Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor

Gelişen teknolojiler daha ileri düzey ve maliyetli altyapılarda çok daha yüksek hızda bağlantı imkanı tanıyor. Bazı çalışmalar ise mevcut altyapıları iyileştirmeye çalışıyor. Bakır kablolarda 8Gbps hızlarından sonra Ethernet kablolarda da önemli bir iyileşme var.

IEEE tarafından yapılan açıklamaya göre yaygın kullanımda olan Cat 5a ve Cat 6 kablolar üzerinden 5Gpbs seviyesine kadar hızlar mümkün olacak. Bir süredir denemeleri yapılan 802.3bz standardı artık resmi olarak kullanıma sunuluyor.

Normalde mevcut kablolar üzerinden 1Gpbs hızlara erişilebiliyordu. Daha maliyetli Cat 6a ve Cat 7 kablolar üzerinden ise 10Gbps hızlar mümkündü ancak bir ara çözüm bulunmuyordu. Daha yüksek hızlar isteyen kurumlar veya işyerleri ise büyük maliyetlerin altına girmekten kaçınıyordu veya 6.5Gbps hızlarına ulaşabilen WiFi AC standardı ile soruna çare bulunmaya çalışılıyordu.

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IEEE yeni standart ile ara bir çözüm bulmuş oldu. Standart ayrıca 2.5G/5GBASE-T veya sadece 2.5 ve 5 Gigabit Ethernet olarak da isimlendiriliyor. Kabloya göre hızlar da değişiyor. Cat 5a üzerinden 2.5 Gbps, Cat 6 üzerinden de 5Gbps hızlarına erişilebiliyor.

Yeni standardın tek bir dezavantajı var o da kısa mesafelerde geçerli olması. 100 veya 200 MHz frekansını kullandığı için dış şartlardan çok etkilenmiyor ancak en fazla 100 metreye kadar etkili olabiliyor. Bu bakımdan bu standardı kullanmak isteyenlerin mesafe şartını gözlemesi gerekiyor. Bunun yanında belirli bir seviyeye kadar enerji aktarımı da yapabiliyor.

IEEE yeni standart için donanım değişikliğine gitme gereksinimi olmadığını ve yazılım güncellemeleri yoluyla uygulanmasını sağlamak istediklerini belirtiyor. Yani mevcut Cat 5a ve Cat 6 altyapıları yeni standarda kolayca uyum sağlayabilecek. Bununla birlikte kurumsal tarafta yeni standardın daha hızlı entegre edileceği ifade ediliyor. Son kullanıcı ekipmanlarının geçiş yapması ise biraz zaman alacak.