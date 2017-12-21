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Spotify uygulamasını Linux'a yüklemek artık daha kolay

Spotify uygulaması artık Linux Mint, Manjaro, Debian, OpenSUSE, Solus ve Ubuntu gibi snap destekli işetim sistemlerine daha kolay kurulacak. Uygulamanın resmi snap paketi resmen yayınlandı.
1 yıl
2b
1
21
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Linux kullanıyorsanız, diğer platformlarda bulunan popüler bir uygulamayı veya hizmeti kullanamamanın ne kadar sinir bozucu bir durum olduğunu biliyorsunuzdur. Aslına bakılırsa Linux tabanlı işletim sistemleri günümüzde geliştiriciler tarafından giderek daha fazla destek görüyor. Dropbox, Skype ve Spotify gibi programların Linux tabanlı işletim sistemlerini resmen desteklemesi de bunun en net örneği.
Ayrıca Bkz. "Facebook iş ilanlarında yaşa bağlı ayrımcılığa izin vererek yasaları mı çiğnedi?"
Dünyanın en popüler dijital müzik hizmeti Spotify, uzun zamandır Linux tabanlı işletim sistemlerini destekliyor. Her ne kadar resmi uygulamayı yüklemek kolay olmasa da artık durum değişti. Spotify bundan böyle Linux Mint, Manjaro, Debian, OpenSUSE, Solus ve Ubuntu gibi Snap destekli işletim sistemlerine kolayca kurulabilecek şekilde snap paketi olarak indirilebiliyor.

Spotify Snap resmen yayınlandı

Snap paketlerini destekleyen bir Linux tabanlı işletim sistemi kullanıyorsanız Spotify Snap'i buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Diğer paketlere bağımlı olan .deb uzantılı dosyaların aksine snap paketleri kendi bağımlılıklarını pakete dahil ettiği için dosya boyutu daha büyük oluyor. Bu açıdan uygulamanın 167.5 MB boyutunda olduğunu hatırlatalım.
https://insights.ubuntu.com/2017/12/20/canonical-welcome-spotify-as-a-snap-for-linux-users/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen DSG1
DSG1
Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten beceremiyor, herkes yazılımcı yada power user değil, zaten bu tip toplam kullanıcı yüzde beş, on anca vardır. Bu kullanıcılar ile gönüllü geliştiriciler camialarında birlikte eğleniyorlar, açıkçası insanlar tekele mahkum kalıyor çünkü linux distroları bir alternatif değil, bakın sistem ticari olunca linux çekirdekli android'i nasıl da hemen zenginleştirdiler, sen paradan haber ver.

Yine saçma sapan bir yorum.
Öncelikle Android Linux çekirdeği kullanır sadece , onun dışında kendi paket yönetimi tamamen farklı. Ki zaten Linux sadece çekirdek , distrolar GNU/Linux'tır.
Bir sürü farklı taban var.
Arch , Debian , Debian'dan türeyen Ubuntu ve türevleri , Gentoo , Fedora vs vs.
Tabiki bunlarda genelde ya depoya bağımlı oluyordun ( ppa da dahil ) , ya da distro ayırt etmeden kurulum için tar gz kullanıyordun.
Şimdi bu sorunu aşmak için üç farklı seçenek mevcut.
Bu bahsedilen Spotify ppa ekleyerek kullanılabiliyordu ama ppa Ubuntu ve yine Ubuntu tabanı kullanan Mint gibi distrolarda çalışıyordu.
Diğerlerinin yazılım kanallarında ise kullanıcıların eklemesi ile mevcuttu.
Snap , Flatpak veya Appimage kullanarak artık distro ayırt etmeden yükleyebileceksin. Yanı bu exe muhabbeti gibi. Örneğin Rpcs3 appimage olarak Linux için mevcut. Vulkan kullanan PS3 emülatorü. İndirip tıklıyorsun sadece , Demon Souls oynuyorum bununla.
Linux dağıtımlarını kullanmak için yazılımcı olmaya da power user olmaya da gerek yok. ( Gentoo gibi uç dağıtımlar hariç )
Siz şuna hiç deneyimlemediğim ve yeni şeyler öğrenmeye tamamen kapalı olduğum için bana zor geliyor desenize.
Üç yıl önce bıraktım Windows'u , oyunumu da oynuyorum günlük işlerimi de hallediyorum.
İçinde yaşadığınız eko sistemin dışına çıkmaya hiç çaba sarf etmiyorsanız , yakınmaya ve Linux dağıtımlarına , kullanıcılarına giydirmeye gerek yok.
DSG1Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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tempestatem 1 yıl ***Leopard***
***Leopard***

