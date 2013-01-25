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Star Command ile soluksuz bir uzay macerası "Çok Yakında" başlayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Star Command ile soluksuz bir uzay macerası
War Ballon Games iOS, Android, PC ve Mac platformları için geliştirdiği "Star Command" adlı uzay simülasyonuna ait yeni ekran görüntüleri yayınlayarak, merakla beklenen yapımın çıkış tarihi hakkında ufak bir bilgi verdi.

Bir Kickstarter projesi olarak hayata geçen yapım, ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında karşımıza çıkmış ve sonrasında ise oynanış videosuyla uzunca bir süre bizi baş başa bırakmıştı. Daha öncede belirttiğimiz üzere oldukça detaylı ve uzun soluklu bir oyunla karşımıza çıkmayı planlayan War Ballon Games, piksel sanatını kullandığı Star Command'da görsellikten çok; RPG ve strateji unsurlarıyla harmanlanmış derin yapısı ve soluksuz bir uzay macerası ile akıllarda kalacak gibi görünüyor.

War Ballon Games'in Star Command'ın blog sayfası üzerinden yayınlamış olduğu yeni ekran görüntülerine baktığımız da uzay gemisi, mürettebatın mücadele anlarında ve yükseltme ekranından görüntüler bizleri karşılarken, geliştiricinin görsellerin altına düştüğü kısa bir not dikkatleri üzerine çekiyor. Söz konusu notta yapımın kesin çıkış tarihi paylaşılmış olmasa da "Çok Yakında" ibaresi içimizi rahatlatmaya yetiyor.  
Aslında ilk duyurusu mobil platformlar için yapılan sonrasında ise, Kickstarter üzerinden yeterli bağışın toplanabilmesi için PC ve Mac platformlarına da geliştirilmeye başlanan Star Command'ın Ocak 2013'te mobil oyuncularla buluşması planlanıyordu. Ancak, yeterli bağışı toplamak için yapılan PC ve Mac hamlesinin yapımın çıkış tarihini şubat ayı içerisine itelediği düşünülüyor. Merakla beklediğimiz yapımlar arasında yer alan Star Command'ın beklenildiği gibi kaliteli bir oyun deneyimi sunup sunamayacağını yakın bir zamanda göreceğiz.   


 

http://blog.starcommandgame.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strathmorea 6 yıl en beğenilen
Sen al bağışı sonra nostalji yapıyorum diye atari kalitesinde pixelleri saydır millete sonrada simulasyon de sat oyunu at parayı cebe. Bağış olayı verilen bazı emekler için gerekli olabilsede bunu size oyun yapıcaz sonrada size satacaz ama oyunu yapmak içinde para lazım hadi bağışa olmamalı. Pixel sanatı denmiş ama nedir bu pixel sanatı, şimdi denir ki olay grafikten ibaret değil konuya içeriğede bakmak lazım. Hayır içerik, konu çok önemli ama bahsi geçen içerik simule edilirken bunlar güzel görüntülerle sunulmalı, pixel sanatı deyip kolaylarına gelen yolla para kaldırmaya çalışılmamalı. son zamanlarda çok yapmaya başladılar. Pixel sanatıymış.!!!
Sen al bağışı sonra nostalji yapıyorum diye atari kalitesinde pixelleri saydır millete sonrada simulasyon de sat oyunu at parayı cebe. Bağış olayı verilen bazı ...
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leventalpsal 6 yıl
Biraz FTL benzetmesi gibi olmuş ama bu tarz bir oyunun telefonlar gelmesi çok iyi. FTL'i duymayanlar steamden baksın, kesin tavsiyedir.
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NedenAllahım 6 yıl

Pikselcilik diyorlar ama bunlarda oyundan oyuna fark var. Minecraft ile bunu aynı kefeye koyamazsın.

