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Spotify sürüş modu özelliklerini test ediyor

Bazı Reddit kullanıcılarının paylaştığı bilgilere göre Spotify, sürüş sırasında uygulamanın kullanımını kolaylaştıracak bazı yeni özellikleri test etmeye başladı. Şirket bu yöndeki iddialara cevap ver
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Spotify kullanıcılarının başta Reddit olmak üzere birçok site üzerinden paylaştıkları bilgilere göre online müzik platformu yeni sürüş modu özelliklerini test ediyor. İsminden de anlaşılabildiği gibi sürücü koltuğunda oturan kişinin trafikteyken uygulamayı kolay bir şekilde kullanabilmesi amacıyla geliştirilen mod, kontrolü daha basit olan kullanıcı arayüzüne sahip. Bu arayüzde en çok göze çarpan özellikler arasında tuşların daha büyük olması ve uygulamanın sesli olarak çalan şarkının adını, sanatçısını söylemesi yer alıyor.
 

Mashable, konuyla alakalı olarak paylaştıkları haberde modun detayları hakkında bilgi alabilmek adına Spotify ile iletişime geçtiklerini fakat şirketin “Şu an paylaşılacak bir habere sahip değiliz.” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

 

Spotify’ın sürüş modunu geliştirmesine National Highway Traffic Safety Administration tarafından paylaşılan kılavuzların katkı sağladığı tahmin ediliyor. Kurum, akıllı telefon üreticilerinden sürüş sırasında dikkat dağıtmayacak şekilde cihaz uygulamalarını ayarlamasını istemişti.


http://mashable.com/2017/07/07/spotify-new-drivingfeatures/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#Wu7cEwGHcgqI Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Evet bende denedim Bu özellik bana da açıldı. şöyle ki sağ alt köşede araba simgesi çıkıyor ve araç moduna geçiyor. burada daha büyük simgeler var ve her yapılan işlemi sesli olarak okuyor liste isimleri ve şarkılarda dahil jestlerle telefona bakmadan kullanmayı hedeflemişler.
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