DSG1
Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten beceremiyor, herkes yazılımcı yada power user değil, zaten bu tip toplam kullanıcı yüzde beş, on anca vardır. Bu kullanıcılar ile gönüllü geliştiriciler camialarında birlikte eğleniyorlar, açıkçası insanlar tekele mahkum kalıyor çünkü linux distroları bir alternatif değil, bakın sistem ticari olunca linux çekirdekli android'i nasıl da hemen zenginleştirdiler, sen paradan haber ver.

Yine saçma sapan bir yorum.
Öncelikle Android Linux çekirdeği kullanır sadece , onun dışında kendi paket yönetimi tamamen farklı. Ki zaten Linux sadece çekirdek , distrolar GNU/Linux'tır.
Bir sürü farklı taban var.
Arch , Debian , Debian'dan türeyen Ubuntu ve türevleri , Gentoo , Fedora vs vs.
Tabiki bunlarda genelde ya depoya bağımlı oluyordun ( ppa da dahil ) , ya da distro ayırt etmeden kurulum için tar gz kullanıyordun.
Şimdi bu sorunu aşmak için üç farklı seçenek mevcut.
Bu bahsedilen Spotify ppa ekleyerek kullanılabiliyordu ama ppa Ubuntu ve yine Ubuntu tabanı kullanan Mint gibi distrolarda çalışıyordu.
Diğerlerinin yazılım kanallarında ise kullanıcıların eklemesi ile mevcuttu.
Snap , Flatpak veya Appimage kullanarak artık distro ayırt etmeden yükleyebileceksin. Yanı bu exe muhabbeti gibi. Örneğin Rpcs3 appimage olarak Linux için mevcut. Vulkan kullanan PS3 emülatorü. İndirip tıklıyorsun sadece , Demon Souls oynuyorum bununla.
Linux dağıtımlarını kullanmak için yazılımcı olmaya da power user olmaya da gerek yok. ( Gentoo gibi uç dağıtımlar hariç )
Siz şuna hiç deneyimlemediğim ve yeni şeyler öğrenmeye tamamen kapalı olduğum için bana zor geliyor desenize.
Üç yıl önce bıraktım Windows'u , oyunumu da oynuyorum günlük işlerimi de hallediyorum.
İçinde yaşadığınız eko sistemin dışına çıkmaya hiç çaba sarf etmiyorsanız , yakınmaya ve Linux dağıtımlarına , kullanıcılarına giydirmeye gerek yok.

