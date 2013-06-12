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Square Enix imzalı Bloodmasque, iOS platformu için geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Square Enix imzalı Bloodmasque, iOS platformu için geliyor
Final Fanstasy serisinin yaratıcı ismi Square Enix, iOS platformu için geliştirdiği Bloodmasque'in duyurusunu E3'te gerçekleştirdi.

Bloodmasque ile birlikte mobil oyuncuları 19. yüzyılın Paris'inde yaşayan bir vampir avcısının hikayesine ortak edecek olan Square Enix, bunu yaparkende aksiyon ve RPG dinamiklerinden faydalanacak. 

Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen Bloodmasque'in dikkat çeken özelliği ise, sahip olduğu yüz analiz sistemi. Bu sistem sayesinde oyun, oyuncunun yüzünü analiz ederek karaktere aktarabilecek.

Bloodmasque'in nasıl bir oynanışa sahip olacağı ise, henüz netlik kazanmış değil. Ancak, tanıtım videosuna bakacak olursak mücadele anları Infinity Blade benzeri bir yapıda olacak gibi görünüyor. Şu an için kesin bir çıkış tarihi bulunmayan Bloodmasque'in yaz ayları içerisinde yayınlanacağını belirtiliyor. 

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Pondera 6 yıl
Grafik anlamında şimdikilerden pek faklı olmayacağı belli o yüzden konu ön plana çıkacaktır. Kendi yüzünü ekleme olayı bayağı güzel ama sırf onun için de oyun alacak değilim, bekleyip nasıl birşey olacağını göreceğiz.
Oynanışa gelince Square Enix yaptığına göre kendi dövüş stillerini kullanıyordur bence. FF serisini oynamış olan varsa bilir. Infinity Blade tarzı dediğiniz şey iğrenç birşey. Sağa kır, sola kır, vur. Anlamsız, gereksiz.. I.B. ile başlayıp bitmiş bir türdür benim için, para verseniz anca oynarım o tarzı. :)
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Bir internet kullanıcısı 6 yıl
İnfinity blade çıkalı 2-3 yıl olmuş onun benzeri bir sürü oyun çıktı hiçbirisi o kaliteye ulaşamadı.Özellikle infinity blade 2 grafikleri inanılmaz.Oyun sanki gelecekten gelmiş gibi.
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anelka39 6 yıl
Guzelmis
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Kitmaker 6 yıl
Oynanış hikaye hep alışık olduğumuz oyunlar. Ama yüz tanıma sistemi sayesinde rakiplerinden sıyrılıyor. Benzeri Gameloft glu vs oyunlarını artık indirmiyorum bile ama bunu oynarım.
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CertificatedStaff 6 yıl
Harika lan
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