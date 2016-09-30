Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor

Mevcut altyapılarda en çok kullanılan kablo çeşitleri olan Cat 5a ve Cat 6 için önemli bir gelişme var. IEEE kurumu 802.3bz standardı ile hızları 5Gbps seviyesine çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
11
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor

Gelişen teknolojiler daha ileri düzey ve maliyetli altyapılarda çok daha yüksek hızda bağlantı imkanı tanıyor. Bazı çalışmalar ise mevcut altyapıları iyileştirmeye çalışıyor. Bakır kablolarda 8Gbps hızlarından sonra Ethernet kablolarda da önemli bir iyileşme var.

IEEE tarafından yapılan açıklamaya göre yaygın kullanımda olan Cat 5a ve Cat 6 kablolar üzerinden 5Gpbs seviyesine kadar hızlar mümkün olacak. Bir süredir denemeleri yapılan 802.3bz standardı artık resmi olarak kullanıma sunuluyor.

Normalde mevcut kablolar üzerinden 1Gpbs hızlara erişilebiliyordu. Daha maliyetli Cat 6a ve Cat 7 kablolar üzerinden ise 10Gbps hızlar mümkündü ancak bir ara çözüm bulunmuyordu. Daha yüksek hızlar isteyen kurumlar veya işyerleri ise büyük maliyetlerin altına girmekten kaçınıyordu veya 6.5Gbps hızlarına ulaşabilen WiFi AC standardı ile soruna çare bulunmaya çalışılıyordu.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan Nesnelerin İnterneti için iki yeni yonga seti"

IEEE yeni standart ile ara bir çözüm bulmuş oldu. Standart ayrıca 2.5G/5GBASE-T veya sadece 2.5 ve 5 Gigabit Ethernet olarak da isimlendiriliyor. Kabloya göre hızlar da değişiyor. Cat 5a üzerinden 2.5 Gbps, Cat 6 üzerinden de 5Gbps hızlarına erişilebiliyor.

Yeni standardın tek bir dezavantajı var o da kısa mesafelerde geçerli olması. 100 veya 200 MHz frekansını kullandığı için dış şartlardan çok etkilenmiyor ancak en fazla 100 metreye kadar etkili olabiliyor. Bu bakımdan bu standardı kullanmak isteyenlerin mesafe şartını gözlemesi gerekiyor. Bunun yanında belirli bir seviyeye kadar enerji aktarımı da yapabiliyor.

IEEE yeni standart için donanım değişikliğine gitme gereksinimi olmadığını ve yazılım güncellemeleri yoluyla uygulanmasını sağlamak istediklerini belirtiyor. Yani mevcut Cat 5a ve Cat 6 altyapıları yeni standarda kolayca uyum sağlayabilecek. Bununla birlikte kurumsal tarafta yeni standardın daha hızlı entegre edileceği ifade ediliyor. Son kullanıcı ekipmanlarının geçiş yapması ise biraz zaman alacak. 

 