2005 yilindan beri linux kullanicisi olarak soyluyorum, bu sacma sapan yorumlari birakin artik.
2018 e giriyoruz ubuntu hala materyal tasarima gecmedi, bir yigin maymunluk, sacmalik da isin cabasi.
Distrolar guclerini birlestirmedikce linux cok geri kalacak.
Ubuntu ozellikle tasarim, ergonomi olarak cok geride.
***Leopard***DSG1Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet,...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DSG1 1 yıl
Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten beceremiyor, herkes yazılımcı yada power user değil, zaten bu tip toplam kullanıcı yüzde beş, on anca vardır. Bu kullanıcılar ile gönüllü geliştiriciler camialarında birlikte eğleniyorlar, açıkçası insanlar tekele mahkum kalıyor çünkü linux distroları bir alternatif değil, bakın sistem ticari olunca linux çekirdekli android'i nasıl da hemen zenginleştirdiler, sen paradan haber ver.
Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten beceremiyor, herkes y...
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4 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
loradona 1 ay
Arch'da hep basitti :)
"sudo yay -S spotify"
Arch dünyasına bekleriz arkadaşlar
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Daniel Kuso 1 ay
İyi
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DH Misafiri 2 ay
dediklarine katılmakla beraber bi de şu sıkıntı var: ubuntu debian ın paketlerini modifiye ediyor bu da sistemi kendimize göre yapılandırmaya çalışınca problemler çıkartmasına sebep oluyor, bu yüzden fedora ya geçiş yaptım
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SerdarS. 7 ay
Hiç bir şeyin snap olanını kurmayın kullanmayın kullandırtmayın, böyle saçmasapan bir paketleme yöntemi olamaz.
Nedenlerini sayayım tek tek
1. snap paketli uygulama geç açılır (hesap makinesi 10 saniyede açılıyor düşünün artık gerisini)
2. snap paketli bir uygulamaya güncelleme geldiğinde mevcut olanın üstüne güncellenmiyor, yeni olarak kuruyor eskiyide diskten silmiyor.
3. sistem temaları ile uyum sağlayamıyor, tarayıcı eklentileri sorunlu çalışıyor (opera snap kurmuştum ordan biliyorum)
4. sistemin açılışına etki edip açılışı bile yavaşlatıyor
5. sistem içinde ayrı bir sistem kurup kafasına göre takılıyor.
v.s v.s v.s
Ubuntu 18.10 betayı kullanıyorum gelişme vardır belki diye şu güne kadar gelen tüm güncellemeleri aldım yok, çöp ve leş ötesi değil.
Akıl var göz var nizam var kaç yıldır snap diye bi saçmalıkla uğraşılıyor, uygulama marketi denen yeri snap paketlerle doldurmuşlar, neyin ne olduğu bile değil, hiç haberiniz olmadan pat diye wine + windows programı kurabiliyorsunuz açıklama bile yok, linux uygulaması sandığınız şey windows programı olabiliyor..
Özet olarak snap çöpten daha öte bişeydir, deb paketten şaşmayın derim
1 Yanıt Yanıtla +1
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Aether 5 gün SerdarS.
Snap son kullanıcıların ağlaması ile ortaya çıkmış bir şey. Daha öncesi deb paketleri vardı.
deb öncesi ise karanlık devir. yaptığınız her şeyi iyi bilmek zorunda olduğunuz devir. Hangi paket hangi paket ile uyumsuzluk çıkarır bunlar nasıl çözülür bilmezseniz çalışmaz :D.
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INumber1OneI 1 yıl
sonunda beklenen şey geldi linux kullanıcıları için
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Kara Börü 1 yıl
standart kullanıcı internetten kod aramayla uğraşmamalı diye düşünüyorum. neden herşeyi arayüzden halletmeyelim? bas açılsın bas yüklensin bas kapansın işte. kurcalamak isteyen de yine kurcalasın ama istemeyen adamı niye mecbur bırakma çabası var?
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Bender B. Rodriquez 1 yıl
Steam kutuphanemde bikac windows oyun var. Onlar da linuxta calisabilir hale gelsin windowsu birdaha bilgisayarima kurmam bile
Deepin ile elementary os u cok begeniyorum. Zaten yapabilen kullansin uc satir komut yazmayi ogrenmekte zorlaniyorsa birisi hic denemeye bile kalkmasin
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
İyi de özgür yazılımın olayı burada zaten. İnsanlar kaynak kodun erişimine sahiptir ve gönüllerince değiştirip kendilerine en uygun yazılımı kullanabilirler. Debian çıktı, Ubuntu dedi ki "çok yavaş güncelleniyorsun", onu temel alan bir şey geliştirdi sık güncelleme verdi ve bunu tutan insanlar onun etrafında toplandı. Sonra birisi de dedi ki "Özgür yazılımdan uzaklaştı Ubuntu iyice Amazon falan var" aldı onun kodunu kendi istediklerini çıkardı ve kendi dağıtımınıüretti bu düşünceye sahip insanlar onun etrafında toplandı. Herkesin aynı dağıtımda toplanması Özgür Yazılım fikrine göre hem imkansız hem de daha fazla zaman kaybı, fikir ayrılıklarını çözümle
1 Yanıt Yanıtla +1
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tempestatem 1 yıl Guest-9E354C1A9
themky
İyi de özgür yazılımın olayı burada zaten. İnsanlar kaynak kodun erişimine sahiptir ve gönüllerince değiştirip kendilerine en uygun yazılımı kullanabilirler. Debian çıktı, Ubuntu dedi ki "çok yavaş güncelleniyorsun", onu temel alan bir şey geliştirdi sık güncelleme verdi ve bunu tutan insanlar onun etrafında toplandı. Sonra birisi de dedi ki "Özgür yazılımdan uzaklaştı Ubuntu iyice Amazon falan var" aldı onun kodunu kendi istediklerini çıkardı ve kendi dağıtımınıüretti bu düşünceye sahip insanlar onun etrafında toplandı. Herkesin aynı dağıtımda toplanması Özgür Yazılım fikrine göre hem imkansız hem de daha fazla zaman kaybı, fikir ayrılıklarını çözümle

