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Facebook iş ilanlarında yaşa bağlı ayrımcılığa izin vererek yasaları mı çiğnedi?

Sosya medya devi Facebook'un kendi platformunda bazı şirketlerin belirli yaş gruplarıyla sınırlı işe alım ilanlarının yayınlanmasına izin vererek yasalara aykırı davrandığı iddia ediliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Birkaç büyük şirketin Facebook'ta yalnızca belirli bir yaş grubunun görebildiği iş ilanları yayınladıkları ve belirlenen yaş aralığından daha büyük kişilerin bu ilanları görmesini engelledikleri ortaya çıktı.
ABD merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş ProPublica ve The New York Times'ın ortak araştırması Verizon, Amazon, Goldman Sachs, UPS ve Target gibi şirketlerin Facebook üzerinden belirli yaş gruplarıyla sınırlı işe alım ilanları yayınladıklarını gözler önüne sermiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16 milyon takipçisiyle paylaştı"
Washington'da görev yapan iş hukuku avukatı Debra Katz konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
"Reklamverenlerin mesajlarını geri dönüş alabilecekleri en uygun kitleye ulaştırma yeteneği Facebook'un iş modelinin temel taşıdır. Ancak sistemi, iş ilanlarını yalnızca belirli yaş gruplarına göstermek için kullanmak, daha yaşlı çalışanlarla ilgili bir adaletsizliğin olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum açıkça yasalara aykırı" dedi.

Facebook: Yaşa bağlı ayrımcılık iddialarını reddediyoruz

ABD'nin 1967 tarihinde çıkardığı Çalışma Hayatında Yaş Ayrımcılığı Yasası, işe alım sürecinde veya iş hayatında 40 yaş ve üstü kişilere yönelik önyargıları yasaklamış durumda. Facebook Reklam Ürünleri Başkan Yardımcısı Rob Goldman ProPublica'ya yaptığı açıklamada, "Bu reklamların ayrımcı olduğuna dair iddiaları tamamen reddediyoruz" dedi.
Goldman ayrıca Çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini, işe alımlarda yaşa dayalı hedeflemenin kabul görmüş bir endüstri uygulaması olduğunu ve bunun da her yaştan insanın iş bulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

https://www.propublica.org/article/facebook-ads-age-discrimination-targeting Yorum Yaz
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Tensi 1 yıl en beğenilen
Adamlar 40 yas demisler, Turkiye'de 25 yas uzerinde olunca alaninda uzman degilseniz siradan isci olarak is bulmaniz cok zor. Hatta devlet kurumu olan Is-Kur da bile bu ayrim yapilir. Aramizda bayagi fark var, sonra bati bizi gisganiyu goprulerimizi cekemiyu diye aglarsiniz.
Adamlar 40 yas demisler, Turkiye'de 25 yas uzerinde olunca alaninda uzman degilseniz siradan isci olarak is bulmaniz cok zor. Hatta devlet kurumu olan Is-Kur da...
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gxhero 1 yıl
25 yaşını aşmamış 10yıl tecrübe isteyen ilan gördüm lan ben, bu haberleri yapan ya Türkiye de yaşamıyor yada sen neyin peşindesin olum :]
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Tensi 1 yıl en beğenilen
Adamlar 40 yas demisler, Turkiye'de 25 yas uzerinde olunca alaninda uzman degilseniz siradan isci olarak is bulmaniz cok zor. Hatta devlet kurumu olan Is-Kur da bile bu ayrim yapilir. Aramizda bayagi fark var, sonra bati bizi gisganiyu goprulerimizi cekemiyu diye aglarsiniz.
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