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Standart tükenmez kalem ile stylus kalemi birleştiren yeni Kickstarter projesi: Ti-POST Raw

5 yıl
5,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Standart tükenmez kalem ile stylus kalemi birleştiren yeni Kickstarter projesi: Ti-POST Raw
Dokunmatik ekranlı akıllı cihazların hayatımızda büyük yer kapladığı günümüzde, halen alıştığımız yazı yazma stillerinden vazgeçemiyoruz. Bu yeni çağın gereklerine uygun olarak geliştirilen Ti-POST Raw ise, daha önce hazırlanan Solid Titanium Pen + Stylus projesinden daha hafif ve kompakt gövdesiyle iki kullanım alanınan birden çözüm buluyor.
Kickstarter üzerinde Chadwick Parker ve Joe Huang ikilisi tarafından başlatılan Ti-POST Raw, 35 farklı tükenmez kalem içine destek veriyor ve aynı zamanda arka kısmına takılan 8mm ucuyla dokunmatik ekranlı cihazların kontrol edilmesine imkan tanıyor. Titanyum ve çelik karışımı gövdesinin 36.6 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen kalem, ikilinin daha önce yine Kickstarter üzerinde destek bulan Solid Titanium Pen + Stylus kalem projesinin bir adım ileriye taşınmış versiyonu olarak gösteriliyor ve oldukça şık görünüyor.
Site üzerinde konan 5,000$ hedefi kısa bir süre içerisinde 376 bağışla 23,311$ seviyesine getirebilen Ti-POST Raw, bitimine daha 34 gün kala yapılacak 65$ (Dünya çapına kargo bedava) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Standart tükenmez kalem ile stylus kalemi birleştiren yeni Kickstarter projesi: Ti-POST Raw

https://www.kickstarter.com/projects/klinkokids/ti-post-raw-pen-stylus/?ref=kicktraq Yorum Yaz
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interwap 5 yıl en beğenilen
Çinden şu kalemi aldım. Kargo dahil 4 TL.
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ermirza 5 yıl
Imzami inceleyebilirsiniz...
acura07 hocaya ozel ince kalem bulucam en sonunda artik
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einhander 5 yıl
orneklerı gorunce bu proje tutmaz :)
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ouzqan 5 yıl
Gerek yok bu kaleme Z2 de dediklerine göre kurşun kalemle bile çalışıyormuş. Asıl bu teknoloji üstüne yoğunlaşsınlar.
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zaferaa 5 yıl
Gediz üniversitesine kardeşim gezmeye gitmişti, orda eşantiyon olarak 2 tane vermişlerdi kardeşime one year ago :)
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acura07 5 yıl
15 tl ye uzerıne ıstedıgınız yazıyı yazdırabıldıgınız kalem satıyor g2 konusunda arkadas gelmıs 150 tl lık kalemden bahsedıyorsunuz


hazır konusuda var dokunmatık kısmı ınce kalem arıyorum G2 ıcın :)
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brshr 5 yıl
zibiliyon çeşit kalem çinde var zaten
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interwap 5 yıl en beğenilen
Çinden şu kalemi aldım. Kargo dahil 4 TL.
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