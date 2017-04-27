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Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı

Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi The Irishman, sinema tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine konu oldu. Netflix, film için 105 milyon doları gözden çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içeriğe her geçen gün daha fazla para harcayan Netflix, Hollywood'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Son dönemde dikkat çeken birçok proje için dev film stüdyoları ile yarışan ve çoğu zaman daha yüksek rakamlar ödeyerek istediğini alan Netflix, bu kez de Martin Scorsese'nin yeni filmi için kesenin ağzını açtı.
Netflix, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman için 105 milyon doları gözden çıkardı. Şubat ayında film için hazırlıklar başladığı sırada projenin peşine düşen Netflix, sonunda anlaşmaya vardı ve filmin haklarını satın aldı. Sinema tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine konu olan The Irishman, bu yüksek rakamı makul gösterecek kadar heyecan verici bir proje. Ünlü mafya tetikçisi Frank “The Irishman” Sheeran'ın hayatını anlatan film; Martin Scorsese, Robert De Niro ve Al Pacino'yu ilk kez bir araya getirecek.
The Irishman'in başrollerinde Robert De Niro ve Al Pacino'nun yanı sıra Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi iki usta isim daha yer alacak. Film için resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil ancak Netflix'in The Irishman'i 2018'in son aylarında yayınlaması bekleniyor.
Robert De Niro'nun aynı karakteri farklı dönemlerde canlandıracağı filmde "Benjamin Button" teknolojisi olarak da bilinen gençleştirme teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde De Niro, Frank Sheeran'ın genç haline de hayat verebilecek.

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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
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Tom Waits 2 yıl OverClocK1ng
Filmin bütçesi 105M değil, yayın hakkı için Netflixin ödediği para 105M. Yaygaranın sebebi de bu biraz sanırım ki bu çok büyük para cidden.
According to IndieWire, Netflix has paid $105 million for the global rights to the film, which will drop exclusively on the streaming service in 2019.
Filmin bütçesi 105M değil, yayın hakkı için Netflixin ödediği para 105M. Yaygaranın sebebi de bu biraz sanırım ki bu çok büyük para cidden.According to In...
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Melladin 2 yıl
Şaheser çıkabilir
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axaxa 2 yıl
Kadro iyiymiş
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DH Misafiri 2 yıl
:D Sinemayı bilmem ama, bu yorumunuzla Film sektöründen anlamadığınız aşikâr.
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aycibin 2 yıl
sinemadan sonra ilk gösterim için mi bu?yoksa sinemadan da mı önce gösterim hakkı?
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ULYSES 2 yıl
Kadroya bak ya. Rüya takımı olmuş resmen.
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eulogy 2 yıl

Yırtınsalar netflix almayacağım. Spotify da aynı şekilde.
Su paralı oldu, göreceksiniz hava da paralı olacak.
İstediğiniz kadar reklam yapın.
Bir kere dizi izlerken insanın beyni uyuşuyor. Zombilerin dünyayı istila ettiği dizide bile aldatma var. Topu topu 50 insan kalmışlar, 2 sezon aldatmayı izledik.
Battlestar galakticayı hatırla, dizinin %90'ı ikili ilişkiler, kezbanlık. 2 sezon da izleyenler doktora aşık olduğu kişinin yaratık olduğunu anlatmaya çalıştı.
Çok saçma şeyler yazmıyorum aslında. Gerçekten diziler insanları aptallaştırıyor.
Haber film odaklı olsa da ortada olan şey belli.
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kadirirdem 2 yıl
Vay be paraya bak alt tarafı bir film.
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darkdiva 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Vay be paraya bak alt tarafı bir film.

Alt tarafı bir film mi? Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri sinema sektörü. Adam o harcadığının en az iki katını kazanmayacağını bilmese vermez o parayı.
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OverClocK1ng 2 yıl
Sanki çok para. Sinemadan anlamayan birisi olsak hadi neyse.
Robert De Niro, Al Pacino, Jimmy Hoffa, Joe Pesci, Harvey Keitel
gibi Dünya yıldızlarının oynadığı film olacak. Zaten bunların her biri epey para alır.
105 Milyon Dolara çok diyecekler.
Monster Trucks: imdb.com/...
Baş rolde Lucas Till var.
Onun haricinde yukarıdaki saydıklarımın yanında isimlerinin esamesi okunmayacak derecede daha düşük oyuncular olan:
Barry Pepper, Rob Lowe, Danny Glover ve Amy Ryan olan bir film. Ve bu oyuncuların alacakları para çok daha azdır. Ayrıca film adı çok duyulmamış bir film.
Budget: $125.000.000 (estimated)
Başka söze gerek yok...
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Tom Waits 2 yıl OverClocK1ng
Filmin bütçesi 105M değil, yayın hakkı için Netflixin ödediği para 105M. Yaygaranın sebebi de bu biraz sanırım ki bu çok büyük para cidden.
According to IndieWire, Netflix has paid $105 million for the global rights to the film, which will drop exclusively on the streaming service in 2019.
1 Yanıt Yanıtla +6
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There goes your life 2 yıl
10 seneye, netflix 300 milyon aboneyi görür bu platform
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tugares 2 yıl
Sonunda adamakıllı bir film geliyor anlaşılan. Gece gece bildiğin mutlu oldum ya la :D
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