Spotify uygulamasını Linux'a yüklemek artık daha kolay

Linux kullanıyorsanız, diğer platformlarda bulunan popüler bir uygulamayı veya hizmeti kullanamamanın ne kadar sinir bozucu bir durum olduğunu biliyorsunuzdur. Aslına bakılırsa Linux tabanlı işletim sistemleri günümüzde geliştiriciler tarafından giderek daha fazla destek görüyor. Dropbox, Skype ve Spotify gibi programların Linux tabanlı işletim sistemlerini resmen desteklemesi de bunun en net örneği.

Ayrıca Bkz.

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Dünyanın en popüler dijital müzik hizmeti Spotify, uzun zamandır Linux tabanlı işletim sistemlerini destekliyor. Her ne kadar resmi uygulamayı yüklemek kolay olmasa da artık durum değişti. Spotify bundan böyle Linux Mint, Manjaro, Debian, OpenSUSE, Solus ve Ubuntu gibi Snap destekli işletim sistemlerine kolayca kurulabilecek şekilde snap paketi olarak indirilebiliyor.

Spotify Snap resmen yayınlandı

https://insights.ubuntu.com/2017/12/20/canonical-welcome-spotify-as-a-snap-for-linux-users/

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