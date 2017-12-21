Spotify uygulamasını Linux'a yüklemek artık daha kolay

Haber Editörü
Linux kullanıyorsanız, diğer platformlarda bulunan popüler bir uygulamayı veya hizmeti kullanamamanın ne kadar sinir bozucu bir durum olduğunu biliyorsunuzdur. Aslına bakılırsa Linux tabanlı işletim sistemleri günümüzde geliştiriciler tarafından giderek daha fazla destek görüyor. Dropbox, Skype ve Spotify gibi programların Linux tabanlı işletim sistemlerini resmen desteklemesi de bunun en net örneği.Ayrıca Bkz. "Facebook iş ilanlarında yaşa bağlı ayrımcılığa izin vererek yasaları mı çiğnedi?"
Dünyanın en popüler dijital müzik hizmeti Spotify, uzun zamandır Linux tabanlı işletim sistemlerini destekliyor. Her ne kadar resmi uygulamayı yüklemek kolay olmasa da artık durum değişti. Spotify bundan böyle Linux Mint, Manjaro, Debian, OpenSUSE, Solus ve Ubuntu gibi Snap destekli işletim sistemlerine kolayca kurulabilecek şekilde snap paketi olarak indirilebiliyor.
Spotify Snap resmen yayınlandıSnap paketlerini destekleyen bir Linux tabanlı işletim sistemi kullanıyorsanız Spotify Snap'i buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Diğer paketlere bağımlı olan .deb uzantılı dosyaların aksine snap paketleri kendi bağımlılıklarını pakete dahil ettiği için dosya boyutu daha büyük oluyor. Bu açıdan uygulamanın 167.5 MB boyutunda olduğunu hatırlatalım.
https://insights.ubuntu.com/2017/12/20/canonical-welcome-spotify-as-a-snap-for-linux-users/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine saçma sapan bir yorum.
Öncelikle Android Linux çekirdeği kullanır sadece , onun dışında kendi paket yönetimi tamamen farklı. Ki zaten Linux sadece çekirdek , distrolar GNU/Linux'tır.
Bir sürü farklı taban var.
Arch , Debian , Debian'dan türeyen Ubuntu ve türevleri , Gentoo , Fedora vs vs.
Tabiki bunlarda genelde ya depoya bağımlı oluyordun ( ppa da dahil ) , ya da distro ayırt etmeden kurulum için tar gz kullanıyordun.
Şimdi bu sorunu aşmak için üç farklı seçenek mevcut.
Bu bahsedilen Spotify ppa ekleyerek kullanılabiliyordu ama ppa Ubuntu ve yine Ubuntu tabanı kullanan Mint gibi distrolarda çalışıyordu.
Diğerlerinin yazılım kanallarında ise kullanıcıların eklemesi ile mevcuttu.
Snap , Flatpak veya Appimage kullanarak artık distro ayırt etmeden yükleyebileceksin. Yanı bu exe muhabbeti gibi. Örneğin Rpcs3 appimage olarak Linux için mevcut. Vulkan kullanan PS3 emülatorü. İndirip tıklıyorsun sadece , Demon Souls oynuyorum bununla.
Linux dağıtımlarını kullanmak için yazılımcı olmaya da power user olmaya da gerek yok. ( Gentoo gibi uç dağıtımlar hariç )
Siz şuna hiç deneyimlemediğim ve yeni şeyler öğrenmeye tamamen kapalı olduğum için bana zor geliyor desenize.
Üç yıl önce bıraktım Windows'u , oyunumu da oynuyorum günlük işlerimi de hallediyorum.
İçinde yaşadığınız eko sistemin dışına çıkmaya hiç çaba sarf etmiyorsanız , yakınmaya ve Linux dağıtımlarına , kullanıcılarına giydirmeye gerek yok.
2005 yilindan beri linux kullanicisi olarak soyluyorum, bu sacma sapan yorumlari birakin artik.
2018 e giriyoruz ubuntu hala materyal tasarima gecmedi, bir yigin maymunluk, sacmalik da isin cabasi.
Distrolar guclerini birlestirmedikce linux cok geri kalacak.
Ubuntu ozellikle tasarim, ergonomi olarak cok geride.