iPhone 15 serisi USB-C üzerinden video çıkışı yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 serisi, birçok açıdan Apple’ın en dikkat çekici akıllı telefon güncellemesinden biri olmayı başardı. USB-C’ye sahip ilk iPhone modelleri olan bu cihazların USB-C yetenekleri hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

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iPhone 15 serisi HDMI ve Ethernet desteğine sahip

Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtan Apple, etkinlikte paylaştığı USB-C bilgileri ile birçok detayı karanlıkta bırakmıştı. Bu süreçte birçok iddiaya konu olan bu USB-C girişleri hakkında yeni detaylar geldi. Apple’ın Destek sitesine eklenen yeni sayfa, iPhone 15 serisinin USB-C girişlerini detaylandırıyor.

Buna göre USB 2.0’dan güç alan iPhone 15 dahil bütün iPhone 15 modelleri, USB-C üzerinden video aktarımına izin verecek. Bu yeteneğin ise tüm cihazlarda maksimum 4K 60Hz’e destek vereceği belirtiliyor. Ancak Apple, en iyi deneyim için kendi ürettiği USB-C Digital AV Multiport aksesuarının kullanılmasını öneriyor. Bunun dışında bu sayfa, USB-C girişinin CarPlay, harici depolama, mikrofon, batarya, SD kart okuyucu ve Ethernet girişini destekleyeceğini belirtti. Ancak iPhone 15 Pro’de kullanılan USB-C, USB 3.0 olduğu için daha yüksek transfer hızlarına izin verecek.



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iPhone 15 serisinin USB girişinden yeni detaylar geldi