Sonra da aynı grup altında farklı başarılar(!)
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Bence gereksiz bi oyun üzerinde pek emek harcanmışa benzemiyor
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Nightmare70 6 yıl
Resmi görüp geldim karşıma ne çıktı tövbe yarabbimmm
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Dentrassi 6 yıl
Herşey tamamda o videodaki elemanın tuvalette oyun oynaması tuhaf olmuş :D
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gurol 6 yıl
Piksellere kızamıyorum. Hele ki minecraft gibi bir oyun (bu günün grafik teknolojisine rağmen) en popüler oyunlardan biriyse...
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Dentrassi 6 yıl
Herşey tamamda o videodaki elemanın tuvalette oyun oynaması tuhaf olmuş :D
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enaz3posta 6 yıl
eglenceli bir oyuna benziyor grafiklere cok takilmamak lazim.temple run denen uyduruk oyunu milyonlar oynuyoken bence boyle guzel bi hikayeye sahip oyunlar daha cok olmali..
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ShafakCool 6 yıl
strathmorea
Sen al bağışı sonra nostalji yapıyorum diye atari kalitesinde pixelleri saydır millete sonrada simulasyon de sat oyunu at parayı cebe. Bağış olayı verilen bazı emekler için gerekli olabilsede bunu size oyun yapıcaz sonrada size satacaz ama oyunu yapmak içinde para lazım hadi bağışa olmamalı. Pixel sanatı denmiş ama nedir bu pixel sanatı, şimdi denir ki olay grafikten ibaret değil konuya içeriğede bakmak lazım. Hayır içerik, konu çok önemli ama bahsi geçen içerik simule edilirken bunlar güzel görüntülerle sunulmalı, pixel sanatı deyip kolaylarına gelen yolla para kaldırmaya çalışılmamalı. son zamanlarda çok yapmaya başladılar. Pixel sanatıymış.!!!

Parayı veren ve verecek insanlar bu hoşlanmadığınız "piksel sanatı"nın farkındalar.
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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Sen al bağışı sonra nostalji yapıyorum diye atari kalitesinde pixelleri saydır millete sonrada simulasyon de sat oyunu at parayı cebe. Bağış olayı verilen bazı emekler için gerekli olabilsede bunu size oyun yapıcaz sonrada size satacaz ama oyunu yapmak içinde para lazım hadi bağışa olmamalı. Pixel sanatı denmiş ama nedir bu pixel sanatı, şimdi denir ki olay grafikten ibaret değil konuya içeriğede bakmak lazım. Hayır içerik, konu çok önemli ama bahsi geçen içerik simule edilirken bunlar güzel görüntülerle sunulmalı, pixel sanatı deyip kolaylarına gelen yolla para kaldırmaya çalışılmamalı. son zamanlarda çok yapmaya başladılar. Pixel sanatıymış.!!!
2 Yanıt Yanıtla +9
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tanfoglio dead!! 6 yıl strathmorea
strathmorea
Sen al bağışı sonra nostalji yapıyorum diye atari kalitesinde pixelleri saydır millete sonrada simulasyon de sat oyunu at parayı cebe. Bağış olayı verilen bazı emekler için gerekli olabilsede bunu size oyun yapıcaz sonrada size satacaz ama oyunu yapmak içinde para lazım hadi bağışa olmamalı. Pixel sanatı denmiş ama nedir bu pixel sanatı, şimdi denir ki olay grafikten ibaret değil konuya içeriğede bakmak lazım. Hayır içerik, konu çok önemli ama bahsi geçen içerik simule edilirken bunlar güzel görüntülerle sunulmalı, pixel sanatı deyip kolaylarına gelen yolla para kaldırmaya çalışılmamalı. son zamanlarda çok yapmaya başladılar. Pixel sanatıymış.!!!

Sana hak vermemek elde değil.Saçma sapan bi oyun için 1 kuruş vermem
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MAVİT 6 yıl strathmorea
strathmorea

Sen al bağışı sonra nostalji yapıyorum diye atari kalitesinde pixelleri saydır millete sonrada simulasyon de sat oyunu at parayı cebe. Bağış olayı verilen bazı emekler için gerekli olabilsede bunu size oyun yapıcaz sonrada size satacaz ama oyunu yapmak içinde para lazım hadi bağışa olmamalı. Pixel sanatı denmiş ama nedir bu pixel sanatı, şimdi denir ki olay grafikten ibaret değil konuya içeriğede bakmak lazım. Hayır içerik, konu çok önemli ama bahsi geçen içerik simule edilirken bunlar güzel görüntülerle sunulmalı, pixel sanatı deyip kolaylarına gelen yolla para kaldırmaya çalışılmamalı. son zamanlarda çok yapmaya başladılar. Pixel sanatıymış.!!!

Merhaba, Kickstarter projelerinde öncelikli olarak ortaya bir ürün konulduğunu ve kişilerin bu ürünü görerek kendi istekleriyle bağış yaptıklarını belirtmek isterim. Ayrıca, yaptığınız bağış miktarlarına göre geliştiricinin belirttiği hediyeleri alabiliyorsunuz. Para konusuna değinecek olursak, proje sonuçlanmadığı taktirde ödenen ücretler bağışçılara geri dönmekte.

Pikseller doğru bir şekilde kullanıldığında oldukça başarılı işlerin yapılabildiğine inanıyorum. Unutmamak lazım ki bağımsız geliştiriciler grafik harikalarını yaratan büyük geliştiricilerin bol sıfırlı bütçelerine sahip değiller.
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