Üstad, ubu 16.04 unity kullaniyorum, flat tema, numix flat yuvarlak ikon takimi ve unity tweaks ile tam.istedigim.gibi bir masaustu deneyimi elde ediyorum.
Ne vardi ubuntu 16.04 default olarak su halde gelseydi. En azindan su halde gelmese, modern arayuzle gelse ona da eyvallah.
Simdi cevap gelecek, kendin kurabilirsin, degistirebilirsin, iyi de normal kullanici icin zor seyler bunlar, ben yaptim ama herkes yapabilir diye bir kaide yok. Bir suru sudo komutu vesaire.
Lafa gelince insanlara hadi linuxa gecin diyoruz ama insanlari sogutan nedenleri ortadan kaldirmiyoruz.
Linux 2007-2010 arasi ivmesinden cok uzakta, distrolar cogaldikca cogaldi, degisim ve gelisim yavasladi.
Bir projeye atiyorum 300 kisi ilgileniyorsa artik 10 projeye 50ser kisi ilgileniyor. Guc cok dagildi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
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tempestatem 1 yıl
En basitinden soyluyorum, bugun, açık kaynak olarak windows ya da mac os profesyonelliginde bir font bulamazsiniz.
Halen gelistiremediler. 120 cesit font var linux dagitimlarinda, pratikte hepsi cok cirkin, egreti, amatorce.
Ha kullaniyormuyuz kullaniyoruz orasi ayri, ama yil 2018 oldu be.
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DSG1 1 yıl
Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten beceremiyor, herkes yazılımcı yada power user değil, zaten bu tip toplam kullanıcı yüzde beş, on anca vardır. Bu kullanıcılar ile gönüllü geliştiriciler camialarında birlikte eğleniyorlar, açıkçası insanlar tekele mahkum kalıyor çünkü linux distroları bir alternatif değil, bakın sistem ticari olunca linux çekirdekli android'i nasıl da hemen zenginleştirdiler, sen paradan haber ver.
3 Yanıt Yanıtla +9
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***Leopard*** 1 yıl DSG1
DSG1
Yıl olmuş 2018 hala daha linux distrolarında program kurulumu yapmak son kullanıcı için bir eziyet, eziyeti geçtim sıradan kullanıcı zaten beceremiyor, herkes yazılımcı yada power user değil, zaten bu tip toplam kullanıcı yüzde beş, on anca vardır. Bu kullanıcılar ile gönüllü geliştiriciler camialarında birlikte eğleniyorlar, açıkçası insanlar tekele mahkum kalıyor çünkü linux distroları bir alternatif değil, bakın sistem ticari olunca linux çekirdekli android'i nasıl da hemen zenginleştirdiler, sen paradan haber ver.

