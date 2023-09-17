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    iPhone 15 serisi USB-C üzerinden video çıkışı yapabiliyor

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 serisi, firmanın USB-C girişli ilk akıllı telefon serisi olmayı başardı. Yeni gelen bilgiler, bu cihazların USB-C yeteneklerine açıklık getiriyor.
    iPhone 15 serisinin USB girişinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 serisi, birçok açıdan Apple’ın en dikkat çekici akıllı telefon güncellemesinden biri olmayı başardı. USB-C’ye sahip ilk iPhone modelleri olan bu cihazların USB-C yetenekleri hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

    iPhone 15 serisi HDMI ve Ethernet desteğine sahip

    Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtan Apple, etkinlikte paylaştığı USB-C bilgileri ile birçok detayı karanlıkta bırakmıştı. Bu süreçte birçok iddiaya konu olan bu USB-C girişleri hakkında yeni detaylar geldi. Apple’ın Destek sitesine eklenen yeni sayfa, iPhone 15 serisinin USB-C girişlerini detaylandırıyor.

    Buna göre USB 2.0’dan güç alan iPhone 15 dahil bütün iPhone 15 modelleri, USB-C üzerinden video aktarımına izin verecek. Bu yeteneğin ise tüm cihazlarda maksimum 4K 60Hz’e destek vereceği belirtiliyor. Ancak Apple, en iyi deneyim için kendi ürettiği USB-C Digital AV Multiport aksesuarının kullanılmasını öneriyor. Bunun dışında bu sayfa, USB-C girişinin CarPlay, harici depolama, mikrofon, batarya, SD kart okuyucu ve Ethernet girişini destekleyeceğini belirtti. Ancak iPhone 15 Pro’de kullanılan USB-C, USB 3.0 olduğu için daha yüksek transfer hızlarına izin verecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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