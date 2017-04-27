Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı

Orijinal içeriğe her geçen gün daha fazla para harcayan Netflix, Hollywood'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Son dönemde dikkat çeken birçok proje için dev film stüdyoları ile yarışan ve çoğu zaman daha yüksek rakamlar ödeyerek istediğini alan Netflix, bu kez de Martin Scorsese'nin yeni filmi için kesenin ağzını açtı.

Netflix, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman için 105 milyon doları gözden çıkardı. Şubat ayında film için hazırlıklar başladığı sırada projenin peşine düşen Netflix, sonunda anlaşmaya vardı ve filmin haklarını satın aldı. Sinema tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine konu olan The Irishman, bu yüksek rakamı makul gösterecek kadar heyecan verici bir proje. Ünlü mafya tetikçisi Frank “The Irishman” Sheeran'ın hayatını anlatan film; Martin Scorsese, Robert De Niro ve Al Pacino'yu ilk kez bir araya getirecek.

The Irishman'in başrollerinde Robert De Niro ve Al Pacino'nun yanı sıra Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi iki usta isim daha yer alacak. Film için resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil ancak Netflix'in The Irishman'i 2018'in son aylarında yayınlaması bekleniyor.

Robert De Niro'nun aynı karakteri farklı dönemlerde canlandıracağı filmde "Benjamin Button" teknolojisi olarak da bilinen gençleştirme teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde De Niro, Frank Sheeran'ın genç haline de hayat verebilecek.