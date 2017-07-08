Spotify sürüş modu özelliklerini test ediyor

Spotify kullanıcılarının başta Reddit olmak üzere birçok site üzerinden paylaştıkları bilgilere göre online müzik platformu yeni sürüş modu özelliklerini test ediyor. İsminden de anlaşılabildiği gibi sürücü koltuğunda oturan kişinin trafikteyken uygulamayı kolay bir şekilde kullanabilmesi amacıyla geliştirilen mod, kontrolü daha basit olan kullanıcı arayüzüne sahip. Bu arayüzde en çok göze çarpan özellikler arasında tuşların daha büyük olması ve uygulamanın sesli olarak çalan şarkının adını, sanatçısını söylemesi yer alıyor.

Mashable, konuyla alakalı olarak paylaştıkları haberde modun detayları hakkında bilgi alabilmek adına Spotify ile iletişime geçtiklerini fakat şirketin “Şu an paylaşılacak bir habere sahip değiliz.” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Spotify’ın sürüş modunu geliştirmesine National Highway Traffic Safety Administration tarafından paylaşılan kılavuzların katkı sağladığı tahmin ediliyor. Kurum, akıllı telefon üreticilerinden sürüş sırasında dikkat dağıtmayacak şekilde cihaz uygulamalarını ayarlamasını istemişti.

http://mashable.com/2017/07/07/spotify-new-drivingfeatures/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#Wu7cEwGHcgqI