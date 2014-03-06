Standart tükenmez kalem ile stylus kalemi birleştiren yeni Kickstarter projesi: Ti-POST Raw

Dokunmatik ekranlı akıllı cihazların hayatımızda büyük yer kapladığı günümüzde, halen alıştığımız yazı yazma stillerinden vazgeçemiyoruz. Bu yeni çağın gereklerine uygun olarak geliştirilen Ti-POST Raw ise, daha önce hazırlanan Solid Titanium Pen + Stylus projesinden daha hafif ve kompakt gövdesiyle iki kullanım alanınan birden çözüm buluyor.

Kickstarter üzerinde Chadwick Parker ve Joe Huang ikilisi tarafından başlatılan Ti-POST Raw, 35 farklı tükenmez kalem içine destek veriyor ve aynı zamanda arka kısmına takılan 8mm ucuyla dokunmatik ekranlı cihazların kontrol edilmesine imkan tanıyor. Titanyum ve çelik karışımı gövdesinin 36.6 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen kalem, ikilinin daha önce yine Kickstarter üzerinde destek bulan Solid Titanium Pen + Stylus kalem projesinin bir adım ileriye taşınmış versiyonu olarak gösteriliyor ve oldukça şık görünüyor.

Site üzerinde konan 5,000$ hedefi kısa bir süre içerisinde 376 bağışla 23,311$ seviyesine getirebilen Ti-POST Raw, bitimine daha 34 gün kala yapılacak 65$ (Dünya çapına kargo bedava) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/klinkokids/ti-post-raw-pen-stylus/?ref=kicktraq