Yine saçma sapan bir yorum.
Öncelikle Android Linux çekirdeği kullanır sadece , onun dışında kendi paket yönetimi tamamen farklı. Ki zaten Linux sadece çekirdek , distrolar GNU/Linux'tır.
Bir sürü farklı taban var.
Arch , Debian , Debian'dan türeyen Ubuntu ve türevleri , Gentoo , Fedora vs vs.
Tabiki bunlarda genelde ya depoya bağımlı oluyordun ( ppa da dahil ) , ya da distro ayırt etmeden kurulum için tar gz kullanıyordun.
Şimdi bu sorunu aşmak için üç farklı seçenek mevcut.
Bu bahsedilen Spotify ppa ekleyerek kullanılabiliyordu ama ppa Ubuntu ve yine Ubuntu tabanı kullanan Mint gibi distrolarda çalışıyordu.
Diğerlerinin yazılım kanallarında ise kullanıcıların eklemesi ile mevcuttu.
Snap , Flatpak veya Appimage kullanarak artık distro ayırt etmeden yükleyebileceksin. Yanı bu exe muhabbeti gibi. Örneğin Rpcs3 appimage olarak Linux için mevcut. Vulkan kullanan PS3 emülatorü. İndirip tıklıyorsun sadece , Demon Souls oynuyorum bununla.
Linux dağıtımlarını kullanmak için yazılımcı olmaya da power user olmaya da gerek yok. ( Gentoo gibi uç dağıtımlar hariç )
Siz şuna hiç deneyimlemediğim ve yeni şeyler öğrenmeye tamamen kapalı olduğum için bana zor geliyor desenize.
Üç yıl önce bıraktım Windows'u , oyunumu da oynuyorum günlük işlerimi de hallediyorum.
İçinde yaşadığınız eko sistemin dışına çıkmaya hiç çaba sarf etmiyorsanız , yakınmaya ve Linux dağıtımlarına , kullanıcılarına giydirmeye gerek yok.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-9E354C1A9 1 yıl DSG1
Aslında burada sıkıntı dağıtımlarda veya Linux'da değil yazılım geliştiren insanlarda. Linux'da en popüler dağıtımlar genelde Debian tabanlı ve *.deb paketleri çift tıklama ile kolaylıkla kurulabiliyor ekstra hiçbir komuta gerek kalmadan. Keza Snap paketleri de böyle ama burada uygulamayı yazanların tercihine bırakılmış bir durum var Windows'da da bu durum böyle. Bazı programlar *.zip arşivlerinde dağıtılır ve sen istediğin yere çıkarır kullanırsın. Ama Windows'da kayıt defteri güncellemeleri, .dll gibi gereksinimler geliştiricileri yükleyiciye zorluyor, Linux'da böyle dertler yok. Spotify bu zamana kadar Linux için bir sayfada üç komut veriyordu ve o komutları kopyala-yapıştır ile terminale girdiğinide programın hemen yükleniyordu, şimdi Snap'e geçmeleri onların yararına, Linux dağıtımları ne bir şey kazanıyor ne de kaybediyor.
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MRTCVK 1 yıl DSG1
En son linux'u ne zaman kullandınız acaba şu an çoğu linux sürümüne çok basit bir şekilde program yükleyebiliyorsunuz, tıpkı uygulama marketi gibi yüklemek istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz bunu yükle diyorsunuz ve program bilgisayarınıza yüklendi.
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