blockchain teknolojisinden faydalanacak.


Brooklyn merkezli bir blockchain girişimi olan Mediachain, Spotify tarafından satın alındı ve Spotify'ın lisans anlaşmalarını düzenlemekle görevlendirildi. Tabi Mediachain, sanatçılarla veya yapımcılarla görüşerek anlaşma sağlama işini yürütmeyecek. Girişim mevcut anlaşmaları, güvenli ve bir merkeze bağlı kalınmaksızın işlemin tarafları tarafından takip edilebilen dijital hesap defteri olarak tanımlayabileceğimiz blockchain sisteminde saklayarak hem Spotify'ın hem de lisans anlaşmasına taraf olan kişi ve kurumların, işlerini daha kolay ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayacak.


Spotify satın alma işlemi için ne kadar ödediğini açıklamadı ancak telif hakları için sanatçılara ve kurumlara 3 milyar doların üstünde ödeme yapan dev şirket için lisans sorununun çözülmesi gerçekten büyük bir öneme sahip. Halen bazı plak şirketleriyle lisans davaları süren Spotify son olarak geçtiğimiz yıl Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği'yle düştüğü anlaşmazlık sonucunda 20 milyon dolar lisans ücreti ve 5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

http://www.zdnet.com/article/spotify-acquires-blockchain-startup-mediachain-to-improve-music-attribution/ Yorum Yaz
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