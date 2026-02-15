Apple, sosyal medyadan Spotify'a mesaj yağdırdı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, geçtiğimiz ay Amerika ve diğer ülkelerdeki aboneleri için yeni fiyat artışını duyurmuştu. Zamlı fiyatlar abonelere yansıtılırken, Apple Music sosyal medyada Spotify'ın bu durumuyla dalga geçti.

Apple Music: Fiyatlarımız hala aynı

Aboneler yeni Spotify fiyatlarına sosyal medyada tepki gösterirken, Apple Music açık bir mesajla devreye girdi. Apple Music, X platformunda, “Bu arada, fiyatlarımız hala aynı.” şeklinde bir paylaşım yaptı. Mesaj açıkça fiyat artışından rahatsız olan kullanıcılara yönelikti.

Apple Müzik, 3 ay ücretsiz denemeyle geliyor

Apple Music, başka bir gönderisinde “Ayrılık zordur… ta ki Uzamsal Ses’e sahip olmayanlara kadar.” diye ekledi. Ardından, geçiş yapmayı düşünen kullanıcılara yönelik üçüncü bir mesaj yayınladı: “Yeni bir hayata başlamaya hazır mısınız? Her şeyinizi yanınızda götürün… hatta çalma listelerinizi bile. 3 ay boyunca ücretsiz deneyin. Şartlar uygun. Arkanıza bakmayın.”

Apple Music vs Spotify abonelik fiyatları Plan Spotify Apple Müzik Bireysel 99 TL 59,99 TL Öğrenci 55 TL 32,99 TL Aile 165 TL 99,99 TL Duo 135 TL -

Apple, ABD'de Apple Music için ilk ve tek fiyat artışını Ekim 2022'de gerçekleştirerek bireysel planın fiyatını aylık 10,99 dolara çıkardı. O zamandan beri fiyat değişmedi. Bireysel abonelik aylık 10,99 dolar, Aile üyeliği aylık 16,99 dolar, Öğrenci paketi aylık 5,99 dolar ücretlendiriliyor. Apple Music, Türkiye’de abonelik ücretine Mayıs 2025’te zam yaptı. Bireysel abonelik ücreti 39,99 TL’den 59,99 TL’ye yükseldi. Öğrenci aboneliği 19,99 TL’den 32,99 TL’ye; Aile aboneliği ise 59,99 TL’den 99,99 TL’ye çıktı.

Amerika'da Spotify Premium abonelik fiyatı 11,99 dolardan 12,99 dolara yükseldi. Spotify Duo planı 16,99 dolardan 18,99 dolara; Aile planı 19,99 dolardan 21,99 dolara; Öğrenci paketi 5,99 dolardan 6,99 dolara yükseldi. Spotify, Türkiye’de ise abonelik ücretlerine en son Ekim 2025’te zam yaptı. Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL yerine 99 TL’ye yükseldi. Öğrenci aboneliği 55 TL, Aile paketi 165 TL, Duo üyelik ise 135 TL olarak belirlendi.

Apple Music ayrıca üç aylık ücretsiz deneme süresi sunuyor. Ek olarak, yurt dışında Apple TV, Apple Arcade ve Apple News+'ı içeren Apple One planına dahil olarak sunuluyor.

