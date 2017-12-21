Facebook iş ilanlarında yaşa bağlı ayrımcılığa izin vererek yasaları mı çiğnedi?

Birkaç büyük şirketin Facebook'ta yalnızca belirli bir yaş grubunun görebildiği iş ilanları yayınladıkları ve belirlenen yaş aralığından daha büyük kişilerin bu ilanları görmesini engelledikleri ortaya çıktı.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş ProPublica ve The New York Times'ın ortak araştırması Verizon, Amazon, Goldman Sachs, UPS ve Target gibi şirketlerin Facebook üzerinden belirli yaş gruplarıyla sınırlı işe alım ilanları yayınladıklarını gözler önüne sermiş durumda.

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Washington'da görev yapan iş hukuku avukatı Debra Katz konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Reklamverenlerin mesajlarını geri dönüş alabilecekleri en uygun kitleye ulaştırma yeteneği Facebook'un iş modelinin temel taşıdır. Ancak sistemi, iş ilanlarını yalnızca belirli yaş gruplarına göstermek için kullanmak, daha yaşlı çalışanlarla ilgili bir adaletsizliğin olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum açıkça yasalara aykırı" dedi.

Facebook: Yaşa bağlı ayrımcılık iddialarını reddediyoruz

ABD'nin 1967 tarihinde çıkardığı Çalışma Hayatında Yaş Ayrımcılığı Yasası, işe alım sürecinde veya iş hayatında 40 yaş ve üstü kişilere yönelik önyargıları yasaklamış durumda. Facebook Reklam Ürünleri Başkan Yardımcısı Rob Goldman ProPublica'ya yaptığı açıklamada, "Bu reklamların ayrımcı olduğuna dair iddiaları tamamen reddediyoruz" dedi.

Goldman ayrıca Çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini, işe alımlarda yaşa dayalı hedeflemenin kabul görmüş bir endüstri uygulaması olduğunu ve bunun da her yaştan insanın iş bulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

https://www.propublica.org/article/facebook-ads-age-discrimination-targeting