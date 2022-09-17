YouTube Shorts'a içerik üreticileri sevindiren özellik: Şimdi reklamlar!

Google’ın popüler kısa video paylaşım platformu TikTok’tan esinlendiği YouTube Shorts, büyük başarı elde etti. Şimdi Google, YouTube’a içerik üreterek para kazananlar için yeni bir seçenek daha sunuyor.

YouTube Shorts, partner programına dahil edildi

YouTube Shorts’un Partner (İş Ortağı) programına dahil edilmesinin neticesinde, içerik üreticiler, YouTube Shorts videolarına reklam yerleştirerek para kazanabilecek. Bu, içerik üreticiler açısından güzel bir gelişme olsa da, videoları tüketenler tepki gösterecektir; zaten kısa olan videolarda geçilemeyen reklamlarla karşılaşmak iyi bir deneyim olmayacak.

Yeni para kazanma seçenekleri sunulacak

YouTube Shorts’un önümüzdeki yılın başlarında İş Ortağı programına katılacak ve içerik üreticiler belli şartları, gereksinimleri karşılamaları durumunda kısa videolardan da para kazanabilecek. YouTube, içerik üreticilerinin İş Ortağı programına katılmadan Shorts videolarından para kazanmalarına yardımcı olacak seçenekler sunacak; Kanal üyelikleri, Süper teşekkür gibi. Youtube, bu seçenekleri açmak için hangi gereksinimlerin sağlanması gerektiğini henüz açıklamadı.

YouTube'dan para kazanma için gereksinimler

Youtube İş Ortağı Programı, yıllardır içerik oluşturuculara para kazandırıyor, dahil olmak da çok zor değil. YouTube’dan para kazanmaya başlamak için 1 sene içerisinde en az 1000 aboneye ulaşmış olmanız ve 4000 saat izlenmeniz yeterli oluyor. Shorts için 90 gün içinde 10 milyon görüntülenmeyi yakalamanız gerekecek.

YouTube'un payı %55!

YouTube Shorts ödemelerinin biraz farklı olacağı belirtildi. İçerik üreticiler, videodan sağlanan gelirin %45’i alacak, gerisi YouTube’a kalacak. Normal YouTube videolarında bildiğiniz üzere durum tam tersi.

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Haziran ayı itibarıyla 1.5 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan YouTube Shorts, yalnızca içerik üretici fonu ve bağımsız olarak elde edilen sponsorluklar ve anlaşmalar aracılığıyla para kazandırıyordu. Bu modelde yüksek izlenme sayılarına ulaşılsa da yüksek gelir elde edilemiyordu.

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YouTube Shorts para kazanma özelliği geliyor