http://arstechnica.co.uk/gadgets/2016/09/5gbps-ethernet-standard-details-8023bz/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WarSaw 3 yıl
o değilde ddos cu kavşakların kökünü kurutacak bir teknolojik geliştirme yapmalarının vakti geldide geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl
haberi okumadan cevaplıyorum ttnet; biz o hızı aşağı çekeriz :)
edit: haberi bi ara okurum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavyClocker 3 yıl
Kablosuz bağlantıların son kullanıcı için kablolu hızları geçmiş olması çok can sıkıcı geliyordu. Kaç firma gerçekten geriye dönük destek sağlayacak çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl
Birleşik Krallık ta hyperoptic bağlanırken işe yarayabilir. Ama Türkiye'de 10 mbit bile zor alındığı için uzun yıllar böyle yeni şeylere ihtiyacımız olmayacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
ne kadar verimli olur tartışma konusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 3 yıl
O değilde yıl oldu 2016 hala internet elektrik kabloyla ne zaman çağ atlıcaz sıktı bu yüzyıl :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Bildiğim kadarıyla vaad edilen hız mesafeleri genelde 0-100 metre arası. Yani 100Mbit, 1000Mbit, 5Gbit değerleri max. 100 metrede elde edilen değerler. Mesafe artmaya başladıkça hız düşecektir. Tabi bu saydıklarım biz ev/ofis kullanıcılarının ağ bağlantısı (artık standartı neyse). Hani max 1 metrede de max 1000Mbit sunan farklı standartlarda mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 3 yıl
arkadaşlarında belirttiği gibi çalışır ama kısa mesafeli çalışır bu değerler cat7 ile belki mesafe daha uzun yapılabilir kesiti bayağı bi büyük. fiber gibi kayıpsız noktadan noktaya veri transferi uzun mesafede imkansız radyo frekansı bile sınırlı durumda sözde ama sınırlı ise yüzbinlerce km ötedeki uydudan data nasıl geliyor öyle is demek lazım gerçek zamanlı 10 gb geliyor ve gidiyor data biz daha dibimizde gerçek 300 mb data transferini başaramıyoruz kablosuz ile gerçek zamanlı. en yüksek görebildiğim kablosuzda data transferi 75 mb/sn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 3 yıl
arkadaşlarında belirttiği gibi çalışır ama kısa mesafeli çalışır bu değerler cat7 ile belki mesafe daha uzun yapılabilir kesiti bayağı bi büyük. fiber gibi kayıpsız noktadan noktaya veri transferi uzun mesafede imkansız radyo frekansı bile sınırlı durumda sözde ama sınırlı ise yüzbinlerce km ötedeki uydudan data nasıl geliyor öyle is demek lazım gerçek zamanlı 10 gb geliyor ve gidiyor data biz daha dibimizde gerçek 300 mb data transferini başaramıyoruz kablosuz ile gerçek zamanlı. en yüksek görebildiğim kablosuzda data transferi 75 mb/sn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 3 yıl
twisted pair cat6 da 10gbit veri taşır ama 45 metreye kadar olan mesafelerde. Daha bugün tsm serverdan bakır switche doğru 10x2=20gbit-LACP bonding olarak konfigüre ettim ve canavar gibide çalışıyor (mesafe 10metre )
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4379 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ethernet, ieee ve
5 etiket daha 802.3bz Ağ Ürünleri Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kaçak iPhone 7’ler Türkiye’ye girerken gümrükte yakalandı 3 yıl Karayip Korsanları 5'ten ilk fragman: Dead Men Tell No Tales 3 yıl Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü 3 yıl Toyota teknolojiyi kullanmadan önce otonom araçlarının 8.8 milyar mil test edilmesi gerektiğine inanıyor 3 yıl Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı 3 yıl Google Allo bir hafta içerisinde 5 milyon indirme sayısına ulaştı 3 yıl USB Tip-C üzerinden ses aktarım standardı tanımlandı 3 yıl Facebook, "Messenger Day" ile Snapchat'i kopyalamaya hazırlanıyor 3 yıl Mobilite: iPhone 7 ülkemiz fiyatları, Andromeda işletim sistemi ve dahası... 3 yıl HBO'nun yeni dizisi Westworld, sanal gerçekliğin karanlık yüzünü inceliyor 3 yıl Alfa Romeo orta boy SUV Stelvio sonrası büyük boy bir SUV modeli piyasaya sürecek 3 yıl FaceTime yüzünden Apple’a tazminat cezası 3 yıl Xiaomi Redmi 3S Plus resmiyet kazandı 3 yıl Apple'a sinirlenen adam mağazadaki iPhone ve Macbook’ları parçaladı 3 yıl TP-Link C5 Max akıllı telefon incelemesi "Neffos Serisinin Abisi" 3 yıl Samsung Galaxy A8 2016 duyuruldu 3 yıl Google Bilim Fuarı 2016'da ödül alarak göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci: İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer 3 yıl Usta yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, VR filmi çekiyor 3 yıl Nvidia GTX 1050 ikiye bölünüyor 3 yıl Razer’dan Kraken Pro V2 ve Kraken 7.1 V2 oyuncu kulaklıkları 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor Sonraki 2si1 "insanlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Uzay aracı Rosetta kuyruklu yıldıza çarparak veda etti 3 yıl Yenilenen Google Apps artık "G Suite" ismiyle hizmet verecek 3 yıl iPhone 7 Plus Altın ve Siyah Rengi Kutu Açılış Videosu 3 yıl AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor 3 yıl GoPro Karma drone ön inceleme videosu 3 yıl Mobilde 2G şebekeleri yolun sonuna geldi 3 yıl Samsung, LG ve Vizio televizyon enerji testlerinde hile yapmakla suçlanıyorlar 3 yıl Renault Trezor: geleceğin tasarım anlayışına ışık tutan otomobil 3 yıl Apple, Çin'de büyük bir Ar-Ge merkezi açıyor 3 yıl iPhone 7 için kulaklık adaptörü ve yedek batarya bir arada 3 yıl iPhone 7 ve Apple Watch, 7 Ekim’den itibaren Turkcell’de ön siparişe çıkıyor 3 yıl iOS 10′un hızlı yükselişi sürüyor: İki hafta içerisinde iOS 9′u geride bıraktı 3 yıl Qualcomm’dan Nesnelerin İnterneti için iki yeni yonga seti 3 yıl Hidrojen ile çalışan ilk yolcu treni Almanya'da tanıtıldı 3 yıl Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser, Birleşmiş Milletler için uçacak 3 yıl Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek 3 yıl Mesajlar uygulaması Apple’ın takibinde 3 yıl Citroen C3 yenilendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim