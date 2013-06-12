Square Enix imzalı Bloodmasque, iOS platformu için geliyor

Final Fanstasy serisinin yaratıcı ismi Square Enix, iOS platformu için geliştirdiği Bloodmasque'in duyurusunu E3'te gerçekleştirdi.





Bloodmasque ile birlikte mobil oyuncuları 19. yüzyılın Paris'inde yaşayan bir vampir avcısının hikayesine ortak edecek olan Square Enix, bunu yaparkende aksiyon ve RPG dinamiklerinden faydalanacak.





Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen Bloodmasque'in dikkat çeken özelliği ise, sahip olduğu yüz analiz sistemi. Bu sistem sayesinde oyun, oyuncunun yüzünü analiz ederek karaktere aktarabilecek.





Bloodmasque'in nasıl bir oynanışa sahip olacağı ise, henüz netlik kazanmış değil. Ancak, tanıtım videosuna bakacak olursak mücadele anları Infinity Blade benzeri bir yapıda olacak gibi görünüyor. Şu an için kesin bir çıkış tarihi bulunmayan Bloodmasque'in yaz ayları içerisinde yayınlanacağını belirtiliyor.