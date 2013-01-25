Star Command ile soluksuz bir uzay macerası "Çok Yakında" başlayacak

War Ballon Games iOS, Android, PC ve Mac platformları için geliştirdiği "Star Command" adlı uzay simülasyonuna ait yeni ekran görüntüleri yayınlayarak, merakla beklenen yapımın çıkış tarihi hakkında ufak bir bilgi verdi.





Bir Kickstarter projesi olarak hayata geçen yapım, ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında karşımıza çıkmış ve sonrasında ise oynanış videosuyla uzunca bir süre bizi baş başa bırakmıştı. Daha öncede belirttiğimiz üzere oldukça detaylı ve uzun soluklu bir oyunla karşımıza çıkmayı planlayan War Ballon Games, piksel sanatını kullandığı Star Command'da görsellikten çok; RPG ve strateji unsurlarıyla harmanlanmış derin yapısı ve soluksuz bir uzay macerası ile akıllarda kalacak gibi görünüyor.





War Ballon Games'in Star Command'ın blog sayfası üzerinden yayınlamış olduğu yeni ekran görüntülerine baktığımız da uzay gemisi, mürettebatın mücadele anlarında ve yükseltme ekranından görüntüler bizleri karşılarken, geliştiricinin görsellerin altına düştüğü kısa bir not dikkatleri üzerine çekiyor. Söz konusu notta yapımın kesin çıkış tarihi paylaşılmış olmasa da "Çok Yakında" ibaresi içimizi rahatlatmaya yetiyor.

Aslında ilk duyurusu mobil platformlar için yapılan sonrasında ise, Kickstarter üzerinden yeterli bağışın toplanabilmesi için PC ve Mac platformlarına da geliştirilmeye başlanan Star Command'ın Ocak 2013'te mobil oyuncularla buluşması planlanıyordu. Ancak, yeterli bağışı toplamak için yapılan PC ve Mac hamlesinin yapımın çıkış tarihini şubat ayı içerisine itelediği düşünülüyor. Merakla beklediğimiz yapımlar arasında yer alan Star Command'ın beklenildiği gibi kaliteli bir oyun deneyimi sunup sunamayacağını yakın bir zamanda göreceğiz.







http://blog.starcommandgame.com/