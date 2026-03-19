    Spotify’dan ses kalitesini artıran yeni özellik: Exclusive Mode çıktı

    Spotify, Windows uygulaması için Exclusive Mode özelliğini yayınladı. Yeni mod, müzikleri DAC üzerinden bit-perfect şekilde ileterek daha saf ve kayıpsız bir dinleme deneyimi sunuyor.

    Dijital müzik tarafında rekabet yalnızca içerik kütüphanesiyle sınırlı kalmıyor. Son yıllarda platformlar, ses kalitesi tarafında da ciddi bir yarışa girmiş durumda. Özellikle kayıpsız ses ve donanım uyumu, bu rekabetin en kritik başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Spotify ise, bu alanda rakipsiz olacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.

    DAC ile kayıpsız ses

    "Exclusive Mode" adı verilen yeni mod, ilk etapta Windows için yayınlandı ve doğrudan ses kalitesine odaklanıyor. Bu modun temel amacı ise, müziği işlendiği haliyle, hiçbir müdahale olmadan kullanıcıya ulaştırmak. Bildiğiniz gibi normal kullanımda Windows, farklı uygulamalardan gelen sesleri birleştirmek için sinyale müdahale ediyor.

    Exclusive Mode aktif edildiğinde ise bu zincir tamamen ortadan kalkıyor. Spotify, sistemin ses işleme sürecini devre dışı bırakarak kontrolü doğrudan ele alıyor. Böylece müzik, harici bir DAC ya da ses kartına "bit-perfect" yani kayıpsız şekilde iletiliyor. Özellikle hi-fi ekipman kullanan kullanıcılar için bu fark doğrudan hissedilebilir olacak.

    Kötü haber şu ki, yeni özelliğin bazı sınırlamaları da beraberinde getirdiğini söyleyelim. Mod aktifken seçilen ses cihazı tamamen Spotify'a ayrılıyor. Yani aynı anda başka bir uygulamadan ses almak mümkün olmuyor. Ayrıca uygulama içindeki Automix, Crossfade, ekolayzer ve ses normalizasyonu gibi özellikler de devre dışı kalıyor.

    Peki Exclusive Modu'na nasıl ulaşılıyor? Özelliği kullanmak için uygulamanın güncel sürümüne geçmek ve ayarlar menüsünden çıkış cihazı seçildikten sonra Exclusive Mode'u aktif etmek yeterli. Şimdilik sadece Windows tarafında kullanılabilen özelliğin yakın gelecekte daha fazla platforma ulaşması bekleniyor. Net bir tarih paylaşılmamış olsa da, ilerleyen güncellemelerde macOS için destek görebiliriz.

    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

