Spotify, yeni özelliğiyle müzik önerilerini iyileştiriyor

Tam Boyutta Gör Spotify Notlar özelliği, kullanıcıların müzik zevki profili üzerinde yazılı geri bildirimle doğrudan ayar yapmasına imkan tanıyacak şekilde ortaya çıktı. Tespit edilen kod dizelerine göre Spotify uygulamasının 9.1.28.385 sürümünde görünen bu özellik, Ana Sayfa’da görülen önerileri etkilemeyi hedefliyor. Mevcut sistemde kullanıcılar yalnızca şarkı veya çalma listelerini hariç tutarak algoritmayı dolaylı biçimde yönlendirebilirken Notlar özelliği yazılı ifadelerle daha net sinyaller vermeye olanak tanıyabilir.

Spotify'ın müzik zevki profili notları, ana sayfa önerilerini nasıl etkileyecek?

Halihazırda Spotify, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek bir Zevk Profili oluşturuyor. Bu profil, Discover Weekly gibi kişiselleştirilmiş listelerin yanı sıra yıl sonu özetleri ve Blend gibi sosyal dinleme deneyimlerinin temelini oluşturuyor. Sistem, dinlenen şarkıların türü, tekrar oranı ve etkileşim süresi gibi çok sayıda sinyali değerlendirerek öneri motorunu besliyor. Ancak bu yapı, kullanıcıların o anki ruh hali ya da geçici müzik tercihleri gibi bağlamsal değişkenleri her zaman doğru yorumlayamıyor.

Örneğin uyku müzikleri ya da odaklanma listeleri gibi işlevsel içerikler, algoritma tarafından kalıcı bir tercih olarak algılanabiliyor. Spotify, bu tür durumlarda kullanıcıların belirli şarkı veya çalma listelerini Zevk Profili’nden manuel olarak hariç tutmasına izin veriyor ve yapılan değişikliklerin 48 saat içinde öneri sistemine yansıdığını belirtiyor. Buna rağmen mevcut yöntem, yalnızca istenmeyen sinyalleri temizlemeye odaklanıyor. Kullanıcılar, "şu an elektronik müzik dinliyorum" ya da "son dönemde caz ağırlıklı tercihler yapıyorum" gibi doğrudan yönlendirmeler yapamıyor.

WhatsApp mesajlara spoiler özelliği geliyor 3 gün önce eklendi

Test aşamasındaki kod dizelerinde yer alan "Bize kendiniz hakkında daha fazla bilgi verin" ve "Notlarınız Ana Sayfada ne gördüğünüzü etkilemeye yardımcı olur" ifadeleri, sistemin serbest biçimli metin girişine dayanacağını gösteriyor. Örnek yer tutucu metin olarak görülen "Son zamanlarda çok fazla… dinliyorum" ifadesi, Spotify’ın kullanıcıdan aktif ve bilinçli bir geri bildirim beklediğine işaret ediyor. Bu yaklaşım, algoritmanın pasif veri toplama modelinden kısmen çıkarak kullanıcı beyanını da hesaba katacağı hibrit bir yapıya geçiş anlamına gelebilir.

Teknik açıdan bakıldığında, yazılı notların doğal dil işleme yöntemleriyle analiz edilmesi muhtemel görünüyor. Serbest metin girişleri, anahtar kelime çıkarımı ve bağlam analiziyle kategorize edilerek öneri sistemine ek sinyal sağlayabilir. Ancak kodda, oluşturulabilecek not sayısında ve her not için karakter sınırında kısıtlamalar olduğu anlaşılıyor. Bu durum, sistemin aşırı veri yüküyle karşılaşmasını önlemek ve daha net, kısa geri bildirimler almak amacıyla tasarlanmış olabilir. Eğer kullanıcı belirlenen sınırı aşarsa, yeni bir not eklemeden önce mevcut notlardan birini silmesi gerekecek. Silinen notun Zevk Profili üzerindeki etkisinin de azalacağı belirtiliyor.

Son olarak Notlar dışında, uygulama kodlarında Spotify Mesajlar için özel emoji tepkilerine dair ifadeler de tespit edildi. Halihazırda Spotify Mesajlar, sohbetlerde altı standart emoji ile tepki verme imkanı sunuyor. Yeni sistemin, kullanıcıların emoji tepkilerini özelleştirmesine izin verebileceği anlaşılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify, yeni özelliğiyle müzik önerilerini iyileştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: