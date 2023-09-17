iPhone 15 serisi USB-C üzerinden video çıkışı yapabiliyor

iPhone 15 serisi HDMI ve Ethernet desteğine sahip
Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtan Apple, etkinlikte paylaştığı USB-C bilgileri ile birçok detayı karanlıkta bırakmıştı. Bu süreçte birçok iddiaya konu olan bu USB-C girişleri hakkında yeni detaylar geldi. Apple’ın Destek sitesine eklenen yeni sayfa, iPhone 15 serisinin USB-C girişlerini detaylandırıyor.
Buna göre USB 2.0’dan güç alan iPhone 15 dahil bütün iPhone 15 modelleri, USB-C üzerinden video aktarımına izin verecek. Bu yeteneğin ise tüm cihazlarda maksimum 4K 60Hz’e destek vereceği belirtiliyor. Ancak Apple, en iyi deneyim için kendi ürettiği USB-C Digital AV Multiport aksesuarının kullanılmasını öneriyor. Bunun dışında bu sayfa, USB-C girişinin CarPlay, harici depolama, mikrofon, batarya, SD kart okuyucu ve Ethernet girişini destekleyeceğini belirtti. Ancak iPhone 15 Pro’de kullanılan USB-C, USB 3.0 olduğu için daha yüksek transfer hızlarına izin verecek.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.