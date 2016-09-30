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Qualcomm’dan Nesnelerin İnterneti için iki yeni yonga seti

Yıllardır geliştirdiği tasarımlarla geniş bir yelpazeye sahip olan Qualcomm, tecrübelerini farklı sektörlere aktarmaya devam ediyor. Şimdi sıra Nesnelerin İnterneti sektöründe.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nesnelerin İnterneti sektörüne yapılan yatırımlar hız kesmeden artarken, işlem gücü tarafında da tasarımcıların hamleleri devam ediyor. Qualcomm, geçmiş tecrübelerine dayanarak sektöre yönelik iki yeni yonga seti duyurdu.

Yeni yonga setleri Snapdragon 410E ve Snapdragon 600E isimlerini taşıyor. İsimden de anlaşılacağı üzere yeni olmasına rağmen firmanın eski iki yonga setini temel alıyor. Güç yönetimi düşünülerek frekans hızları azaltılmış. Bunun haricinde önceki tasarımların yetenekleri aynen korunuyor.

Yonga setlerinin hedeflediği alanlar arasında reklam gösterim ekranları, set üstü televizyon kutuları, medikal görüntüleme ekipmanları, POS makineleri ve endüstriyel robotik teknolojiler yer alıyor

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Snapdragon 600E yonga setinde Krait 300 mimarisi temel alınıyor. 23mmx23mm boyutlarındaki devre kartı üzerinde 4 adet çekirdek 1.5GHz saat hızında çalışıyor. 400MHz hızında Adreno 320 grafik birimi yanında WiFi AC, Bluetooth 4.0, 533MHz LPDDR3 desteği, 2K ekran desteği, ARM Trust Zone uyumu gibi özellikler yer alıyor.

Snapdragon 410E yonga setinde ise 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 400MHz hızında Adreno 306 grafik birimi yer alıyor. WiFi, Bluetooth 4.1, 1920x1200 piksel çözünürlük desteği, 533MHz LPDDR3 desteği şeklinde özelliklere sahip yonga setinin en önemli tarafı Windows 10 işletim sistemine uyum sağlayabilmesi.

Qualcomm’un yeni yonga setleri ile birlikte tarihinde ilk olacak bir hamle yaptığını görüyoruz. Bugüne kadar yonga setlerini ve modem yongalarını doğrudan kendisi pazarlayan firma, ilk kez bir aracı üzerinden satış yapacak. Sektörde daha büyük kitleye ulaşmak adına yeni yonga setlerini Arrow Technologies de müşterilere pazarlayacak. Ayrıca farklı çözümlere yönelik geliştirici kartları da hazırlanacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-outs-Snapdragon-410E-and-600E-for-the-Internet-of-Things-era_id85901 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlackHeart89 3 yıl
1 hafta once gormustum bu haberi ??
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